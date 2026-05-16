Конър МакГрегър се завръща: Ирландската звезда отново влиза в клетката на UFC

16 Май, 2026 18:41 922 2

Голямото завръщане на "Всеизвестния" ще разтърси Лас Вегас през юли

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълго отсъствие от най-голямата ММА сцена, Конър МакГрегър – емблематичният ирландец и бивш шампион в две различни категории на UFC – е на прага на сензационно завръщане. Новината бе потвърдена от редица американски медии, а феновете вече тръпнат в очакване

Според източници, близки до организацията, 37-годишният МакГрегър ще се изправи срещу не кого да е, а Макс Холоуей – друг бивш шампион и истинска легенда в октагона. Двамата ще премерят сили в главния двубой на UFC 329, който ще се състои на 11 юли в Лас Вегас. Събитието ще бъде кулминацията на Международната бойна седмица, а само дни преди това ще се проведе и церемонията по въвеждане на нови членове в Залата на славата на UFC.

Битката ще бъде в полусредна категория (77.1 кг) – дивизия, в която МакГрегър има смесени резултати: загуба от Нейт Диас през 2016 г. и победа над Доналд Серони през 2020 г. За Холоуей, който е на 34 години, това ще бъде дебют в тази тежка категория. Последният му мач бе през март, когато отстъпи на Чарлс Оливейра в битка за символичната титла "Най-лошо ко*еле".

МакГрегър и Холоуей вече са се срещали в клетката преди повече от десетилетие – през 2011 г. в категория "перо", когато ирландецът надделя с единодушно съдийско решение. Сега, години по-късно, двамата ще имат възможност да разрешат стари сметки на много по-голяма сцена и в нова категория.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    на тоя свят номера е , да знаеш кога да спреш , преди да си станал за посмешище

    18:43 16.05.2026

  • 2 хмммм

    1 0 Отговор
    Бях се затъжил.

    19:27 16.05.2026

