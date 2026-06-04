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Полякинята Мая Хвалинска ще играе на финала на "Ролан Гарос"

Полякинята Мая Хвалинска ще играе на финала на "Ролан Гарос"

4 Юни, 2026 22:09, обновена 4 Юни, 2026 21:13 840 6

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  • ролан гарос

В събота квалификантката ще спори за титлата с рускинята Мира Андреева

Полякинята Мая Хвалинска ще играе на финала на "Ролан Гарос" - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Полската квалификантка Мая Хвалинска се класира за финала на Откритото първенство на Франция по тенис и в събота ще спори за титлата с рускинята Мира Андреева.

24-годишната тенисистка се наложи над рускинята Диана Шнайдер със 7:6(4), 6:4 за два часа и 10 минути на корта, продължавайки сензационното си представяне във френската столица и записвайки девета поредна победа. Двубоят се игра при затворен покрив на централния корт "Филип Шатрие" заради дъждовното време в Париж.

Хвалинска започна участието си в турнира от квалификациите, където записа три победи, а вече има и шест в основната схема, като в девет срещи е загубила общо само един сет. За нея това е първи финал турнир от Големия шлем при едва третото ѝ участие в основна схема. До момента нейният най-добър резултат беше втори кръг на "Уимбълдън" през 2022 година.

Полякинята, която стартира участието си под номер 130 в световната ранглиста, изоставаше с 2:4 в тайбрека на първия сет, но взе следващите пет поредни точки, за да поведе в резултата. Във втората част Шнайдер поведе с 4:3, след което поиска медицинско прекъсване заради болки в кръста. Рускинята все пак доигра мача, но не успя да се противопостави на Хвалинска, която взе следващите три поредни гейма и затвори мача, за да запише най-голямото постижение в кариерата си.

"Наистина е като сън, не знам какво става. Не знам дори какво да кажа. Това е голямо предизвикателство за тялото, умората се усеща, но победите ти помагат да я преодолееш. Не мога се оплаквам", каза победителката в интервюто си на корта.

Хвалинска стана първата тенисистка, достигнала до финала на "Ролан Гарос", след като преодоля квалификациите. На всички турнири от Големия шлем подобен случай е имало само ооще веднъж. През 2021 година британката Ема Ръдукану постигна това, след като спечели Откритото първенство на САЩ.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 0 Отговор
    Браво на Хвалинска, жалко за Шнайдер, която се контузи, поради което прибързваше в завършващите удари.

    21:20 04.06.2026

  • 2 Мнение

    4 2 Отговор
    Странни са понятията на българските тенискоментатори- не само телевзионните. За тях Саша Зверев е германец, Диана Шнайдер е рускиня, Мира Андреева е рускиня, Шарапова още не са казали, Попирин и т.н. Интересно за тях Ахмед Доган българин ли е? Най -добре е да се концентрират върху играта и да не показват пристрастията си...

    Коментиран от #3, #6

    21:23 04.06.2026

  • 3 Нормално

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Иначе ще им истина мястото.
    Демокрация, брат .

    21:26 04.06.2026

  • 4 Възраждане

    1 2 Отговор
    Полякините са много дащни и стават само за едно. Има ги все повече по черноморието

    21:35 04.06.2026

  • 5 Берлин

    2 1 Отговор
    Успех на Мира Андреева, браво на рускините.

    21:57 04.06.2026

  • 6 Чичо Тони

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Те играта почти не я коментират. Разтягат лакардий нон-стоп. Има един, мисля че се казва Ташанков или нещо подобно, той непрекъснато чете някакъв алманах на тениса. Изключваш звука, но тогава не се чува топката. Няма спасение.

    22:09 04.06.2026

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