Спортът по ТВ в събота (16 май)

16 Май, 2026 09:49 1 219 1

Ето какво предлага телевизионната програма днес

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.00 Мото GP: тренировка за Гран при на Каталуния - МАХ Спорт 2

11.50 Мото GP: квалификация за Гран при на Каталуния - МАХ Спорт 2

12.15 Лека атлетика: Диамантена лига, Шанхай - МАХ Спорт 1, бТВ

13.50 Мото 3: квалификация за Гран при на Каталуния - МАХ Спорт 4

14.00 Колоездене: Обиколка на Италия, осми етап - Евроспорт 1

14.00 Модерен петобой: Световна купа - БНТ 3

14.30 Футбол: Селтик – Хартс - Ринг тв

15.00 Автомобилизъм: Порше, Карера Къп - МАХ Спорт 3

15.55 Мото GP: спринт за Гран при на Каталуния - МАХ Спорт 4

16.00 Футбол: Левски – ЦСКА - Диема спорт

16.00 Футбол: ЦСКА 1948 – Лудогорец - Диема спорт 2

16.30 Футбол: Айнтрахт – Щутгарт - Нова спорт

17.00 Футбол: Челси – Манчестър Сити - Диема спорт 3

17.30 Футбол: Порто – Санта Клара - Ринг тв

18.00 Волейбол: Проект – Перуджа - МАХ Спорт 1

19.00 Футбол: Ботев Пловдив – Черно море - Диема спорт 2

19.00 Футбол: Арда – Локомотив Пловдив - Диема спорт

20.00 Футбол: Брага – Ещрела Амадора - Ринг тв

20.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

20.45 Футбол: Ал Насър – Гамба Осака - Нова спорт

21.30 Волейбол: Варта – Зириаат - МАХ Спорт 1

22.00 Баскетбол: Манреса – Сарагоса - Диема спорт

22.30 Футбол: Спортинг – Жил Висенте - Ринг тв


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Голям

    1 0 Отговор
    Не благодаря! Опитайте се да свършите нещо полезно, за себе си и околните, зомбирани идиоти такива. Живота е толкова кратък, не бъди цял живот лумпен.

    10:17 16.05.2026

