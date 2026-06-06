Владислав Горанов: Уважавам усилията на "Прогресивна България", били сме в тяхното положение

Идеята за увеличаване на благосъстоянието чрез нарастващи бюджетни разходи е довела до натрупване на дисбаланси в публичните финанси и разширяване на държавните разходи над възможностите на данъчната система.
Това коментира в предаването "Панорама" Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ-СДС.
"Опита се да разкаже една история, че чрез разходи на бюджета обществото може да стане по-богато. Голямото харчене за пенсии и заплати няма как да се свързва с корупция. Ние допуснахме да експандират публичните финанси в посока, много над възможностите на данъчната система. В последните 5 години в тази политическа криза, особено когато Асен Василев стигна до "Раковска" 102 и обясняваше, че пари има и може да увеличим стандарта на българските граждани", каза Горанов.
Според него фискалният дисбаланс в страната не е резултат от краткосрочни решения, а от натрупване на политики след 2021 г., които са увеличили разходите на държавата.
"Дисбалансите в публичните финанси се трупаха още от 2021 г. Минахме през небалансираното увеличение на пенсиите и това доведе до 7 процентни пункта по-високи разходи от БВП при същата данъчна политика. 4% са социални разходи, а ако добавим и разходите за заплати, ще се очертае картината откъде идва това нарушение", заяви бившият финансов министър.
По отношение на управлението на "Прогресивна България" в последните седмици Горанов заяви:
"Уважаваме усилията им, ние сме били в подобно положение и единственото нещо, което мога да констатирам, е, че не е страшно да вложиш политическата енергия в правене на разумни неща. Това не може да стане, когато си с 60 - 70 депутати, но със 130 нямаш избор."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОЯ ЗАЩО НЕ Е ВЪВ ЗАТВОРА?
04:36 06.06.2026
2 Анпнимен
04:50 06.06.2026
3 Ботйов
той е за уважение!
Коментиран от #19
04:52 06.06.2026
4 Съдията
04:59 06.06.2026
5 пешо
05:00 06.06.2026
6 Орешарски ви остави резерв
Унищожихте ВБ, гарантиращ всеки един напечатан лЪв.
Изпратихте българите на на борса газ и борса ток, ден напред.
Унищожихте ЮП, Белене и Б. А.
Увеличехте квоти на тЕЦ-ове и закрихте ТЕЦ-ове.
Сметки ток 2025 декември 400 лв. От 2020 не су спряхте УМИШЛЕНО да обезценявате лЪв.
Сега презастроявате Родопите с ВЕИ-та.
Увеличихте 15 цена вода кубик, и 12% цена ток, такова ЧУДО не е било.
Чудовищни цени на лекарства, храни, ток, вода, парно.
Само за една година увеличихте общи заеми с 1/3, опоскахте хазната неизплащане пари фирми, отложени, предварителна печалба на банки и Козлодуй. Преподписахте Концесия вода и злато. Летище София не плаща такса. Лукойл ще ви съди за 6 млрд. лв.
Фалшифицирахте данните за Инфлация и Дефицит, за да ни набутате в Юрошит зона, насилствено.
Отказахте Киш в КЯТ глоби, Паспортни служби, ГРАО и НАП без Референдум.
Умишлено ФАЛИРАХТЕ България с въвеждане на Юрошит и унищожаване на ВБ..
Унищожихте Референдумите за запазване лЪв!
Съд, Оставка и Затвор за БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
За 17 г. управление ГЕРБ, СДС, ДБ и ДПС, БКХ фалирахте България.
05:15 06.06.2026
7 Исторически факти
05:17 06.06.2026
8 Какво става с КТБ
Единствено при ГЕРБ, СДС, и ДПС налице е фалирала банка КТБ.
Единствено при Тодор Вълчев, шеф на БНБ имаше фалирали банки 1997 г., това беше умишлен фалит от Западът на България, отвън.
Вашето оправдание, какво е? Добре че беше Орешарски прехвърли част от държавните пари от КТБ в други банки и ви остави резерв.
Затова го свалихте с Реформаторски блок 6 месеца протести по 2 ма фена на ГЕРБ в едър план.
Че горяхте в ТЕЦ-овете боклуците на Италия и Африка, и тровехте цял един народ безнаказано.
Че безобразно нацвъкахте Фото и Перки на плодородни земи, като Василев ПП свали умишлено категориите за застрояване с фото и перки.
Как може умни хора да са депутати, това не мога да разбера?
05:46 06.06.2026
9 шам фъстък
06:08 06.06.2026
10 Уважение
06:20 06.06.2026
11 в240
06:25 06.06.2026
12 Ами, простичко е , тъпи ".опеле.а"❗️
Кой вдигна Заплатите на Шоферити с 50%❓
Все едно Аз да си раздам Заплата 10000 €вро ама и аз да си плащам,❓
Е Откъде Пари, като нема Ве Брато‼️
Пари от въздух не се правят❗️❕❗️❗️😝
06:29 06.06.2026
13 За Вървят Полицай и Шофери при
Са, Пеевски и Борисов да им плащат Ве‼️
06:32 06.06.2026
14 Т.КОЛЕВ
КРАДЦИТЕ ОТ ГЕРБ И ДПС ПАК СА ТАМ.
БЕ ГЕ ПАРОДИЯ.
06:49 06.06.2026
15 За първи път откровение
06:54 06.06.2026
16 АГАТ а Кристи
Да, "истински са", но.... - мошеници !
07:09 06.06.2026
17 Този
07:11 06.06.2026
18 Слушах го тоя магнит снощи...!
Само един от бисерите му на въпрос от водещият :
,,Правителството на Желязков не падна,а си тръгна..."
Без коментар!
07:13 06.06.2026
19 Да те допълня само...!
До коментар #3 от "Ботйов":Не само за уважение,а и за голяма награда!
07:15 06.06.2026
20 Намаляте бюджетни заплати
07:23 06.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Име
07:56 06.06.2026
23 Да бе!
08:00 06.06.2026