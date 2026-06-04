Полякинята Мая Хвалинска ще играе на финала на "Ролан Гарос"

Полската квалификантка Мая Хвалинска се класира за финала на Откритото първенство на Франция по тенис и в събота ще спори за титлата с рускинята Мира Андреева.

24-годишната тенисистка се наложи над рускинята Диана Шнайдер със 7:6(4), 6:4 за два часа и 10 минути на корта, продължавайки сензационното си представяне във френската столица и записвайки девета поредна победа. Двубоят се игра при затворен покрив на централния корт "Филип Шатрие" заради дъждовното време в Париж.

Хвалинска започна участието си в турнира от квалификациите, където записа три победи, а вече има и шест в основната схема, като в девет срещи е загубила общо само един сет. За нея това е първи финал турнир от Големия шлем при едва третото ѝ участие в основна схема. До момента нейният най-добър резултат беше втори кръг на "Уимбълдън" през 2022 година.

Полякинята, която стартира участието си под номер 130 в световната ранглиста, изоставаше с 2:4 в тайбрека на първия сет, но взе следващите пет поредни точки, за да поведе в резултата. Във втората част Шнайдер поведе с 4:3, след което поиска медицинско прекъсване заради болки в кръста. Рускинята все пак доигра мача, но не успя да се противопостави на Хвалинска, която взе следващите три поредни гейма и затвори мача, за да запише най-голямото постижение в кариерата си.

"Наистина е като сън, не знам какво става. Не знам дори какво да кажа. Това е голямо предизвикателство за тялото, умората се усеща, но победите ти помагат да я преодолееш. Не мога се оплаквам", каза победителката в интервюто си на корта.

Хвалинска стана първата тенисистка, достигнала до финала на "Ролан Гарос", след като преодоля квалификациите. На всички турнири от Големия шлем подобен случай е имало само ооще веднъж. През 2021 година британката Ема Ръдукану постигна това, след като спечели Откритото първенство на САЩ.