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Селекционерът на Аржентина разкрива: Всяко решение минава през Меси

Селекционерът на Аржентина разкрива: Всяко решение минава през Меси

5 Юни, 2026 22:24 462 0

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Лионел Скалони сподели, че звездата е не просто капитан, а и неизменен съветник

Селекционерът на Аржентина разкрива: Всяко решение минава през Меси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на новия Мондиал, селекционерът на Аржентина Лионел Скалони откровено сподели, че звездата Лионел Меси е не просто капитан, а и неизменен съветник при взимането на ключови решения за националния отбор. В интервю за испанското издание „Марка“, Скалони подчерта, че всяка стъпка, свързана със състава, се обсъжда с Меси, като двамата търсят най-доброто за отбора.

„Не взимам нито едно решение, без да се консултирам с Меси. Винаги обсъждаме всичко – от тактиката до ротациите. За мен е важно да знам как се чувства, какво мисли и как вижда нещата на терена. Това е правилният подход, защото Меси е не само лидер, но и човек, който може да промени хода на всеки мач“, категоричен е Скалони.

Той допълва, че дори когато се налага да замени Меси по време на среща, това никога не е лесно решение – нито за треньора, нито за самия футболист. „Никой не обича да бъде сменян, Меси също. Но винаги търсим общо решение, защото неговото присъствие на терена е безценно – той създава положения, вдъхновява съотборниците си и носи увереност“, споделя още наставникът.

Световните шампиони от 2022 година са изправени пред нови изпитания на предстоящото Световно първенство през 2026. Аржентинците попаднаха в група с Алжир, Австрия и Йордания, а първият им сблъсък ще бъде на 17 юни в Канзас срещу Алжир.


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