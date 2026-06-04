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Юрген Клоп щял да е треньор на Реал, ако Рикелме стане президент

Юрген Клоп щял да е треньор на Реал, ако Рикелме стане президент

4 Юни, 2026 22:43 596 0

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Кандидатът на Флорентино Перес вече официално е Жозе Моуриньо

Юрген Клоп щял да е треньор на Реал, ако Рикелме стане президент - 1
Снимка: YouTube
topsport.bg topsport.bg

Кандидатът за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме иска да назначи Юрген Клоп за старши треньор, според вътрешен човек Фабрицио Романо.

"Енрике Рикелме скоро ще обяви името на новия треньор, когото иска... И отново, източници ми казват, че това трябва да е Юрген Клоп".

"Кандидатът на Флорентино Перес е Жозе Моуриньо, това вече е официално. Източници от индустрията посочват Юрген Клоп като потенциален кандидат, предложен от Енрике Рикелме, но той ще бъде този, който ще разкаже на феновете за стратегията и имената си, така че нека изчакаме и ще видим", каза Романо.

Клоп не е заемал мениджърска позиция, откакто напусна Ливърпул през 2024 година, а за Моуриньо Реал ще трябва да плати трансферна сума на Бенфика в размер на около 15 милиона евро.


Испания
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