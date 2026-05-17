САЩ смятат, че Куба подготвя дронова заплаха срещу базата в Гуантанамо и цели във Флорида

Куба е придобила над 300 военни дрона и е започнала да обсъжда възможността те да бъдат използвани срещу американската военноморска база в Гуантанамо, срещу военни кораби на Съединените щати и дори срещу Кий Уест във Флорида, който се намира на около 144 километра северно от Хавана. Това съобщава „Аксиос“, позовавайки се на класифицирани американски разузнавателни данни, предава News.bg.
Според високопоставен американски служител тази информация показва, че администрацията на президента Доналд Тръмп разглежда Куба като нарастваща заплаха на фона на развитието на безпилотните технологии и присъствието на ирански военни съветници в Хавана.
„Когато подобни технологии се намират толкова близо до нас и са достъпни за враждебни сили, включително терористични организации, наркокартели, иранци и руснаци, това е сериозен повод за безпокойство“, заявява служителят.
Той коментира и неотдавнашното посещение на директора на Централното разузнавателно управление Джон Ратклиф в Куба, като подчерта, че Хавана е била предупредена, че повече не може да служи като база за сили, които прокарват враждебни интереси в Западното полукълбо.
По данни на американското разузнаване Куба придобива бойни дронове с различни възможности от Русия и Иран още от 2023 година и ги разполага на стратегически места на територията на острова.
През последния месец кубинските власти са поискали допълнителни дронове и военно оборудване от Москва. Според същите данни кубинските служби се стремят да изучат иранския опит в противопоставянето на Съединените щати.
Американските власти посочват още, че Русия и Китай поддържат в Куба високотехнологични съоръжения за електронно разузнаване, предназначени за прихващане и анализ на комуникации.
16:41 17.05.2026
16:42 17.05.2026
16:46 17.05.2026
Бай Адолф така нагласи полските панки и почна втората световна 👌
16:47 17.05.2026
16:48 17.05.2026
16:51 17.05.2026
Добре е научил
Кремълските Номера ....
Давай ДоНИ
ПОГАЧИТЕ и Тонове КУБА ЛИБРЕ
Чакат Американските АСВАБАДИТЕЛИ....
Кубинския Режим
Трепе Английско Говорящите Кубинци.
16:51 17.05.2026
До коментар #4 от "Някой":Явно това ще е наративът им! Наркотици, дронове, обогатен уран- за всекиго по нещо. Като цяло националната им сигурност е застрашена от всеки, който диша на тази планета!
16:57 17.05.2026
16:58 17.05.2026
17:00 17.05.2026
12 Шопо
До коментар #4 от "Някой":Операция в Залива на прасетата е опит за десант с помощта на кубински имигранти, организиран от правителството на САЩ с цел сваляне на Фидел Кастро от власт. Името на операцията идва от Залива на прасетата, разположен в югозападната част на Куба, или по-точно Playa Girón.
Операцията започва през април 1961 г., само 3 месеца след като Джон Кенеди става президент на САЩ. Кубинските имигранти са подготвяни дълго време в центровете на ЦРУ и са екипирани с оръжие от американската армия. Конфликтът завършва с пълен разгром на подкрепяните от САЩ сили и Кенеди трябва да плати 62 милиона долара, за да откупи пленниците.
17:01 17.05.2026
17:05 17.05.2026
17:05 17.05.2026
Коментиран от #18
17:06 17.05.2026
17:06 17.05.2026
Коментиран от #19
17:10 17.05.2026
18 Зависи от материала
До коментар #15 от "Не оставихте":През 45-а Япония беше смазана и изолирана . Но за 20 години стана водеща сила в индустрията. При комунизма се случи обратното.
17:12 17.05.2026
До коментар #17 от "Ний ша Ва упрайм":Евгений Пригожин твърдеше , че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.
17:15 17.05.2026
17:17 17.05.2026
17:18 17.05.2026
Те горките кубинци нямат гайки и болчета да си ремонтират старите бюици, лади и москвичи, война с дронове, ще водят!?
17:27 17.05.2026
17:32 17.05.2026
17:34 17.05.2026
17:59 17.05.2026
17:59 17.05.2026