Новини
Спорт »
Бг футбол »
Любо Пенев: България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда

Любо Пенев: България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда

4 Юни, 2026 20:18 474 4

  • любослав пенев-
  • футбол-
  • облъщение

Ел Голеадор отправи силно послание по повод предстоящия втори "Мач на Надеждата".

Любо Пенев: България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда - 1
Снимка: YouTube
topsport.bg topsport.bg

Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване, отправи силно послание по повод предстоящия втори "Мач на Надеждата".

Благотворителната среща е в събота от 17:00 часа на стадион "Лазур" в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.

"Благодаря на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички организатори и доброволци за огромния труд и отдаденост, с които правят възможен този благотворителен мач на 6 юни от 17:00 ч., на стадион "Лазур" в Бургас. Бъдете на стадиона заедно с футболните легенди и подкрепете една кауза, която дава надежда. Напълнете стадиона и покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда", сподели Ел Голеадор.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    3 0 Отговор
    Първо да си жив Любо ...Ноо Как да го разбираме това ...аз съм на близо 60 ...помня как те наричаха и ти се представяше за милионер и мултимилионер и селянките припадаха по теб и ти лееше вискита и пушиши пури ...как да го разбираме ...излез признай ..Аз Любо Пенев съм голтак и цървул ..и само се фуках пред жена си ...нали твоите пари са твоите ..наште общи ..пфу ам.сл.ак зеле да ни прай на мезе

    20:25 04.06.2026

  • 2 Бялджип

    2 0 Отговор
    Голям е Любо Пенев и ясно стана, че и Господ го обича. Веднъж рак на тестисите, втори път сега и все се избавя. Нека е жив, да оздравее напълно и е здрав дълги години! Направи много за футбола, прослави България у нас и в чужбина, създаде емоции във всички нас. От мен всичко най-добро му желая, а всеки да мисли както си иска.

    20:37 04.06.2026

  • 3 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    на никой от власт-имащите не му се занимава с тежко болните хора! Същото е и с лекарите и ......ако почна да пиша на тази тема....няма край ще разберете истината за там и тук , но .........ще ви оставя да вярвате в доброто у човека!минали смепътя със съпругата ми и ......не сме безпокоили бюроклати нито тук нито там...когато поискахме това ,което се полага в ЕС да бъде дадено тук....не го получихме...ПС.Не иде реч за пари.Палиетивните грижи ние ги дадохме.....и бих ги дал и сто години само да го виждам жив!

    20:55 04.06.2026

  • 4 маке

    2 0 Отговор
    Любо, дано господ ти даде здраве и дълъг живот...Но поискай прошка за казаното преди много години от теб...Бедните да духат супата...

    20:57 04.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове