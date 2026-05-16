Астън Вила триумфира над Ливърпул и се изкачи в Топ 4 на Висшата лига

16 Май, 2026 00:05 1 174 3

Бурна вечер на "Вила Парк" – Бирмингамските лъвове надделяха с 4:2 и разместват челната четворка

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Астън Вила изигра един от най-силните си мачове този сезон и надви Ливърпул с 4:2 в първия двубой от предпоследния 37-и кръг на английската Висша лига. С този успех бирмингамци не само записаха престижна победа, но и изместиха "червените" от четвъртото място във временното класиране.

От първия съдийски сигнал домакините демонстрираха амбиция и агресия, докато Ливърпул изглеждаше неуверен в отбрана. Постепенно гостите от Мърсисайд поеха инициативата, като Рио Нгумоа създаде сериозни главоболия по левия фланг. В 26-ата минута Райън Гравенберх отправи опасен удар, спасен от Емилиано Мартинес, а при добавката Коди Гакпо прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада.

Въпреки натиска на Ливърпул, именно Вила откри резултата в 42-ата минута. След изпълнение на корнер Морган Роджърс остана непокрит и с прецизен удар даде преднина на домакините.

В началото на второто полувреме "червените" изравниха – Доминик Собослай центрира от фаул, а Върджил ван Дайк с глава възстанови равенството, след като ВАР потвърди редовността на гола.

В 57-ата минута грешка на Собослай позволи на Роджърс да асистира на Уоткинс, който отново изведе Вила напред.

До края на срещата Оли Уоткинс пропусна две отлични възможности, а Емилиано Буендия също удари греда.

В 73-ата минута Уоткинс реализира втория си гол след разбъркване при корнер, а в 89-ата Джон МакГин сложи точка на спора с четвърто попадение за Вила.

В добавеното време Ван Дайк върна още един гол за Ливърпул, но това не бе достатъчно.

С този успех Астън Вила събра 62 точки и се изкачи на четвъртата позиция, изпреварвайки Ливърпул, който остава пети с 59.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МърсиСайд

    4 0 Отговор
    на унгареца главата му е като празна манерка, направо муха без глава, основен виновник за загубата, е, заедно с конате , ван дайк и всички останали, заедно с треньора, кухоглавец .................

    Коментиран от #2

    00:32 16.05.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "МърсиСайд":

    Унгареца си мисли вече за Реал Мадрид, а и за останалите сезона приключи.Лошото е,че и догодина ще е така с менажер като Слот. Стискам пръсти за Милоу да вземе промоция.

    00:44 16.05.2026

  • 3 Артилерист

    6 0 Отговор
    Слот трябва да си ходи незабавно. Той разби шампионския отбор на Клоп. Астън Вила скри топката и показа колко жалък е Ливърпул като отбор в игрови план. Особено в защита. Вила ги минаваха като флагчета и със завидна лекота се оказваха на стрелкова позиция. Няма и помен от атрактивната игра на отбора при Клоп. Сегашните победи на Ливърпул са измъчени и плод повече на индивидулно майсторство отколкото на отборна игра. Този Ливърпул не си струва загубеното време да се гледа...

    00:49 16.05.2026

