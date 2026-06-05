Доц. Боюклиев за мерките срещу високите цени: Бой с пръчки по сянката

Трябва да има данъчна реформа. Трябва да има социална политика, трябва да има корпоративно данъчно облагане - не може данъкът да е един и същ за всички. Това каза в предаването "Денят на живо" по "Нова нюз" икономистът доц. Огнян Боюклиев във връзка с препоръката на Европейската комисия към България да премахне плоския данък

БСП въведоха плоския данък и излъгаха хората. Те действаха в полза на корпорациите. Повишаването на доходите дойде по времето на Асен Василев, колкото и да не го харесват някои, заяви доц. Боюклиев.

Той коментира и предложените от "Прогресивна България" мерки срещу високите цени и спекулата, заложени в промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.

Заявката им беше, че ще успокоят цените, а това, което правят, е още от същото. Това е, както беше оприличено от един коментатор, бой с пръчки по сянката. Цените няма да паднат и те го знаят много добре, подчерта Боюклиев.

Всичките тези закони са политически положения, реалните стъпки ще дойдат от реформите, които ще прави Министерски съвет. Но положението е доста объркано и в Министерски съвет, добави той.

Този закон ще може да се заобикаля много лесно. Във вида, в който е вкаран, той е пожелателен и изпълнен с недомислици, които трябваше да бъдат изчистени още преди изборите, щом заявяваха, че това им е основен приоритет, посочи икономистът.

Заложените в закона санкции за неправомерно повишаване на цените представляват бухалка, защото това ще го прави чиновник. Подобни методи използваше в Унгария Орбан и той неслучайно изгуби изборите. Мярката обслужваше приятели на Орбан, които се занимават с търговия, отбеляза доц. доц. Огнян Боюклиев.

Целта трябва да е как да приближиш производителя до пазара. Добра идея в тази посока бяха предложените от Пеевски магазини за хората. Сега ще ги заменят с някаква кошница, която не е ясно точно какво представлява. Притесняваме и че няма административна реформа, което също беше едно от обещанията, каза още доц. Боюклиев.