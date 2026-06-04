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Официално: Ираола е новият мениджър на Ливърпул

Официално: Ираола е новият мениджър на Ливърпул

4 Юни, 2026 16:17, обновена 4 Юни, 2026 21:53 1 349 0

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43-годишния испанец заменя на поста Арне Слот

Официално: Ираола е новият мениджър на Ливърпул - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Андони Ираола е новият мениджър на английския Ливърпул, обявиха официално от клуба, предаде БТА.

43-годишния испанец заменя на поста Арне Слот. Слот води "червените" през последните два сезона, като беше начело на отбора при спечелване на 20-ата титла на страната.

„Можем да потвърдим, че Андони Ираола се е съгласил да стане новият старши треньор на клуба преди сезон 2026-2027“, заявиха от Ливърпул в съобщение в социалните мрежи. Срокът на контракта не се съобщава.

В края на сезон 2025-2026 "червените" завършиха на пето място в класирането във Висшата лига с 60 точки. Борнемут, под ръководството на Ираола, остана на шеста позиция с 57 точки.

Ираола никога не е ръководил топ клуб, нито е печелил голям трофей като треньор, заради което назначението му се приема с противоречиви чувства от феновете на клуба.

Ираола пристигна в града на Бийтълс с полет от Сан Себастиан и кацна на летище "Джон Ленън", след което веднага бе откаран с ван до клубната база на мърсисайдци, предаде sportal.bg

Ираола имаше устна договор с Ливърпул за срока на договора, който самият той е настоял да бъде за две години, както и за това да доведе със себе си на "Анфийлд" своя щаб, с който работеше и в Борнемут - Пабло де ла Торе, Томи Елфик, Шон Купър и Том Уебър.

Той вече активно работи със спортния директор Ричард Хюз, с когото се познава още от Борнемут, по лятната селекция на 20-кратния шампион на Англия.


Великобритания
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