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Владислав Горанов: Уважавам усилията на "Прогресивна България", били сме в тяхното положение

Владислав Горанов: Уважавам усилията на "Прогресивна България", били сме в тяхното положение

6 Юни, 2026 05:29, обновена 6 Юни, 2026 04:34 1 808 23

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  • финанси

Дисбалансите в публичните финанси се трупаха още от 2021 г., заяви бившият финансов министър

Владислав Горанов: Уважавам усилията на "Прогресивна България", били сме в тяхното положение - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Идеята за увеличаване на благосъстоянието чрез нарастващи бюджетни разходи е довела до натрупване на дисбаланси в публичните финанси и разширяване на държавните разходи над възможностите на данъчната система.

Това коментира в предаването "Панорама" Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ-СДС.

"Опита се да разкаже една история, че чрез разходи на бюджета обществото може да стане по-богато. Голямото харчене за пенсии и заплати няма как да се свързва с корупция. Ние допуснахме да експандират публичните финанси в посока, много над възможностите на данъчната система. В последните 5 години в тази политическа криза, особено когато Асен Василев стигна до "Раковска" 102 и обясняваше, че пари има и може да увеличим стандарта на българските граждани", каза Горанов.

Според него фискалният дисбаланс в страната не е резултат от краткосрочни решения, а от натрупване на политики след 2021 г., които са увеличили разходите на държавата.

"Дисбалансите в публичните финанси се трупаха още от 2021 г. Минахме през небалансираното увеличение на пенсиите и това доведе до 7 процентни пункта по-високи разходи от БВП при същата данъчна политика. 4% са социални разходи, а ако добавим и разходите за заплати, ще се очертае картината откъде идва това нарушение", заяви бившият финансов министър.

По отношение на управлението на "Прогресивна България" в последните седмици Горанов заяви:

"Уважаваме усилията им, ние сме били в подобно положение и единственото нещо, което мога да констатирам, е, че не е страшно да вложиш политическата енергия в правене на разумни неща. Това не може да стане, когато си с 60 - 70 депутати, но със 130 нямаш избор."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЯ ЗАЩО НЕ Е ВЪВ ЗАТВОРА?

    16 3 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    04:36 06.06.2026

  • 2 Анпнимен

    23 1 Отговор
    Много е мил заради Магнитски моли се а дано да не стане

    04:50 06.06.2026

  • 3 Ботйов

    24 2 Отговор
    Тоз, който вкара Горанов в пандиза,
    той е за уважение!

    Коментиран от #19

    04:52 06.06.2026

  • 4 Съдията

    21 1 Отговор
    Тихо бе корумпе намагнитено. Ти, заедно с Тиквата и оня хасковския "капацитет", плащаш наем на майка си, сте първи кандидати за Централния софийски.😂

    04:59 06.06.2026

  • 5 пешо

    15 1 Отговор
    докога ще ни го натяквате тоя доказан престъпник

    05:00 06.06.2026

  • 6 Орешарски ви остави резерв

    12 2 Отговор
    А вие искахте 23 млрд лева заеми за бюджетни заплати.
    Унищожихте ВБ, гарантиращ всеки един напечатан лЪв.
    Изпратихте българите на на борса газ и борса ток, ден напред.
    Унищожихте ЮП, Белене и Б. А.
    Увеличехте квоти на тЕЦ-ове и закрихте ТЕЦ-ове.
    Сметки ток 2025 декември 400 лв. От 2020 не су спряхте УМИШЛЕНО да обезценявате лЪв.
    Сега презастроявате Родопите с ВЕИ-та.
    Увеличихте 15 цена вода кубик, и 12% цена ток, такова ЧУДО не е било.
    Чудовищни цени на лекарства, храни, ток, вода, парно.
    Само за една година увеличихте общи заеми с 1/3, опоскахте хазната неизплащане пари фирми, отложени, предварителна печалба на банки и Козлодуй. Преподписахте Концесия вода и злато. Летище София не плаща такса. Лукойл ще ви съди за 6 млрд. лв.
    Фалшифицирахте данните за Инфлация и Дефицит, за да ни набутате в Юрошит зона, насилствено.
    Отказахте Киш в КЯТ глоби, Паспортни служби, ГРАО и НАП без Референдум.
    Умишлено ФАЛИРАХТЕ България с въвеждане на Юрошит и унищожаване на ВБ..
    Унищожихте Референдумите за запазване лЪв!
    Съд, Оставка и Затвор за БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
    За 17 г. управление ГЕРБ, СДС, ДБ и ДПС, БКХ фалирахте България.

    05:15 06.06.2026

  • 7 Исторически факти

    10 0 Отговор
    Ключов документ, издаден от Ержан Ебатин, е използван от групировката КУБ за убеждаване на инвеститорите, че проектът за застрояването на гората край Варна е законен. През август 2025 г. Ерджан Себайтин Ебатин, директор на РИОСВ - Варна и областен лидер на ДПС, е дал своя благословия за проекта на украинския бизнсемен Олег Невзоров, пише Медиапул.

