Владислав Горанов: Уважавам усилията на "Прогресивна България", били сме в тяхното положение

Идеята за увеличаване на благосъстоянието чрез нарастващи бюджетни разходи е довела до натрупване на дисбаланси в публичните финанси и разширяване на държавните разходи над възможностите на данъчната система.

Това коментира в предаването "Панорама" Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ-СДС.

"Опита се да разкаже една история, че чрез разходи на бюджета обществото може да стане по-богато. Голямото харчене за пенсии и заплати няма как да се свързва с корупция. Ние допуснахме да експандират публичните финанси в посока, много над възможностите на данъчната система. В последните 5 години в тази политическа криза, особено когато Асен Василев стигна до "Раковска" 102 и обясняваше, че пари има и може да увеличим стандарта на българските граждани", каза Горанов.

Според него фискалният дисбаланс в страната не е резултат от краткосрочни решения, а от натрупване на политики след 2021 г., които са увеличили разходите на държавата.

"Дисбалансите в публичните финанси се трупаха още от 2021 г. Минахме през небалансираното увеличение на пенсиите и това доведе до 7 процентни пункта по-високи разходи от БВП при същата данъчна политика. 4% са социални разходи, а ако добавим и разходите за заплати, ще се очертае картината откъде идва това нарушение", заяви бившият финансов министър.

По отношение на управлението на "Прогресивна България" в последните седмици Горанов заяви:

"Уважаваме усилията им, ние сме били в подобно положение и единственото нещо, което мога да констатирам, е, че не е страшно да вложиш политическата енергия в правене на разумни неща. Това не може да стане, когато си с 60 - 70 депутати, но със 130 нямаш избор."