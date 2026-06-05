Александър Зверев на крачка от триумфа в Париж

Александър Зверев, вторият поставен в схемата, си осигури място във финала на "Ролан Гарос" след категорична победа над чешкия талант Якуб Меншик. След три часа и една минута оспорвана игра на централния корт "Филип Шатрие", германецът се наложи с 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 и за втори път ще се бори за престижната "Купа на мускетарите".

Зверев демонстрира впечатляваща стабилност на начален удар през целия двубой. В първия сет той реализира 78% от точките си на първи сервис и успя да пробие веднъж съперника си. Във втората част германецът бе почти безгрешен – 93% ефективност на първо подаване и два реализирани пробива. Меншик не се предаде и върна интригата в третия сет, където постигна 90% успеваемост на първи сервис и направи един пробив. В четвъртия сет олимпийският шампион от Токио отново взе инициативата с 81% успешни първи сервиси и още един решителен пробив, който му осигури победата.

В неделния финал Александър Зверев ще се изправи срещу един от двамата италиански претенденти – Флавио Коболи или Матео Арналди. Техният полуфинален сблъсък ще определи кой ще се опита да спре устрема на германеца към първа титла от Големия шлем.

Въпреки че вече три пъти е стигал до финал на турнир от Големия шлем, Зверев все още чака своя звезден миг. През 2020 г. той загуби драматично US Open от Доминик Тийм, а през 2022 г. в Париж и през миналата година в Мелбърн бе спрян съответно от Карлос Алкарас и Яник Синер. Този път обаче съдбата изглежда по-благосклонна – Алкарас пропусна турнира заради травма, а Синер и Новак Джокович отпаднаха още в първата седмица.