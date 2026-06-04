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Рускинята Мира Андреева е на финал на Ролан Гарос

Рускинята Мира Андреева е на финал на Ролан Гарос

4 Юни, 2026 21:13, обновена 4 Юни, 2026 20:19 534 4

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19-годишната тийнейджърка спечели с 6:1, 6:3 срещу украинката Марта Костюк

Рускинята Мира Андреева е на финал на Ролан Гарос - 1
Снимка: Instagram
БТА БТА

Тийнейджърката Мира Андреева заяви, че е изключително щастлива от достигането до първия си финал от турнир от Големия шлем в събота, след като постигна победа с 6:1, 6:3 над украинката Марта Костюк на Откритото първенство на Франция по тенис.

19-годишната рускиня преживя някои емоционални възходи и падения през последната година, но винаги е изглеждало, че въпросът е по-скоро кога, отколкото дали ще се бори за титла от голям турнир.

Андреева се справи с този момент с пълно самообладание, слагайки край на серията от 17 победи на Костюк на клей.

„Все още съм много, много нервна. Бях много нервна преди този мач, тя имаше невероятен сезон. Тя е невероятна тенисистка, много труден противник и аз съм просто супер щастлива", каза осмата поставена в схемата рускиня.

"Преди всичко съм щастлива от начина, по който играх, щастлива съм, че си отмъстих за финала в Мадрид и съм щастлива, че съм на първия си финал от Големия шлем. Никога преди не съм чувствала нещо подобно и съм просто много щастлива от този последен мач тук, в Париж“, добави Андреева.

Политическото напрежение, което се разпространява през женския тенис след нахлуването на Русия в Украйна преди четири години, отново бушува. Костюк отказа да се снима с Андреева преди началото на мача и да ѝ подаде ръка след края на двубоя.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малко остана

    1 0 Отговор
    Още една рускиня да се класира.
    Светивна сила са.
    Доминация на славяните в тениса. При мъжете на полуфинал е Зверев.

    20:37 04.06.2026

  • 2 Вале-каро

    0 1 Отговор
    (Така и не разбрах,кой разпространява "политическо напрежение"ВЕРОЯТНО И ВИЕ.

    20:41 04.06.2026

  • 3 Артилерист

    2 0 Отговор
    Украинците нагледно показват какво значи да си многогодишно нацизиран срещу всичко руско. Това да не подадеш ръка на съперничка, която те е победила в честен двубой, означава, че не ти е останал грам достойнство...

    20:42 04.06.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Жалко за сърцатата Шнайдер. Сама се победи, макар и момичето от Полша да игра много добре и тактически правилно.

    20:48 04.06.2026

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