Илиан Илиев ще води Черно море и през новия сезон

Най-очакваната новина за феновете на Черно море в последните дни беше свързана с треньора на отбора Илиан Илиев, за когото се твърдеше, че може да напусне клуба.
Стана ясно, че Илиев ще продължи да води варненските „моряци“ и през настоящата футболна кампания. Между него и клубното ръководство е постигнато необходимото съгласие.
Така той продължава да пише своята история в клуба.
Припомняме, че специалистът пое отбора на Черно море през 2018 година.
Той ще ще изведе отбора за първата лятна тренировка на 15 юни.
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1 БайПолиграф
21:01 04.06.2026