Иван Брегов: Моделът ГЕРБ-ДПС докара правосъдието до агония

Това са мрежи за влияние, които са формирани в много дълъг период от време. Да не забравяме, например, че в България фалира най-голямата частна банка - КТБ, и делото все още не е стигнало доникъде. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов във връзка с т.нар. незаконен град "Баба Алино".
Ние се движим не по общоустановените правила, а по желанията на политически кръгове, които са завзели реалната власт в държавата. Комисията за противодействие на корупцията, например, беше ползвана като бухалка среу Благомир Коцев, беше закрита, сега я създаваме отново, за дв вземем пари по Плана за възстановване и устойчивост, после може да я закрием пак, заяви Брегов.
По думите му е належащо да се приемат промените в Закона за съдебната власт.
Това е належащо след агонията, до която ни докара моделът ГЕРБ-ДПС. Въпросът е да не се стигне до това да повтарят техните действия, посочи ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика.
Поставени сме в една много трудна ситуация, защото в последните 10-11 години политиците създадоха в съдебната система правила, които са против правото, и сега те много трудно могат да бъдат поправени, каза още Иван Брегов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
а схемаджиев през три секунди го дават по новините все едно е бай тошо
20:33 05.06.2026
2 Голям праз
20:35 05.06.2026
3 абе направо
20:35 05.06.2026
4 Помак
20:38 05.06.2026
5 Някой
20:44 05.06.2026
6 На тези
20:48 05.06.2026
7 История
20:49 05.06.2026
8 ироней
20:49 05.06.2026
9 Ахаа
20:52 05.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Злоупотреба с власт
20:55 05.06.2026
12 беззаконието няма граници
20:57 05.06.2026