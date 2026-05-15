Каспер Рууд на финал на Мастърса в Рим

15 Май, 2026 23:28 761 0

Норвежкият ас демонстрира безапелационна форма и чака съперника си за титлата

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каспер Рууд продължава да пише история на червените кортове в Рим. В полуфиналния сблъсък от престижния Мастърс турнир, той буквално помете местната надежда Лусиано Дардери, като го надигра с категоричното 6:1, 6:1. Срещата приключи само за 66 минути, а Рууд не остави никакво съмнение кой е господарят на корта тази вечер.

С тази победа Рууд вече има пет поредни успеха в италианската столица. По пътя към финала той елиминира последователно Закари Свайда (САЩ), Иржи Лехачка (Чехия) и Лоренцо Музети (Италия) – всички в два сета, а на четвъртфиналите преодоля Карен Хачанов (Русия) след оспорван трисетов дуел. Днешният му съперник, 20-ият в световната ранглиста Дардери, успя да вземе само по един гейм във всеки сет, което подчертава тоталната доминация на норвежеца.

В битката за трофея Рууд ще се изправи срещу победителя от интригуващия полуфинал между световния номер 1 Яник Синер (Италия) и руския ас Даниил Медведев.


