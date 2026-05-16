Астън Вила триумфира над Ливърпул и се изкачи в Топ 4 на Висшата лига

Астън Вила изигра един от най-силните си мачове този сезон и надви Ливърпул с 4:2 в първия двубой от предпоследния 37-и кръг на английската Висша лига. С този успех бирмингамци не само записаха престижна победа, но и изместиха "червените" от четвъртото място във временното класиране.

От първия съдийски сигнал домакините демонстрираха амбиция и агресия, докато Ливърпул изглеждаше неуверен в отбрана. Постепенно гостите от Мърсисайд поеха инициативата, като Рио Нгумоа създаде сериозни главоболия по левия фланг. В 26-ата минута Райън Гравенберх отправи опасен удар, спасен от Емилиано Мартинес, а при добавката Коди Гакпо прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада.

Въпреки натиска на Ливърпул, именно Вила откри резултата в 42-ата минута. След изпълнение на корнер Морган Роджърс остана непокрит и с прецизен удар даде преднина на домакините.

В началото на второто полувреме "червените" изравниха – Доминик Собослай центрира от фаул, а Върджил ван Дайк с глава възстанови равенството, след като ВАР потвърди редовността на гола.

В 57-ата минута грешка на Собослай позволи на Роджърс да асистира на Уоткинс, който отново изведе Вила напред.

До края на срещата Оли Уоткинс пропусна две отлични възможности, а Емилиано Буендия също удари греда.

В 73-ата минута Уоткинс реализира втория си гол след разбъркване при корнер, а в 89-ата Джон МакГин сложи точка на спора с четвърто попадение за Вила.

В добавеното време Ван Дайк върна още един гол за Ливърпул, но това не бе достатъчно.

С този успех Астън Вила събра 62 точки и се изкачи на четвъртата позиция, изпреварвайки Ливърпул, който остава пети с 59.