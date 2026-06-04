Илиан Илиев ще води Черно море и през новия сезон

Най-очакваната новина за феновете на Черно море в последните дни беше свързана с треньора на отбора Илиан Илиев, за когото се твърдеше, че може да напусне клуба.

Стана ясно, че Илиев ще продължи да води варненските „моряци“ и през настоящата футболна кампания. Между него и клубното ръководство е постигнато необходимото съгласие.

Така той продължава да пише своята история в клуба.

Припомняме, че специалистът пое отбора на Черно море през 2018 година.

Той ще ще изведе отбора за първата лятна тренировка на 15 юни.