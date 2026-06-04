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Илиан Илиев ще води Черно море и през новия сезон

Илиан Илиев ще води Черно море и през новия сезон

4 Юни, 2026 20:48 312 1

  • илиан илиев-
  • черно море-
  • треньор

Между него и клубното ръководство е постигнато необходимото съгласие

Илиан Илиев ще води Черно море и през новия сезон - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Най-очакваната новина за феновете на Черно море в последните дни беше свързана с треньора на отбора Илиан Илиев, за когото се твърдеше, че може да напусне клуба.

Стана ясно, че Илиев ще продължи да води варненските „моряци“ и през настоящата футболна кампания. Между него и клубното ръководство е постигнато необходимото съгласие.

Така той продължава да пише своята история в клуба.

Припомняме, че специалистът пое отбора на Черно море през 2018 година.

Той ще ще изведе отбора за първата лятна тренировка на 15 юни.


Варна / България
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  • 1 БайПолиграф

    0 0 Отговор
    послушкото на тим си остава, те няма да намерят такъв и на края на света .......

    21:01 04.06.2026

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