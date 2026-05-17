Lufthansa Cargo е застраховата срещу недостиг на керосин

Lufthansa Cargo е застрахована срещу евентуален недостиг на керосин поради ситуацията в Ормузкия проток. Франк Бауер, главен оперативен директор и член на управителния съвет на Lufthansa Cargo AG, обаче допусна локализиран недостиг на реактивно гориво в Азия от 10-20%.

„Що се отнася до доставките на гориво до нашите европейски въздушни хъбове, ние сме застраховани. Дори ако Ормузкият проток остане затворен за продължителен период до средата на юни, не се очаква риск от недостиг на гориво. Дългосрочните прогнози са изключително трудни в този момент, тъй като в момента е трудно да се получи ясна картина на глобалната ситуация“, каза Бауер в интервю за Die Welt.

В същото време той призна, че на някои места наистина може да възникне недостиг на доставки, особено в Азия. „От днешна гледна точка обаче не говорим за мащабни намаления. В отделни страни или региони бих очаквал обемите да намалеят с 10 до 20%. В същото време сме уверени, че доставчиците ще изпълнят изцяло договорите ни и дългосрочните ни споразумения за доставка ще имат стабилизиращ ефект“, заяви Бауер.

В средата на април ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол предупреди в интервю за Associated Press, че Европа може да остане без гориво за реактивни двигатели в рамките на около шест седмици.

Бауер заяви, че забраната за европейски въздушни превозвачи да използват руско въздушно пространство струва на авиокомпанията 100 милиона евро оперативна печалба годишно.

„Забраната за полети над Русия ни поставя в значително конкурентно неблагоприятно положение, например, в сравнение с нашите китайски конкуренти. По маршрута Шанхай-Франкфурт отклонението е увеличило времето за полет с час и половина, което води до съответно увеличение на разхода на керосин. Увеличеното тегло на горивото намалява полезния ни товар и следователно приходите ни“, каза Бауер в интервю за Die Welt.

Той обясни, че тъй като самолетите са на маршрут за по-дълги периоди, авиокомпанията в крайна сметка може да извършва по-малко полети седмично. „Всичко това ни струва приблизително 100 милиона евро оперативна печалба годишно“, заяви той.

В края на февруари 2022 г. Европейският съюз напълно затвори небето си за всички руски самолети. Забраната се отнася за всички самолети, притежавани, регистрирани или контролирани от руски граждани и компании (включително частни бизнес самолети). В отговор на 28 февруари 2022 г. Росавиация забрани полетите над руска територия за авиокомпании от 36 държави, включително всички държави-членки на ЕС, Обединеното кралство, Канада и други региони, които подкрепиха санкциите.