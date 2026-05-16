Конър МакГрегър се завръща: Ирландската звезда отново влиза в клетката на UFC

След дълго отсъствие от най-голямата ММА сцена, Конър МакГрегър – емблематичният ирландец и бивш шампион в две различни категории на UFC – е на прага на сензационно завръщане. Новината бе потвърдена от редица американски медии, а феновете вече тръпнат в очакване

Според източници, близки до организацията, 37-годишният МакГрегър ще се изправи срещу не кого да е, а Макс Холоуей – друг бивш шампион и истинска легенда в октагона. Двамата ще премерят сили в главния двубой на UFC 329, който ще се състои на 11 юли в Лас Вегас. Събитието ще бъде кулминацията на Международната бойна седмица, а само дни преди това ще се проведе и церемонията по въвеждане на нови членове в Залата на славата на UFC.

Битката ще бъде в полусредна категория (77.1 кг) – дивизия, в която МакГрегър има смесени резултати: загуба от Нейт Диас през 2016 г. и победа над Доналд Серони през 2020 г. За Холоуей, който е на 34 години, това ще бъде дебют в тази тежка категория. Последният му мач бе през март, когато отстъпи на Чарлс Оливейра в битка за символичната титла "Най-лошо ко*еле".

МакГрегър и Холоуей вече са се срещали в клетката преди повече от десетилетие – през 2011 г. в категория "перо", когато ирландецът надделя с единодушно съдийско решение. Сега, години по-късно, двамата ще имат възможност да разрешат стари сметки на много по-голяма сцена и в нова категория.