Куба може да се окаже по-костелив орех за Доналд Тръмп от Венецуела

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпитва трудности да убеди бизнеса да се върне във Венецуела, след като през януари свали авторитарния ѝ лидер. А Куба може да се окаже още по-трудна задача. Това пишат Даниъл Дерошерс и Нахал Туси за "Политико".

Администрацията на Тръмп продължава да засилва икономическия натиск върху кубинския президент Мигел Диас-Канел чрез санкции и енергийна блокада, като постепенно се приближава и до военни действия в опит да отслаби или дори да свали режима там.

Но за да помогне за "изграждането на по-добро бъдеще" за Куба — както държавният секретар Марко Рубио заяви във видеообръщение към кубинския народ миналата седмица — ще бъдат нужни огромни инвестиции от частния сектор на контролирания от комунистите остров. Американският бизнес обаче е предпазлив. А без неговото участие Куба може да се превърне в опасно обедняла и трудно управляема държава с около 10 милиона души население, разположена на едва 90 мили южно от Флорида.

"Говорим за страна, която трябва да бъде изградена наново абсолютно от нулата", заяви Орасио Гарсия-младши — кубино-американски бизнес лидер от Маями, свързан с Кубинския съвет за свобода - организация, настояваща за демокрация в Куба. "Няма инфраструктура за нищо — вода, електричество, нищо, нищо. Няма истински справедлива банкова система. Всичко трябва да се изгради от основи. Говорим за държава в руини".

За разлика от Венецуела, чийто петролен сектор е основният двигател на икономиката, в Куба няма една доминираща индустрия, на която Тръмп да заложи, макар че американските компании от сферата на земеделието и туризма и преди са проявявали интерес.

Дългогодишното управление на комунистическия режим в Хавана е довело и до много по-закърнял частен сектор, както и до разпадаща се обществена инфраструктура. Всеки опит за отваряне на Куба носи и тежкия товар на историята — от емигрантската общност, която иска да си върне конфискуваното имущество до пластовете американска политика, които трябва да бъдат разградени, за да се насърчи бизнес развитието.

Това включва и премахването на десетилетни американски санкции — процес, който вероятно ще изисква и одобрение от Конгреса. Допълнително усложнение е дело пред Върховния съд относно правото на компании да съдят за имущество, конфискувано от кубинското правителство през 60-те години — нещо, за което Американската търговска камара предупреждава, че може да изложи американските компании на съдебни искове.

"Куба е сложно и многопластово място", посочи Марк Ентуисъл - бивш канадски посланик в Куба. "Всеки аспект от нея има своя дълга предистория и безброй лабиринти".

Човек, запознат с дискусиите в администрацията на Тръмп относно Куба, заяви, че администрацията поддържа контакт с бизнес лидери относно потенциални бъдещи инвестиции на острова. Източникът отказа да даде подробности за разговорите, но настоя, че администрацията "разговаря с хора".

Вече има американски компании — главно в селското стопанство и производството на мотоциклети — които изнасят за острова. Туристически компании, като хотели и круизни оператори, проявиха незабавен интерес към инвестиции по време на временното затопляне на отношенията при дипломатическото отваряне към Куба от страна на бившия президент Барак Обама през 2015 г. Компании от страни като Испания и Канада също са инвестирали на острова, макар и ограничено.

Миналата седмица президентът Доналд Тръмп посочи кубино-американската общност като ключов ресурс за възстановяването на страната. "Те искат да се върнат, искат да инвестират в родината си и да видят дали могат да я възродят", отбеляза той.

Но екипът на Тръмп разбира, че Куба се нуждае от сериозни политически и икономически промени, преди американски компании изобщо да обмислят сериозни инвестиции, заяви източникът, запознат с дискусиите.

"Цял живот съм изграждал бизнеси, цял живот съм инвестирал", изтъкна сенаторът републиканец от Флорида Рик Скот. "Никой няма да инвестира в риск, освен ако не е глупак. Така че ще е нужна ясна демокрация, ясно върховенство на закона. Иначе никой няма да извади пари. Поне не в сериозен размер".

Скот сравни нежеланието за инвестиции в Куба с подобното колебание на американски компании да инвестират във Венецуела, дори след като администрацията на Тръмп успя да залови автократа Николас Мадуро и сложи на поста заместничката му Делси Родригес, която активно работи с администрацията.

