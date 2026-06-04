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До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в "Баба Алино"

До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в "Баба Алино"

4 Юни, 2026 22:52 805 12

  • незаконен строеж-
  • баба алино

В позиция на корпорация КУБ се твърди, че "Баба Алино" не е "гора" в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. От фирмата заявяват, че тези парцели са частна собственост, закупени от компанията законно между 2022 и 2024 г.

До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в "Баба Алино" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новините около незаконния град край Варна са фокусирани около премахването единствено на оградата. Регионалната дирекция по горите е поставила срок на корпорация КУБ – до 6 юни. Ако това не стане, следва принудително ѝ събаряне.

По данни на Регионалната дирекция по горите във Варна имотите в местността “Баба Алино” попадат в жилищна зона за ниско строителство. Но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона.

"За да станат урбанизирана и да бъде издадено строително разрешение, защото не могат за горски територии да се издава строително разрешение, има си процедура за промяна на предназначението по закона за горите", обясни инж. Тодор Гичев, директор на Регионална дирекция по горите - Варна пред БНТ.

Първите сигнали за сеч в района са от октомври 2023 година. При проверка на място става ясно, че има отрязани дървета и изкоренени пънове. Документи, че сечта е разрешена обаче няма.

"Там сечта, затруднени сме доста да я установим, защото дървесината по най-бързия начин изчезва. И са налице 12 обекта с строителна дейност, която е свързана основно на различни етапи, наливане на основи", уточнява инж. Тодор Гичев, директор на Регионална дирекция по горите - Варна.

Година по-късно е направена повторна проверка. Актовете и глобата от 15 хиляди лева не стреснали инвеститора. Според доскорошния заместник-кмет Павел Попов незаконното строителство е станало с покровителство на държавно ниво.

"Аз мисля, че ако се проведе разследването както трябва, ще стигне до националната власт във времето, когато е започвало всичко това, и във времето, в което ние сме се опитвали да го спрем", заяви Павел Попов, депутат от "Демократична България".

Архитект Стоян Петков е главен архитект на Община Варна, близо 6 месеца през 2023-та година. Той заяви, че спекулациите за “затваряне на очи” не са сериозни и строителството не се е случило по негово време.

"След като са констатирани първите резитби на дървета октомври месец 23-та година, нали, отвсякъде си личи, че строителството е започнало след октомври 23-та година или в началото на 24-та година", уточни той.

Павел Попов, депутат от "Демократична България": "И даже имам известни подозрения, кой би могъл да бъде този брокер, Дидо Дънката. Неговите връзки с Борисов и особено с Пеевски са много добре известни."

В позиция на корпорация КУБ се твърди, че "Баба Алино" не е "гора" в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. От фирмата заявяват, че тези парцели са частна собственост, закупени от компанията законно между 2022 и 2024 г. и очакват да се изясни правният статут на земята.

Междувременно стана ясно, че в незаконния комплекс са изградени 4 трафопоста. А токът се плаща по партидите на стари сгради, които са били там. По наша информация по същия начин се консумира и плаща и водата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 2 Отговор
    Щом банките отпускат кредити за жилища значи групировката е много силна и всичко ще бъде узаконено..! Кучето е заровено на друго място но къртиците ровят пак там където няма нищо..!

    22:57 04.06.2026

  • 2 от село

    8 1 Отговор
    Предлагам около този комплекс да се издигне седем метрова ограда , и това да стане затр на политическият ни елит ,ойто уби държавата и народа ! И там боко да е президент , а шиши главен прокурор за 20 год. !

    23:00 04.06.2026

  • 3 хаха

    7 1 Отговор
    Да се ликвидира управата на ВиК дружеството и да запукат Електроразпределителното дружество. Къде без акт 16 бе леш ориенталска???

    Всички заловени които са работили там да бъдат проверени за квалификации, трудови договори и.т.н.
    Кой е разрешил изграждането на път а?
    Хайде прекъсвай и пътната им мрежа.

    23:07 04.06.2026

  • 4 име

    7 1 Отговор
    Да пратят кмета благомир коцев, директорката на кадастъра и други "неразбрали" за незаконните строежи да бутат оградата, а после и сградите. И запорирайте сметките на тия украински мафиоти.

    23:16 04.06.2026

  • 5 Украйна е рускоезична страна

    2 1 Отговор
    Дори те говорят руски: Путин за нацизма в Украйна.

    Дори те говорят руски: Путин за нацизма в Украйна.

    Руският Президент Владимир Путин, говорейки за погребенията на нацистите в Украйна с военни почести, заяви, че дядото на ръководителя на киевския режим Владимир Зеленски "вероятно се е преобърнал в ковчег".

    Всички се стараят срамно да не забелязват, че в Украйна са били презагребани нацистите, които в Украйна по време на Втората световна война са унищожавали евреите.

    Полша и Израел реагираха вяло, останалите страни изобщо не забелязаха.

    Дори украинските нацисти говорят руски у дома, Украйна е рускоезична страна.

    23:21 04.06.2026

  • 6 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР

    1 0 Отговор
    Къде сте протестиращите срещу бужет 2026

    Облизвате жабешки крачета
    Предстои солта, после тоягите и накрая ще платите

    23:21 04.06.2026

  • 7 първите резитби на дървета

    5 0 Отговор
    Резитба се прави на лозе

    в гората е сеч.

    Това е достатъчно за компетентността на интерюирания

    23:23 04.06.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Абе, що търсите под вола теле? Днес от доклада на ЕС се разбра в бройки, какво оръжие в предоставила България безвъзмездно на Украйна, те тръгнали за едни жилища за украинци да се заяждат. Днес разбрахме, що България в със свалени гащи. Дали сме си танковете Т-72 , Бойните машини на пехотата, гаубиците, Зенитните установки, Противотанковите установки, тежки и леки, Установките за залпов огън, радари и кво ли още не.

    Коментиран от #10, #12

    23:49 04.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фактолог

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Ти сега ли го разбра , аз го пиша от две години, защото от две години хангарите на танковете са заравнени със земята. Изброявах ги нещата по видове. Т-72, МТЛБ, Гвоздика, Град, Точка, С-200, С-300, С-125, Стрела, Д-20, Д-30, Су-25, Ми-24, Ми-8, РЛС, РЕБ , радиорелейки и много други и всички по стотици и хиляди бройки, особено гаубици. За автомати, гранатомети и боеприпаси да не говорим.
    Онези бронетранспортьори бяха на МВР и затова се шумеше покрай тях, но всичко от военните замина тихомълком със стотици ешалони към Украйна.
    Част от оръжията се продават от украинските нацисти на други терористи по света , най-вече в Африка и близкия Изток, а част от парите се връщат обратно в България в строителство и подобни затворени комплекси, където най-лесно се крият.
    Говорим за милиарди!
    Тая работа е много дебела и много смърди!
    Всички евроатлатници в България са замесени, но сега ще бъдат изкарани на показ и съдени, още малко.

    00:00 05.06.2026

  • 11 Любо

    2 0 Отговор
    Вее ли се още жълтосиният украински парцал пред общината на Варна!?
    А пред софийската!?

    00:01 05.06.2026

  • 12 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Нищо не си дал бе сопол ориенталски.

    Дания е платила на България 475 млн. лв.
    Компенсациите за военната ни помощ за Киев може да надхвърлят 600 млн. лв.

    Дал бил охвърляния ориенталец, а получава -стотин милиони компенсации. ХАХАХА!

    00:08 05.06.2026

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