    05:17 06.06.2026

  • 8 Какво става с КТБ

    11 1 Отговор
    "Кажи си, Владиславе!".
    Единствено при ГЕРБ, СДС, и ДПС налице е фалирала банка КТБ.
    Единствено при Тодор Вълчев, шеф на БНБ имаше фалирали банки 1997 г., това беше умишлен фалит от Западът на България, отвън.
    Вашето оправдание, какво е? Добре че беше Орешарски прехвърли част от държавните пари от КТБ в други банки и ви остави резерв.
    Затова го свалихте с Реформаторски блок 6 месеца протести по 2 ма фена на ГЕРБ в едър план.
    Че горяхте в ТЕЦ-овете боклуците на Италия и Африка, и тровехте цял един народ безнаказано.
    Че безобразно нацвъкахте Фото и Перки на плодородни земи, като Василев ПП свали умишлено категориите за застрояване с фото и перки.
    Как може умни хора да са депутати, това не мога да разбера?

    05:46 06.06.2026

  • 9 шам фъстък

    2 0 Отговор
    Вилица Хапнишка.

    06:08 06.06.2026

  • 10 Уважение

    10 2 Отговор
    от някакъв си нагъл мошеник , безродник и първокласен крадец не може да има за каквото и да било ! Всичко у него е фалш , както и у цялата им шайка ! Конфискация и зад решетките !

    06:20 06.06.2026

  • 11 в240

    4 1 Отговор
    Този без имотния пак на пистата?!

    06:25 06.06.2026

  • 12 Ами, простичко е , тъпи ".опеле.а"❗️

    7 0 Отговор
    Кой вдигна Заплатите на Шапкарите с 100% , сто процента за Полицай (един Полицай и Сто Полицай вършат работа за Един Полицай)

    Кой вдигна Заплатите на Шоферити с 50%❓

    Все едно Аз да си раздам Заплата 10000 €вро ама и аз да си плащам,❓
    Е Откъде Пари, като нема Ве Брато‼️

    Пари от въздух не се правят❗️❕❗️❗️😝

    06:29 06.06.2026

  • 13 За Вървят Полицай и Шофери при

    4 1 Отговор
    Пеевски и Борисов щот не вдигнаха Заплатите на Полицай и Шоферити‼️

    Са, Пеевски и Борисов да им плащат Ве‼️

    06:32 06.06.2026

  • 14 Т.КОЛЕВ

    7 0 Отговор
    МНОГО ИЗЕДНИЦИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ИМА ОЩЕ В ПАРЛАМЕНТА.
    КРАДЦИТЕ ОТ ГЕРБ И ДПС ПАК СА ТАМ.
    БЕ ГЕ ПАРОДИЯ.

    06:49 06.06.2026

  • 15 За първи път откровение

    2 0 Отговор
    Нека все така да има оценки а не злоба

    06:54 06.06.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    Заради отделни личности /тоя и зайчара/ да намразиш цяла партия, за която след създаването и си гласувал смятайки, че са истински...
    Да, "истински са", но.... - мошеници !

    07:09 06.06.2026

  • 17 Този

    3 1 Отговор
    Вместо да е с раиран костюм в софийския централен, ръси глупости по телевизиите. Ето затова няма никога да се оправим.

    07:11 06.06.2026

  • 18 Слушах го тоя магнит снощи...!

    7 0 Отговор
    Голяма и дърта лисица...!
    Само един от бисерите му на въпрос от водещият :
    ,,Правителството на Желязков не падна,а си тръгна..."
    Без коментар!

    07:13 06.06.2026

  • 19 Да те допълня само...!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ботйов":

    Не само за уважение,а и за голяма награда!

    07:15 06.06.2026

  • 20 Намаляте бюджетни заплати

    4 0 Отговор
    Които по ваше време увеличихте за 5 г. от 2020 с 105%, ето ви откъде идва инфлацията, и дефицит, и избягахте, след вас ПОТОП. 6 г. без ВБ от юли 2020 и фалирахте България, Юрочакалня, умишлено обезценявайки български лЪв, като дадохте заповед на борси да вдигат цени, август 2020. Провеждате Референдум на Дойран за връщане на лЪв и Паричен съвет, еквивалент на ВБ. Вдигане праг банки резерви отново на 12%, който махнахте с Юрошит, за да не влизат при 30 млрд. в обращение още 30 млрд. от банките под формата на спекулативни финансови инструменти, кредити и ипотеки, което породи и имотни балони. Давате реалните данни за дефицит и инфлация, които с БНБ и НСИ, МС и МФ фалшифицирахте, чрез ББР, предварителни печалби на банки и Козлодуй, НАРУШИХТЕ ГРУБО критериите от Маастрихт за ценова нестабилност, дефицит, инфлация. Оттегляте ДЪРЖАВАТА, която се присъедини към лъжите на ЕЦБ, ЕК, отричайки незаконното влизане в ЮрошитЗона фалшифицираните данни, след като Дойран внесе в Люксембург искане за отмяна прием Юрошит.

    07:23 06.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Име

    1 0 Отговор
    Защо ни го навират Владко -магнитски? Той е затвор

    07:56 06.06.2026

  • 23 Да бе!

    1 0 Отговор
    Тоя Горанов не беше ли наМагнитизиран!

    08:00 06.06.2026

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