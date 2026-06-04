Реал Мадрид плаща на Бенфика 15 милиона за Моуриньо

Реал Мадрид обяви готовността си да плати обезщетение за назначаването на Жозе Моуриньо.
Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес официално уведоми Бенфика за намерението си да привлече 63-годишния треньор, ако спечели следващите избори. Португалският клуб обяви, че Лос Бланкос ще плати 15 милиона евро за трансфера му. Очаква се плащането да бъде извършено следващата седмица, съобщава "Record" .
През първите десет дни след края на сезона клаузата за откупуване беше по-ниска - 7 милиона евро. Този период изтече.
В края на последния сезон в Ла Лига , Реал Мадрид завърши втори с 86 точки. Барселона стана шампион на Испания с 94 точки.
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1 Килиан Мпапе
22:37 04.06.2026