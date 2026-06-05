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Иван Брегов: Моделът ГЕРБ-ДПС докара правосъдието до агония

Иван Брегов: Моделът ГЕРБ-ДПС докара правосъдието до агония

5 Юни, 2026 20:31 586 12

  • иван брегов-
  • съд-
  • съдебна власт-
  • корупция-
  • герб-
  • дпс

Поставени сме в една много трудна ситуация, защото в последните 10-11 години политиците създадоха в съдебната система правила, които са против правото

Иван Брегов: Моделът ГЕРБ-ДПС докара правосъдието до агония - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това са мрежи за влияние, които са формирани в много дълъг период от време. Да не забравяме, например, че в България фалира най-голямата частна банка - КТБ, и делото все още не е стигнало доникъде. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов във връзка с т.нар. незаконен град "Баба Алино".

Ние се движим не по общоустановените правила, а по желанията на политически кръгове, които са завзели реалната власт в държавата. Комисията за противодействие на корупцията, например, беше ползвана като бухалка среу Благомир Коцев, беше закрита, сега я създаваме отново, за дв вземем пари по Плана за възстановване и устойчивост, после може да я закрием пак, заяви Брегов.

По думите му е належащо да се приемат промените в Закона за съдебната власт.

Това е належащо след агонията, до която ни докара моделът ГЕРБ-ДПС. Въпросът е да не се стигне до това да повтарят техните действия, посочи ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика.

Поставени сме в една много трудна ситуация, защото в последните 10-11 години политиците създадоха в съдебната система правила, които са против правото, и сега те много трудно могат да бъдат поправени, каза още Иван Брегов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    8 3 Отговор
    а за модел гьльб-радев не ми се мисли

    а схемаджиев през три секунди го дават по новините все едно е бай тошо

    20:33 05.06.2026

  • 2 Голям праз

    6 1 Отговор
    Явно такъв ни е гена. Не гледаме че това не е наше. А гледаме как да го откраднем и да не ни видят

    20:35 05.06.2026

  • 3 абе направо

    8 0 Отговор
    липсват 3 милиона души, повечето са под земята но има и зад граница

    20:35 05.06.2026

  • 4 Помак

    3 1 Отговор
    Грешиш , преди 10-12 г . Ено и бройко изучиха направиха еничари прокурори и съдии от Родопите стотици от кол и въже ..които му слугуват още ..днес по тв даже имаше една прокурорка с очила (която така си мисли че изглежда по умна и интелигентна , но не усеща ,че не знае български ) за нещо си която беше бухалка срещу Божков , ген Радев като влязоха в президенството , ...няма правда на тоя свят

    20:38 05.06.2026

  • 5 Някой

    5 1 Отговор
    Турската етническа партия ДПС трябва да бъде забранена, в Турция няма етнически партии !!!!! Там има етническа партия на кюрдите ПК К , която е абсолютно забранена !!!!?

    20:44 05.06.2026

  • 6 На тези

    3 0 Отговор
    Само модели им в главата...и кой е тоя...само това за сметка на медията!

    20:48 05.06.2026

  • 7 История

    2 2 Отговор
    Едно време Ботев превзе кораба Радецки в името на България. Сега Шиши и Тиквата превзеха България ......за...да направят магазини за хората.

    20:49 05.06.2026

  • 8 ироней

    2 0 Отговор
    Преди да го има ГЕРБ правосъдието било истинско правосъдие със справедливи присъди за икономическия фалит през 1997г , със "справедливи присъди" за айдушката приватизация и за обраните банки, за кредитните милионери с "отнети" милиони и най-вече за управниците допуснали това, но едва сега точно след МОДЕЛа на моделите гербов, правосъдието внезапно не е това което беше... бла бла...

    20:49 05.06.2026

  • 9 Ахаа

    2 1 Отговор
    Освен това съсипаха съдбите на много млади хора с изменението на Закона за съдебната власт в чл.300 ал.3 . Освен в Германия никъде другаде в Европа няма такова ограничение до три пъти, след което никога не можеш да работиш като юрист. Никога докато си жив. Над 1200-1600 студенти са изхвърлени от живота. Ограбено е времето им да учат шест години и след това да бъдат лишени никога да не работят тази раота ,заради малоумията на Данаил Кирилов ,Цачева и Захариева- ГЕРБ. Това го могат само не хора- само неонацистка сган.

    20:52 05.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Злоупотреба с власт

    1 2 Отговор
    Аз не разбирам как може медии като тази ,които са собственост на Борисов да публикуват подобна информация. Или той е мазохост и му харесва сам да се плюе или е нагъл непокист, който е наясно , че дори обществото да е информирано никой не може да му попречи да граби, да строи незаконно, да злоупотребява с властта

    20:55 05.06.2026

  • 12 беззаконието няма граници

    2 1 Отговор
    Банкенската мутра не трябва да излиза от при бай Ставри до като не се поправи и превъзпита. Вредите които нанесха през тези 12 години са ужасни ,ужасни. Да помагаха му лицемерите от Позитано и новото старо начало срещу народа. Спор няма.

    20:57 05.06.2026

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