Доц. Боюклиев за мерките срещу високите цени: Бой с пръчки по сянката

Трябва да има данъчна реформа. Трябва да има социална политика, трябва да има корпоративно данъчно облагане - не може данъкът да е един и същ за всички. Това каза в предаването "Денят на живо" по "Нова нюз" икономистът доц. Огнян Боюклиев във връзка с препоръката на Европейската комисия към България да премахне плоския данък
БСП въведоха плоския данък и излъгаха хората. Те действаха в полза на корпорациите. Повишаването на доходите дойде по времето на Асен Василев, колкото и да не го харесват някои, заяви доц. Боюклиев.
Той коментира и предложените от "Прогресивна България" мерки срещу високите цени и спекулата, заложени в промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.
Заявката им беше, че ще успокоят цените, а това, което правят, е още от същото. Това е, както беше оприличено от един коментатор, бой с пръчки по сянката. Цените няма да паднат и те го знаят много добре, подчерта Боюклиев.
Всичките тези закони са политически положения, реалните стъпки ще дойдат от реформите, които ще прави Министерски съвет. Но положението е доста объркано и в Министерски съвет, добави той.
Този закон ще може да се заобикаля много лесно. Във вида, в който е вкаран, той е пожелателен и изпълнен с недомислици, които трябваше да бъдат изчистени още преди изборите, щом заявяваха, че това им е основен приоритет, посочи икономистът.
Заложените в закона санкции за неправомерно повишаване на цените представляват бухалка, защото това ще го прави чиновник. Подобни методи използваше в Унгария Орбан и той неслучайно изгуби изборите. Мярката обслужваше приятели на Орбан, които се занимават с търговия, отбеляза доц. доц. Огнян Боюклиев.
Целта трябва да е как да приближиш производителя до пазара. Добра идея в тази посока бяха предложените от Пеевски магазини за хората. Сега ще ги заменят с някаква кошница, която не е ясно точно какво представлява. Притесняваме и че няма административна реформа, което също беше едно от обещанията, каза още доц. Боюклиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
След като Ганя беше 500 години под турско робство, сега ще бъде 500 години под робството на олигарсите!
20:47 05.06.2026
2 Русодебил
20:48 05.06.2026
3 Богатството на българина прави инфлация
21:14 05.06.2026
4 Нищо ясно не каза
21:16 05.06.2026
5 оня с коня
които няма пари да отива да живее на село , а не да се натиска в софия
напълнихте софия със нищоправещи селяни
21:27 05.06.2026
6 оня с коня
мене ми е добре крам си БМВ-то , ям си бананите и хич ми не дреме за селяните
21:28 05.06.2026
7 всичкото
21:34 05.06.2026
8 хаха
Въобще Територията на специалистите/експертите...от които нищо не става.
Както казваше един смешник "ние професионалистите ... ". ХАХАХА!
21:36 05.06.2026
9 хаха
21:38 05.06.2026