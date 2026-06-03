Румен Спецов: Никой от управляващите не ме е търсил, дейността ми е прозрачна

Румен Спецов с първи коментар на новината, че е освободен от поста на особен търговски управител на "Лукойл".
По неговите думи от началото на мандата на кабинета "Радев" комуникация с него не е имало, не е бил търсен под никаква форма нито от министъра на енергетиката, министъра на икономиката или от премиера. Не е искана никаква информация от него, никой не се е запознал с докладите, които той е пращал към Народното събрание.
"Дейността ми е прозрачна. С мен не са комуникирани причините за смяната ми. Разбрах от изявлението на министър Александър Пулев, че съм сменен. В тази връзка с мен не е коментирано дали ще бъда върнат като директор на НАП", добави Спецов, цитиран от NOVA.
Припомняме, Румен Спецов беше назначен като особен управител на 14 ноември 2025 г. в правителството на Росен Желязков. Решение тогава бе прието неприсъствено.
Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов предложи кандидатура за особен управител на „Лукойл“.
Той беше назначен, за да гарантира доставките и количествата до българските дружества от руския енергиен гигант „Лукойл“, на когото в същия период бяха наложени и санкции от Вашингтон заради продължаващата война в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецов некадърника е уволнен, най после
17:14 03.06.2026
2 хехе
17:14 03.06.2026
3 Гост
17:14 03.06.2026
4 Ееее,
17:16 03.06.2026
5 от село
17:17 03.06.2026
6 Хахаха
17:18 03.06.2026
7 честен ционист
17:19 03.06.2026
8 Гост
17:20 03.06.2026
9 Някой
17:21 03.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хаха
17:24 03.06.2026
12 Изявление на Радостин Василев -ПП.МЕЧ
Коментиран от #13, #18, #22
17:24 03.06.2026
13 Стенли
До коментар #12 от "Изявление на Радостин Василев -ПП.МЕЧ":Дойдоха с обещание да намалят инфлацията, а увеличиха бюджетния дефицит 2,5 пъти. Инфлация се намалява със свиване на публичните разходи и на дефицита. Те правят точно обратното. Аз очаквах отрезвяване на ниско мозъчния избирател на кayна още тази година края , но не и в първите месеци на радев като премиер и такава омраза. Тоя мега дефицит сега ще го покрива със заеми, които ще напомпат още повече инфлацията.
17:27 03.06.2026
14 Некой си
Драги, Нефтохимът е единствената рафинерия на Балканите, която може да произвежда Jet 1 в количества, надхвърлящи собствените нужди на страната.
Поради това:
- България е основен доставчик на авиационен керосин за Украйна.
- България е основен доставчик за USAF за кампанията им в Иран
- Поради горните два факта, Нефтохим свободно и без никакви ограничения внася петрол от РФ, който е най-подходящ за производство на дизел и Jet 1.
Освен това, ЛУКойл плаща данък печалба в Нидерландия, а не в България, от което холандците са много щастливи и не дават на жълтопаветните у нас да се пенят много.
Та, драги жълтопаветни, ЛУКойл ще продължава да си разиграва коня, а вие спрете с опорките. Всичко е само бизнес.
17:28 03.06.2026
15 Сатана Z
17:29 03.06.2026
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
няма никакво право да се оплаква...
17:29 03.06.2026
17 Анализатор
Да възобновите връзката...?
17:32 03.06.2026
18 Прекрасна новина от последните минути
До коментар #12 от "Изявление на Радостин Василев -ПП.МЕЧ":ЕК започва наказателна процедура срещу България за свръх дефицит. Замразяват се всички Европейски плащания към република България. ЕК уточнява че огромния дефицит е натрупан през месец май тази година от новосформираното правителство на бившия президент. Липсват 4.2 млрд.евро.
П.С. Всички се досещат къде са отишли! При олигарсите спонсори за сметка на обикновения трудов народ.
17:33 03.06.2026
19 Хмм
17:33 03.06.2026
20 Леле-е-е-е!
17:34 03.06.2026
21 Джамджията
Говори се ,че е била годишната президентска само,че...за месец...
17:37 03.06.2026
22 Хмм
До коментар #12 от "Изявление на Радостин Василев -ПП.МЕЧ":скимти изгоненият от софрата, че и субсидиите му намаляват, няма да има за скъпи коли и почивки в Дубай
Коментиран от #23
17:37 03.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Явно
17:45 03.06.2026
25 Защо ли гонят Спецов!
17:51 03.06.2026
26 Каменчо
17:56 03.06.2026
27 За 185 000 лв.
Коментиран от #30
17:58 03.06.2026
28 Нищо
18:07 03.06.2026
29 1 МИЛИАРД С ТИКВУН И ШИШИ
18:08 03.06.2026
30 На месец!
До коментар #27 от "За 185 000 лв.":Мога само да възкликна, работи народе заблудени за заплатите им работи...
18:14 03.06.2026
31 Хаха
18:29 03.06.2026
32 Гражданин
18:30 03.06.2026