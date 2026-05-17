САЩ смятат, че Куба подготвя дронова заплаха срещу базата в Гуантанамо и цели във Флорида

17 Май, 2026 16:35, обновена 17 Май, 2026 16:38 888 26

Според американски разузнавателни данни Хавана е придобила стотици бойни дронове с помощта на Русия и Иран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Куба е придобила над 300 военни дрона и е започнала да обсъжда възможността те да бъдат използвани срещу американската военноморска база в Гуантанамо, срещу военни кораби на Съединените щати и дори срещу Кий Уест във Флорида, който се намира на около 144 километра северно от Хавана. Това съобщава „Аксиос“, позовавайки се на класифицирани американски разузнавателни данни, предава News.bg.

Според високопоставен американски служител тази информация показва, че администрацията на президента Доналд Тръмп разглежда Куба като нарастваща заплаха на фона на развитието на безпилотните технологии и присъствието на ирански военни съветници в Хавана.

„Когато подобни технологии се намират толкова близо до нас и са достъпни за враждебни сили, включително терористични организации, наркокартели, иранци и руснаци, това е сериозен повод за безпокойство“, заявява служителят.

Той коментира и неотдавнашното посещение на директора на Централното разузнавателно управление Джон Ратклиф в Куба, като подчерта, че Хавана е била предупредена, че повече не може да служи като база за сили, които прокарват враждебни интереси в Западното полукълбо.

По данни на американското разузнаване Куба придобива бойни дронове с различни възможности от Русия и Иран още от 2023 година и ги разполага на стратегически места на територията на острова.

През последния месец кубинските власти са поискали допълнителни дронове и военно оборудване от Москва. Според същите данни кубинските служби се стремят да изучат иранския опит в противопоставянето на Съединените щати.

Американските власти посочват още, че Русия и Китай поддържат в Куба високотехнологични съоръжения за електронно разузнаване, предназначени за прихващане и анализ на комуникации.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    23 1 Отговор
    С помощ от Мексико Куба може да победи САЩ

    16:41 17.05.2026

  • 2 България

    27 1 Отговор
    англо-саксите си търсят повод да превземат куба,путин иска украйна,китай иска тайван,а ние искаме мир!въпроса е кой ще надделее?

    16:42 17.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    29 1 Отговор
    САЩ си създават извинение за готвената инвазия. Казус бели.

    Коментиран от #9, #12

    16:46 17.05.2026

  • 5 Боко

    20 1 Отговор
    И Лихтенщайн щели да пуснат двайсетина ядрени ракетки по фАщ 🤪 имам информация🤫
    Бай Адолф така нагласи полските панки и почна втората световна 👌

    16:47 17.05.2026

  • 6 Колко Познато ЗВУЧИ

    2 9 Отговор
    УКРАЙНА ИСКА ДА НАПАДНЕ

    РУСИЯ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    ПАК ЩЕ ПЛЮЯТ ПО

    АГЕНТ КРАСНОВ.

    УРААААА

    16:48 17.05.2026

  • 7 булшт

    18 0 Отговор
    Фалшив предтекст да атакуват Куба съмнявам се Китай и Русия да се вържат на тая теория съшита с бели конци.

    16:51 17.05.2026

  • 8 КАСТРО БАЛАСТРО

    0 16 Отговор
    Доналд Тръмп

    Добре е научил

    Кремълските Номера ....

    Давай ДоНИ

    ПОГАЧИТЕ и Тонове КУБА ЛИБРЕ

    Чакат Американските АСВАБАДИТЕЛИ....

    Кубинския Режим

    Трепе Английско Говорящите Кубинци.

    16:51 17.05.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Явно това ще е наративът им! Наркотици, дронове, обогатен уран- за всекиго по нещо. Като цяло националната им сигурност е застрашена от всеки, който диша на тази планета!

    16:57 17.05.2026

  • 10 Казанлъшкия

    12 0 Отговор
    Айде, айде. Според мен атомни оръжия са насочили към тях :). Търсят си извинение, явно сега ще превземат Куба. Иран ги понатупа, Куба няма сили и ще я завземат скоро. Подготвят обществеността уж,че имали причини

    16:58 17.05.2026

  • 11 Фалшив флаг

    9 0 Отговор
    Това ли е най-доброто, което измисли ИИ на ЦРУ? Колко милиарда са похарчени за технологии, а схемата е същата поне от 60 години.

