До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в "Баба Алино"

Новините около незаконния град край Варна са фокусирани около премахването единствено на оградата. Регионалната дирекция по горите е поставила срок на корпорация КУБ – до 6 юни. Ако това не стане, следва принудително ѝ събаряне.

По данни на Регионалната дирекция по горите във Варна имотите в местността “Баба Алино” попадат в жилищна зона за ниско строителство. Но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона.

"За да станат урбанизирана и да бъде издадено строително разрешение, защото не могат за горски територии да се издава строително разрешение, има си процедура за промяна на предназначението по закона за горите", обясни инж. Тодор Гичев, директор на Регионална дирекция по горите - Варна пред БНТ.

Първите сигнали за сеч в района са от октомври 2023 година. При проверка на място става ясно, че има отрязани дървета и изкоренени пънове. Документи, че сечта е разрешена обаче няма.

"Там сечта, затруднени сме доста да я установим, защото дървесината по най-бързия начин изчезва. И са налице 12 обекта с строителна дейност, която е свързана основно на различни етапи, наливане на основи", уточнява инж. Тодор Гичев, директор на Регионална дирекция по горите - Варна.

Година по-късно е направена повторна проверка. Актовете и глобата от 15 хиляди лева не стреснали инвеститора. Според доскорошния заместник-кмет Павел Попов незаконното строителство е станало с покровителство на държавно ниво.

"Аз мисля, че ако се проведе разследването както трябва, ще стигне до националната власт във времето, когато е започвало всичко това, и във времето, в което ние сме се опитвали да го спрем", заяви Павел Попов, депутат от "Демократична България".

Архитект Стоян Петков е главен архитект на Община Варна, близо 6 месеца през 2023-та година. Той заяви, че спекулациите за “затваряне на очи” не са сериозни и строителството не се е случило по негово време.

"След като са констатирани първите резитби на дървета октомври месец 23-та година, нали, отвсякъде си личи, че строителството е започнало след октомври 23-та година или в началото на 24-та година", уточни той.

Павел Попов, депутат от "Демократична България": "И даже имам известни подозрения, кой би могъл да бъде този брокер, Дидо Дънката. Неговите връзки с Борисов и особено с Пеевски са много добре известни."

В позиция на корпорация КУБ се твърди, че "Баба Алино" не е "гора" в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. От фирмата заявяват, че тези парцели са частна собственост, закупени от компанията законно между 2022 и 2024 г. и очакват да се изясни правният статут на земята.

Междувременно стана ясно, че в незаконния комплекс са изградени 4 трафопоста. А токът се плаща по партидите на стари сгради, които са били там. По наша информация по същия начин се консумира и плаща и водата.