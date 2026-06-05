Иван Брегов: Моделът ГЕРБ-ДПС докара правосъдието до агония

Това са мрежи за влияние, които са формирани в много дълъг период от време. Да не забравяме, например, че в България фалира най-голямата частна банка - КТБ, и делото все още не е стигнало доникъде. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов във връзка с т.нар. незаконен град "Баба Алино".

Ние се движим не по общоустановените правила, а по желанията на политически кръгове, които са завзели реалната власт в държавата. Комисията за противодействие на корупцията, например, беше ползвана като бухалка среу Благомир Коцев, беше закрита, сега я създаваме отново, за дв вземем пари по Плана за възстановване и устойчивост, после може да я закрием пак, заяви Брегов.

По думите му е належащо да се приемат промените в Закона за съдебната власт.

Това е належащо след агонията, до която ни докара моделът ГЕРБ-ДПС. Въпросът е да не се стигне до това да повтарят техните действия, посочи ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика.

Поставени сме в една много трудна ситуация, защото в последните 10-11 години политиците създадоха в съдебната система правила, които са против правото, и сега те много трудно могат да бъдат поправени, каза още Иван Брегов.