Пол Скоулс с любопитно откровение за личните си предпочитания

В свят, в който музиката е неизменна част от ежедневието на милиони, Пол Скоулс – един от най-емблематичните полузащитници на Англия – изненада феновете с необичайно признание. В последния епизод на популярния подкаст „Добрият, лошият и футболът“ бившият ас на Манчестър Юнайтед сподели, че музиката никога не е била част от живота му.

„Не изпитвам никакъв интерес към музиката. Не ми пука за нея, не я харесвам“, заяви Скоулс без капка колебание. Той разкри, че дори в моменти, когато повечето хора се наслаждават на любими мелодии – като пътуване с кола или тренировка във фитнеса – той предпочита да слуша радио talkSPORT, вместо да се потапя в музикални ритми.

На въпроса каква песен би избрал да чуе, ако това е последното нещо, което ще слуша в живота си, Скоулс отговори лаконично: „Не бих избрал нищо.“

Този отговор още веднъж подчертава неговата уникална гледна точка и пълната липса на интерес към музикалното изкуство.