САЩ смятат, че Куба подготвя дронова заплаха срещу базата в Гуантанамо и цели във Флорида

Куба е придобила над 300 военни дрона и е започнала да обсъжда възможността те да бъдат използвани срещу американската военноморска база в Гуантанамо, срещу военни кораби на Съединените щати и дори срещу Кий Уест във Флорида, който се намира на около 144 километра северно от Хавана. Това съобщава „Аксиос“, позовавайки се на класифицирани американски разузнавателни данни, предава News.bg.

Според високопоставен американски служител тази информация показва, че администрацията на президента Доналд Тръмп разглежда Куба като нарастваща заплаха на фона на развитието на безпилотните технологии и присъствието на ирански военни съветници в Хавана.

„Когато подобни технологии се намират толкова близо до нас и са достъпни за враждебни сили, включително терористични организации, наркокартели, иранци и руснаци, това е сериозен повод за безпокойство“, заявява служителят.

Той коментира и неотдавнашното посещение на директора на Централното разузнавателно управление Джон Ратклиф в Куба, като подчерта, че Хавана е била предупредена, че повече не може да служи като база за сили, които прокарват враждебни интереси в Западното полукълбо.

По данни на американското разузнаване Куба придобива бойни дронове с различни възможности от Русия и Иран още от 2023 година и ги разполага на стратегически места на територията на острова.

През последния месец кубинските власти са поискали допълнителни дронове и военно оборудване от Москва. Според същите данни кубинските служби се стремят да изучат иранския опит в противопоставянето на Съединените щати.

Американските власти посочват още, че Русия и Китай поддържат в Куба високотехнологични съоръжения за електронно разузнаване, предназначени за прихващане и анализ на комуникации.