Но както отбелязва Ентуисъл: "в Куба няма кубинска Делси".

"Освен ако не се стигне до истинска война, рано или късно ще трябва да се работи с кубинското правителство", посочи той. А според Ентуисъл то се е доказало като много по-сплотено и единно, отколкото във Венецуела, където Родригес сътрудничи на Белия дом.

"Венецуела проработи, защото беше толкова отслабена. Мисля, че Куба също е отслабена, но хората дълбоко не разбират Куба и извънтериториалното влияние на Куба", заяви представител на търговска асоциация, получил анонимност, за да сподели гледната точка на бизнеса. Това включва връзките на Куба със страни като Китай и Русия, страстната емигрантска общност в САЩ и продължаващите съдебни спорове за имущество, конфискувано от кубинското правителство.

Инвестициите на американски компании в Куба носят допълнителен риск например заради американски закон от 1996 г., който позволява на хора и компании, чието имущество е било конфискувано след Кубинската революция, да съдят всяка компания, печелеща от това имущество. Наскоро American Airlines и испанска хотелска верига постигнаха извънсъдебни споразумения по дела, заведени от кубино-американци, наследили конфискувани имоти.

Миналата седмица Върховният съд постанови, че въз основа на този закон американско пристанище край кубинския бряг има право да съди четири круизни компании, използвали доковете между 2016 и 2019 г. В момента съдът разглежда и друго дело, по което енергийната компания Exxon Mobil иска да съди за конфискувани нефтени и газови активи.

Търговските организации твърдят, че бизнесът не обсъжда публично евентуален интерес към инвестиции в Куба, отчасти от страх, че неизпълнени обещания в несигурна икономическа среда могат да предизвикат остър гняв от страна на Тръмп.

"Всички тихомълком изчакват", заяви Джон Кавулич, председател на Икономическия и търговски съвет САЩ-Куба. "Това означава, че компаниите, които вече работят с Куба там, където им е позволено, просто продължават дейността си, но не говорят за нея. А онези, които проявяват интерес и изчакват, събират информация и наблюдават, без да го афишират, защото рискът е прекалено голям".

Докато компаниите изчакват, САЩ засилват натиска. Миналата седмица Министерството на правосъдието повдигна обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро във връзка с убийството през 1996 г. на четирима души, участвали в граждански спасителни полети — политическа ескалация на фона на продължаващите масови прекъсвания на електрозахранването в страната.

"Това е провалена държава, всички го знаят. Нямат ток, нямат пари, всъщност нямат почти нищо", изтъкна Тръмп в четвъртък. "Ще им помогнем".

Първото, от което Куба се нуждае от САЩ, е храна.

Пол Джонсън - председател на Коалицията на американското земеделие за Куба, заяви, че островът ще има незабавна нужда от хранителна помощ, тъй като стадата свине и птици в страната са драстично намалели и вече се очертава мащабна хранителна криза.

"Надявам се, че поне някой в този кръг около Белия дом говори за земеделие, защото както от индустриална, така и от хуманитарна гледна точка има очевидна хранителна криза, която никой не иска", отбеляза Джонсън.

В момента американски компании изнасят за Куба пилешко месо, ориз и говеждо. Джонсън заяви, че този износ може да нарасне. Ако САЩ премахнат ембаргото срещу острова, американците биха могли също да започнат да купуват повече кубински селскостопански продукти — от кафе и дървени въглища до тропически плодове и зимни зеленчуци, както и прочутите кубински пури.

Ремонтът на разпадащата се инфраструктура на Куба ще бъде друга спешна нужда от инвестиции. Според Ентуисъл ще са нужни милиарди за модернизацията на инфраструктурата на острова — от водоснабдяването и електропреносната мрежа до подобряването на интернет достъпа — след десетилетия на занемаряване.

Въпреки огромните пречки американският бизнес все още вижда потенциал в Куба — поне що се отнася до туристите, желаещи да посетят страна, известна с красивите си плажове и богатата си история.

Кавулич сравни бизнес интереса към Куба с електрокардиограма, която показва върхове и спадове, докато следи сърдечната дейност.

"В момента сме на връх по отношение на интереса, но в долина по отношение на действията", обясни той. "Има огромно количество знания, внимание и интерес към това какво ще се случи с Куба, но понеже въпросът е именно "какво ще се случи?", никой не предприема нищо".