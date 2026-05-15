Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов се препъна на четвъртфиналите във Вик

Иван Иванов се препъна на четвъртфиналите във Вик

15 Май, 2026 21:29 700 1

  • тенис-
  • българия-
  • иван иванов-
  • турнир-
  • вик-
  • испания

17-годишният талант отстъпи на осмия поставен Серхи Перес Контри

Иван Иванов се препъна на четвъртфиналите във Вик - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тенис националът на България за Купа „Дейвис“ - Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир на клей във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

17-годишният талант, шампион при юношите от „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон, отстъпи на осмия поставен Серхи Перес Контри (Испания) с 5:7, 5:7 за малко над два часа игра.

Мачът започна по неприятен начин за Иванов, който допусна пробив още в първия гейм. Той успя да го върне и да изравни за 2:2, а впоследствие дори поведе с 5:4. Тогава испанецът спечели три поредни гейма и затвори първия сет в своя полза.

Във втората част Иванов пръв проби и поведе с 3:0, но съперникът му този път направи два брейка като част от четири поредни гейма, повеждайки с 4:3. След пробив за водачество с 6:5, Перес си осигури шанс да сервира за мача и успя да елиминира българина.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ама вие пак ли?

    0 1 Отговор
    стига с това ВИК там състезания няма има само дупки аварии спукани тръби…

    21:47 15.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове