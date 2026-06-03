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Румен Спецов: Никой от управляващите не ме е търсил, дейността ми е прозрачна

Румен Спецов: Никой от управляващите не ме е търсил, дейността ми е прозрачна

3 Юни, 2026 17:10 1 170 32

  • румен спецов-
  • особен управител-
  • лукойл-
  • нап-
  • уволнение-
  • българия

Разбрах от изявлението на министър Александър Пулев, че съм сменен

Румен Спецов: Никой от управляващите не ме е търсил, дейността ми е прозрачна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Румен Спецов с първи коментар на новината, че е освободен от поста на особен търговски управител на "Лукойл".

По неговите думи от началото на мандата на кабинета "Радев" комуникация с него не е имало, не е бил търсен под никаква форма нито от министъра на енергетиката, министъра на икономиката или от премиера. Не е искана никаква информация от него, никой не се е запознал с докладите, които той е пращал към Народното събрание.

"Дейността ми е прозрачна. С мен не са комуникирани причините за смяната ми. Разбрах от изявлението на министър Александър Пулев, че съм сменен. В тази връзка с мен не е коментирано дали ще бъда върнат като директор на НАП", добави Спецов, цитиран от NOVA.

Припомняме, Румен Спецов беше назначен като особен управител на 14 ноември 2025 г. в правителството на Росен Желязков. Решение тогава бе прието неприсъствено.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов предложи кандидатура за особен управител на „Лукойл“.

Той беше назначен, за да гарантира доставките и количествата до българските дружества от руския енергиен гигант „Лукойл“, на когото в същия период бяха наложени и санкции от Вашингтон заради продължаващата война в Украйна.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецов некадърника е уволнен, най после

    28 5 Отговор
    Една хубава новина! Посредствения Спецов си отива

    17:14 03.06.2026

  • 2 хехе

    26 4 Отговор
    поредния с отпаднала необходимост реве на умряло.

    17:14 03.06.2026

  • 3 Гост

    16 3 Отговор
    А ще го задържат ли?

    17:14 03.06.2026

  • 4 Ееее,

    9 14 Отговор
    ти работиш срещу интересите на лукойл,а рр русофилитика иска някой да работи за интересите му.

    17:16 03.06.2026

  • 5 от село

    15 7 Отговор
    Не се притеснявай .Асенчо ще те храни .Горкият той , от глад ще умре !

    17:17 03.06.2026

  • 6 Хахаха

    13 5 Отговор
    На снимката прилича на мошенник хахаха

    17:18 03.06.2026

  • 7 честен ционист

    11 0 Отговор
    Вова го уволни със СМС.

    17:19 03.06.2026

  • 8 Гост

    15 2 Отговор
    Всичко е законно и прозрачно, далавери и схеми в тая държава НЯМА! Не е имало и никога няма да има. Всички сте ангели и го правите само в името на народа

    17:20 03.06.2026

  • 9 Някой

    14 3 Отговор
    Нали си прозрачен, какво да те питат?

    17:21 03.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хаха

    7 3 Отговор
    Ае бЕгай бе ДyПeСарска ъшкия.

    17:24 03.06.2026

  • 12 Изявление на Радостин Василев -ПП.МЕЧ

    13 15 Отговор
    Уважаеми сънародници! Българи! В момента властта е узурпирана от най наглите ,некомпетентни и крадливи индивиди нарекли се "прогресивни" а всъщност регресивни! Лица които за един месец вдигнаха дефицита от около 3 на 7 4%. Какво означава това- че за 1 месец са изчезнали или "стопили" над 4 млрд.евро държавен капитал ,тоест средства на целия Български народ. Няма и не е имало досега по зловеща грабителска и некомпетентна клика в Българската история. Пред нас всички Българи има два пътя- още сега да ги пометем и спасим каквото е останало от публичните средства на България и да ги оставим за зимата когато народния гняв ще бъде неконтролируем. Аз лично предпочитам зимата за да може окончателно да се приключи с тези крадливи мутри и олигарси,но тогава всички наши спестявания ще бъдат обезценени тройно. Но народа заслужава да изпие горчивата чаша до дъно. Хиляди хора ми пишат на страницата на ПП.МЕЧ още сега да приключваме с тази зловеща мафия. За ваши предложения и връзка с мен личния ми тел.номер- 0893337110

    Коментиран от #13, #18, #22

    17:24 03.06.2026

  • 13 Стенли

    9 8 Отговор

    До коментар #12 от "Изявление на Радостин Василев -ПП.МЕЧ":

    Дойдоха с обещание да намалят инфлацията, а увеличиха бюджетния дефицит 2,5 пъти. Инфлация се намалява със свиване на публичните разходи и на дефицита. Те правят точно обратното. Аз очаквах отрезвяване на ниско мозъчния избирател на кayна още тази година края , но не и в първите месеци на радев като премиер и такава омраза. Тоя мега дефицит сега ще го покрива със заеми, които ще напомпат още повече инфлацията.

