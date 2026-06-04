Любо Пенев: България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда

Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване, отправи силно послание по повод предстоящия втори "Мач на Надеждата".

Благотворителната среща е в събота от 17:00 часа на стадион "Лазур" в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.

"Благодаря на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички организатори и доброволци за огромния труд и отдаденост, с които правят възможен този благотворителен мач на 6 юни от 17:00 ч., на стадион "Лазур" в Бургас. Бъдете на стадиона заедно с футболните легенди и подкрепете една кауза, която дава надежда. Напълнете стадиона и покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда", сподели Ел Голеадор.