Европейските авиокомпании ще успеят да избегнат дефицита на керосин това лято

18 Май, 2026 14:21 684 7

За целта компаниите са увеличили максимално производството на гориво и вноса от САЩ и Африка

Европейските авиокомпании ще успеят да избегнат дефицита на керосин това лято - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейските авиокомпании и рафинерии смятат, че могат да избегнат недостиг на гориво за реактивни самолети това лято, според Financial Times (FT).

Компаниите са увеличили максимално производството на гориво и вноса от САЩ и Африка, за да компенсират загубените доставки от Близкия изток. Представителите на петролната индустрия обаче смятат за малко вероятна негативната прогноза на Международната агенция по енергетика (МАЕ), чието ръководство заяви, че Европа разполага с приблизително шестседмични запаси от гориво.

Испанската енергийна и нефтохимическа компания Repsol е увеличила производството на гориво за реактивни самолети с 20-25% в сравнение със същия период на 2025 г., British Airways потвърди, че има достатъчно доставчици за цялото лято, а Air France съобщи, че летищата ѝ имат достатъчни резерви за няколко месеца.

Междувременно Йожеф Варади, главен изпълнителен директор на унгарската нискотарифна авиокомпания Wizz Air, отбеляза, че покачващите се цени на авиационното гориво са помогнали на Европа да се адаптира, тъй като рафинериите в САЩ и Нигерия са увеличили износа си за региона. „Такива пазарни цени мобилизират сили“, каза той.


Великобритания
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 13 Отговор
    Хантавирусът ще спаси положението.

    Коментиран от #2

    14:23 18.05.2026

  • 2 Любопитен

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Защо си винаги гадно и злобно настроен? Бит ли си много, лашкан ли си много като малък? Тая злоба не е нормална.

    Коментиран от #4

    14:27 18.05.2026

  • 3 пилот

    8 1 Отговор
    Ще избегнат на куково лято!

    14:29 18.05.2026

  • 4 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Мога да събера 2+2. На мен също ще ми е кофти да ми бъркат в носа и карат да се плезя по летищата, ама такъв е животът.

    14:34 18.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    ЕвропейЦкити авиокомпании още харчат гориво и време да заобикалят 1/6 от Световната суша❗

    14:39 18.05.2026

  • 6 Ишаби Фончо тариката

    1 1 Отговор
    "Европейските авиокомпании ще успеят да избегнат дефицита на керосин това лято".

    Нема такова нещо. Керосина скочи, дигайте доматите веднага.

    15:55 18.05.2026