    17:27 03.06.2026

  • 14 Некой си

    8 4 Отговор
    Гледам планктонът цъфнал, та чак се възпалил покрай ЛУКойл.
    Драги, Нефтохимът е единствената рафинерия на Балканите, която може да произвежда Jet 1 в количества, надхвърлящи собствените нужди на страната.
    Поради това:
    - България е основен доставчик на авиационен керосин за Украйна.
    - България е основен доставчик за USAF за кампанията им в Иран
    - Поради горните два факта, Нефтохим свободно и без никакви ограничения внася петрол от РФ, който е най-подходящ за производство на дизел и Jet 1.
    Освен това, ЛУКойл плаща данък печалба в Нидерландия, а не в България, от което холандците са много щастливи и не дават на жълтопаветните у нас да се пенят много.
    Та, драги жълтопаветни, ЛУКойл ще продължава да си разиграва коня, а вие спрете с опорките. Всичко е само бизнес.

    17:28 03.06.2026

  • 15 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Вероятно е уволнен от Коприната ,а Пулев само е предал благата вест."По делата им ще ги познаете"

    17:29 03.06.2026

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 1 Отговор
    Този, дето още дължи пари на НАП, за фалиралите негови фирми,
    няма никакво право да се оплаква...

    17:29 03.06.2026

  • 17 Анализатор

    11 4 Отговор
    Кокорчо не те ли потърси?
    Да възобновите връзката...?

    17:32 03.06.2026

  • 18 Прекрасна новина от последните минути

    9 11 Отговор

    До коментар #12 от "Изявление на Радостин Василев -ПП.МЕЧ":

    ЕК започва наказателна процедура срещу България за свръх дефицит. Замразяват се всички Европейски плащания към република България. ЕК уточнява че огромния дефицит е натрупан през месец май тази година от новосформираното правителство на бившия президент. Липсват 4.2 млрд.евро.
    П.С. Всички се досещат къде са отишли! При олигарсите спонсори за сметка на обикновения трудов народ.

    17:33 03.06.2026

  • 19 Хмм

    8 0 Отговор
    почна обещаващо и завърши с пеевски в Дубай

    17:33 03.06.2026

  • 20 Леле-е-е-е!

    10 0 Отговор
    Какво ще правим без тоя далавераджия?

    17:34 03.06.2026

  • 21 Джамджията

    12 0 Отговор
    Щом е прозрачна кажи барем колко ти бе заплатата за тази ти...,,дейност"...
    Говори се ,че е била годишната президентска само,че...за месец...

    17:37 03.06.2026

  • 22 Хмм

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Изявление на Радостин Василев -ПП.МЕЧ":

    скимти изгоненият от софрата, че и субсидиите му намаляват, няма да има за скъпи коли и почивки в Дубай

    Коментиран от #23

    17:37 03.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Явно

    6 5 Отговор
    Новият Руменов некадърник назначен на мястото на Спецов ще направи мазало и с горивата. Очаквайте увеличение на цените.

    17:45 03.06.2026

  • 25 Защо ли гонят Спецов!

    3 3 Отговор
    Явно нещо са в грешка, той също е руски шпионин...

    17:51 03.06.2026

  • 26 Каменчо

    6 0 Отговор
    Заплатите, които си получил са достатъчни да не работиш вече. Гледай си фитнеса и си трай. И без това не беше за тези длъжности.

    17:56 03.06.2026

  • 27 За 185 000 лв.

    5 0 Отговор
    на месец що да не си прозрачен.

    Коментиран от #30

    17:58 03.06.2026

  • 28 Нищо

    3 0 Отговор
    Кокорчо ша та потърси

    18:07 03.06.2026

  • 29 1 МИЛИАРД С ТИКВУН И ШИШИ

    5 0 Отговор
    Лапнаха бок.луците крадливи

    18:08 03.06.2026

  • 30 На месец!

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "За 185 000 лв.":

    Мога само да възкликна, работи народе заблудени за заплатите им работи...

    18:14 03.06.2026

  • 31 Хаха

    1 0 Отговор
    И за какво да го търсят? Ясно е, че е послушник на Кокорчо, така че... шут отзад

    18:29 03.06.2026

  • 32 Гражданин

    0 0 Отговор
    Заповедта ще те потърси. Зле е да си в опозиция, папото намалява.

    18:30 03.06.2026

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