    17:00 17.05.2026

  • 12 Шопо

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Операция в Залива на прасетата е опит за десант с помощта на кубински имигранти, организиран от правителството на САЩ с цел сваляне на Фидел Кастро от власт. Името на операцията идва от Залива на прасетата, разположен в югозападната част на Куба, или по-точно Playa Girón.
    Операцията започва през април 1961 г., само 3 месеца след като Джон Кенеди става президент на САЩ. Кубинските имигранти са подготвяни дълго време в центровете на ЦРУ и са екипирани с оръжие от американската армия. Конфликтът завършва с пълен разгром на подкрепяните от САЩ сили и Кенеди трябва да плати 62 милиона долара, за да откупи пленниците.

    17:01 17.05.2026

  • 13 Маринов

    6 0 Отговор
    Хайде, хайде, търси се повод за уж противодействие. Някой ще им повярва ли? Малко прилича на епруветката с бял прах от Ирак. Каквото и да са придобили, Куба никога няма да използват срещу САЩ. Защото знаят, че те само това чакат - прецедент. Е, докарват го с лъжа. Да видим докъде.

    17:05 17.05.2026

  • 14 Гост

    7 0 Отговор
    Американската наглост е като вселената - безкрайна! Кубинците нямат въздух да дишат, пък щели да нападат "Гуантанамо" и американски кораби с дронове след 67 години!

    17:05 17.05.2026

  • 15 Не оставихте

    11 0 Отговор
    този народ намира, вие от великата уж държава. Великата САЩ десетки години наред души тези хора и не им дава да дишат. Сега са ги притиснали, за да свалят собствената си власт. Но кубинците помнят разказите на родителите си, когато Куба е била американска, а местното население е гладувало и е било подложено на неимоверно унижение - един акт с жрица (обикновено момиче, принудено да храни семейството си) е струвал 5 стотинки (синко килос). Знам това от кубинци. Народната власт даде на всички кубинци образование, медицина, развитие. Фидел Кастро построи подземни бункери, които кубинците използват, за да се крият от ураганите там. И по време на ураганите, които се случват всяка година по няколко пъти, съседно Хаити и съседни САЩ губят много хора и сгради. А кубинците се крият в бункерите и не дават нито една жертва. Цяла Латинска Америка ходи в Куба да си правят операции на очите. Дойдат ли там американците, ще стане страшно. Ние знаем това.

    Коментиран от #18

    17:06 17.05.2026

  • 16 Комунизъм и чудо

    0 7 Отговор
    Още движат 60 годишни щатски талиги.

    17:06 17.05.2026

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    7 0 Отговор
    се едно слушаме Гьобелс га нападат Полша или ингилизите га саксонците нападат Ирак или сега богопомазаните психопати га нападнаха Иран

    Коментиран от #19

    17:10 17.05.2026

  • 18 Зависи от материала

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Не оставихте":

    През 45-а Япония беше смазана и изолирана . Но за 20 години стана водеща сила в индустрията. При комунизма се случи обратното.

    17:12 17.05.2026

  • 19 Шекерова

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ний ша Ва упрайм":

    Евгений Пригожин твърдеше , че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.

    17:15 17.05.2026

  • 20 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Пентагона пикчурс това ли успя да измисли? Преди бяха по-креативни, химически атаки, БОВ, ядрена програма.....Ся някви дрончета им била причината да нахлуят в Куба. Плоско и безвкусно

    17:17 17.05.2026

  • 21 УдоМача

    5 0 Отговор
    Хората имат пълно право да се защитават!

    17:18 17.05.2026

  • 22 китайски балон

    3 0 Отговор
    Тоеа звучи, като "химическите оръжия на Ирак" и "атомните бомби на Иран"? Сега и "кубински дронове" БайДончо е решил да им спретне една демократична войничка, явно?
    Те горките кубинци нямат гайки и болчета да си ремонтират старите бюици, лади и москвичи, война с дронове, ще водят!?

    17:27 17.05.2026

  • 23 Анонимен

    1 0 Отговор
    Все някой ще се опери няма да е все така те да не са господ

    17:32 17.05.2026

  • 24 Коста

    4 0 Отговор
    Кубинците имат и обогатен уран. До 1 седмица са направили бомба. И заплашват да блокират Флорида Стрейт.

    17:34 17.05.2026

  • 25 Факт

    0 0 Отговор
    Всеки, който има природни ресурси и богатства, някакси подготвя терористични атаки срещу краварника.

    17:59 17.05.2026

  • 26 Краснов

    0 0 Отговор
    Ще се обадя на моя приятел Пуси да ме посъветва дали да кажа, че в Куба има нацисти. Или, че са забранили английския език. А може би измъчват американци.

    17:59 17.05.2026