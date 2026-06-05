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ЦСКА ще премери сили с Марек в лятна контрола

ЦСКА ще премери сили с Марек в лятна контрола

5 Юни, 2026 22:44 315 0

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Подготовката на дупничани стартира на 22 юни

ЦСКА ще премери сили с Марек в лятна контрола - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Марек Дупница вече разкри част от амбициозната си програма за лятната подготовка преди старта на новия сезон във Втора лига. Сред най-очакваните събития е контролният мач срещу ЦСКА, който ще се състои на 3 юли, петък. Само пет дни по-късно дупничани ще се изправят и срещу дублиращия състав на "червените", което обещава още една интригуваща футболна битка.

Официалният старт на подготовката за Марек е насрочен за 22 юни. Под ръководството на опитния Анжело Кючуков, футболистите ще проведат първата си тренировка в 11:00 часа на изкуственото игрище в спортен комплекс „Бончук“. Поради текущия ремонт на основния стадион, заниманията ще продължат на терена в село Яхиново, където отборът ще търси оптимална форма и сработване.

В периода от 29 юни до 5 юли Марек ще се подготвя на лагер в живописното село Говедарци. Там дупничани ще премерят сили с отбори като Арда, Локомотив Пловдив и Рилски спортист, което ще даде възможност на тима да тества потенциала си срещу представители на Първа и Втора лига.

В рамките на подготвителния период Марек е договорил общо шест приятелски срещи.


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