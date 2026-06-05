Григор Димитров се завръща на шведския клей

След като приключи с битките на свещената трева на "Уимбълдън", Григор Димитров ще насочи вниманието си към червените кортове на Швеция. Най-добрият български тенисист ще се включи в турнира в Бощад, който ще се проведе между 13 и 19 юли – събитие, което организаторите посрещат с нескрито вълнение.

Димитров не е стъпвал на кортовете в Бощад от 2013 година насам. Тогава, както и през 2012-а, той достигна до полуфиналите, където бе спрян от испанските майстори Давид Ферер и Фернандо Вердаско. Сега, след 13-годишно отсъствие, Григор ще направи своето трето участие в престижния турнир, като получи специална покана за основната схема. Първият му мач ще бъде в началото на седмицата – в понеделник или вторник.

Домакините на надпреварата не скриха радостта си от завръщането на българската звезда. В социалните мрежи те изразиха възхищението си от стила и харизмата на Димитров, определяйки го като "радост за окото" и подчертавайки популярността му сред местните фенове.

Преди да се впусне в шведското предизвикателство, Григор ще започне сезона на трева с участие в Challenger 75 в Дъблин. Турнирът в ирландската столица ще се проведе от 15 до 20 юни и ще бъде отлична подготовка за "Уимбълдън".