ЦСКА ще премери сили с Марек в лятна контрола

Марек Дупница вече разкри част от амбициозната си програма за лятната подготовка преди старта на новия сезон във Втора лига. Сред най-очакваните събития е контролният мач срещу ЦСКА, който ще се състои на 3 юли, петък. Само пет дни по-късно дупничани ще се изправят и срещу дублиращия състав на "червените", което обещава още една интригуваща футболна битка.

Официалният старт на подготовката за Марек е насрочен за 22 юни. Под ръководството на опитния Анжело Кючуков, футболистите ще проведат първата си тренировка в 11:00 часа на изкуственото игрище в спортен комплекс „Бончук“. Поради текущия ремонт на основния стадион, заниманията ще продължат на терена в село Яхиново, където отборът ще търси оптимална форма и сработване.

В периода от 29 юни до 5 юли Марек ще се подготвя на лагер в живописното село Говедарци. Там дупничани ще премерят сили с отбори като Арда, Локомотив Пловдив и Рилски спортист, което ще даде възможност на тима да тества потенциала си срещу представители на Първа и Втора лига.

В рамките на подготвителния период Марек е договорил общо шест приятелски срещи.