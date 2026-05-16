Грандиозна победа прати Сан Антонио Спърс на финал в Западната конференция

Сан Антонио Спърс се класира за финала на Западната конференция в НБА. В шестия сблъсък от полуфиналната серия „шпорите“ буквално пометоха Минесота Тимбърулвс с впечатляващ резултат 139:109 и затвориха серията с 4:2 победи. Това е първото участие на Спърс във финалната фаза на Запад от 2017 година насам и общо 14-о в историята на клуба – истинско завръщане на голямата сцена!

Още от първия съдийски сигнал в „Таргет Сентър“ в Минесота, гостите от Сан Антонио демонстрираха амбиция и класа. Първата четвърт завърши с комфортна преднина от 36:27 за „шпорите“. Във втората част последва истински ураган – серия от 20 безответни точки, която увеличи разликата до внушителните 29 точки. Домакините опитаха да се върнат в мача и успяха да намалят пасива си наполовина до почивката, но резултатът 74:61 в полза на Спърс ясно показваше кой диктува темпото.

След паузата Сан Антонио отново натисна газта и възстанови аванса си от над 20 точки – 87:67. Този път Минесота не намери отговор и преди последната четвърт разликата вече бе 26 точки (110:84). В заключителните минути „шпорите“ не само запазиха, но и увеличиха преднината си, а сирената ознаменуваше истински триумф – 139:109.

Стефон Касъл бе безспорният лидер на победителите – за по-малко от 30 минути на паркета той реализира дабъл-дабъл с 32 точки, 11 борби и 6 асистенции. Де’Аарън Фокс също впечатли с 21 точки, 4 борби и 9 асистенции за едва 24 минути игра. За Минесота най-резултатен бе Антъни Едуардс с 24 точки, а Терънс Шанън-младши добави 21.

Финалната серия на Западната конференция ще противопостави Сан Антонио Спърс на действащия шампион Оклахома Сити Тъндър. Първият мач е насрочен за вторник, 19 май, от 03:30 часа българско време в залата на Тъндър.