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Григор Димитров се завръща на шведския клей

Григор Димитров се завръща на шведския клей

5 Юни, 2026 18:41 580 10

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  • бощад

Българската тенис звезда ще участва в престижния турнир в Бощад след 13-годишна пауза

Григор Димитров се завръща на шведския клей - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като приключи с битките на свещената трева на "Уимбълдън", Григор Димитров ще насочи вниманието си към червените кортове на Швеция. Най-добрият български тенисист ще се включи в турнира в Бощад, който ще се проведе между 13 и 19 юли – събитие, което организаторите посрещат с нескрито вълнение.

Димитров не е стъпвал на кортовете в Бощад от 2013 година насам. Тогава, както и през 2012-а, той достигна до полуфиналите, където бе спрян от испанските майстори Давид Ферер и Фернандо Вердаско. Сега, след 13-годишно отсъствие, Григор ще направи своето трето участие в престижния турнир, като получи специална покана за основната схема. Първият му мач ще бъде в началото на седмицата – в понеделник или вторник.

Домакините на надпреварата не скриха радостта си от завръщането на българската звезда. В социалните мрежи те изразиха възхищението си от стила и харизмата на Димитров, определяйки го като "радост за окото" и подчертавайки популярността му сред местните фенове.

Преди да се впусне в шведското предизвикателство, Григор ще започне сезона на трева с участие в Challenger 75 в Дъблин. Турнирът в ирландската столица ще се проведе от 15 до 20 юни и ще бъде отлична подготовка за "Уимбълдън".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    шматка е пълен т... Шак

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  • 4 Евгени от Алфапласт

    1 4 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣🤣🤣

    18:58 05.06.2026

  • 5 Българският ,уклей"

    6 0 Отговор
    Щи играе на клей!!

    Коментиран от #6

    19:01 05.06.2026

  • 6 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българският ,уклей"":

    На клией хич го няма, по добър е бил на трева.

    19:06 05.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Крикор

    4 0 Отговор
    Не стана велик тенисист, но поне си прави секс с много жени, елитни мадами.

    19:22 05.06.2026

  • 9 Петър

    2 0 Отговор
    Ами ГришУ се надява само на такива покани и WC за предстоящи тенис турнири. Хубавото е, че организаторите на турнири от Големия шлем не го броят за нищо и не му дават WC и ГришУ трябва да играе квалификации. На РГ отпадна още в първия кръг на квалификациите, не вярвам, че ще може да прескочи и тези в Уимбълдън. Жалка история!

    19:28 05.06.2026

  • 10 ХАХА ХАСКЮУ

    0 0 Отговор
    НАШИЯ КАУНЬ ДА СИ ИДВА ВЕЧЕ.

    20:01 05.06.2026

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