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Доц. Боюклиев за мерките срещу високите цени: Бой с пръчки по сянката

Доц. Боюклиев за мерките срещу високите цени: Бой с пръчки по сянката

5 Юни, 2026 20:44 593 9

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  • плосък данък-
  • корпоративен данък-
  • мерки-
  • свръхдефицит-
  • бюджет-
  • българия

Трябва да има данъчна реформа. Трябва да има социална политика, трябва да има корпоративно данъчно облагане - не може данъкът да е един и същ за всички

Доц. Боюклиев за мерките срещу високите цени: Бой с пръчки по сянката - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва да има данъчна реформа. Трябва да има социална политика, трябва да има корпоративно данъчно облагане - не може данъкът да е един и същ за всички. Това каза в предаването "Денят на живо" по "Нова нюз" икономистът доц. Огнян Боюклиев във връзка с препоръката на Европейската комисия към България да премахне плоския данък

БСП въведоха плоския данък и излъгаха хората. Те действаха в полза на корпорациите. Повишаването на доходите дойде по времето на Асен Василев, колкото и да не го харесват някои, заяви доц. Боюклиев.

Той коментира и предложените от "Прогресивна България" мерки срещу високите цени и спекулата, заложени в промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.

Заявката им беше, че ще успокоят цените, а това, което правят, е още от същото. Това е, както беше оприличено от един коментатор, бой с пръчки по сянката. Цените няма да паднат и те го знаят много добре, подчерта Боюклиев.

Всичките тези закони са политически положения, реалните стъпки ще дойдат от реформите, които ще прави Министерски съвет. Но положението е доста объркано и в Министерски съвет, добави той.

Този закон ще може да се заобикаля много лесно. Във вида, в който е вкаран, той е пожелателен и изпълнен с недомислици, които трябваше да бъдат изчистени още преди изборите, щом заявяваха, че това им е основен приоритет, посочи икономистът.

Заложените в закона санкции за неправомерно повишаване на цените представляват бухалка, защото това ще го прави чиновник. Подобни методи използваше в Унгария Орбан и той неслучайно изгуби изборите. Мярката обслужваше приятели на Орбан, които се занимават с търговия, отбеляза доц. доц. Огнян Боюклиев.

Целта трябва да е как да приближиш производителя до пазара. Добра идея в тази посока бяха предложените от Пеевски магазини за хората. Сега ще ги заменят с някаква кошница, която не е ясно точно какво представлява. Притесняваме и че няма административна реформа, което също беше едно от обещанията, каза още доц. Боюклиев.


България
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  • 7 всичкото

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    че то всичките магазини и хотели и земи сети с ябълки череши ягоди и парници за зеленчуци са на депутатите от мафиотите от бсп ако тръгнете на проверка към Русе до Силистра всичкото производство са на мафията бсп те затуй приеха закона за плоския данък да минат на тънко те и за туй загубиха изборите защото тука хората знаят кои са капиталистите хората по парниците получават по 32 Евро на ден по онези жеги как се изкарват тези пари а хората на полето дето берат плодове им плащат по 35 Евро на ден държавата до като си затваря очите бсп си връща комунизма по селата министъра ако тръгне ще види че всяко едно производство са мафията бсп и заради туй е всичко скъпо по магазините защото са техни

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