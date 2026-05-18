"Европейските авиокомпании ще успеят да избегнат дефицита на керосин това лято".

Европейските авиокомпании и рафинерии смятат, че могат да избегнат недостиг на гориво за реактивни самолети това лято, според Financial Times (FT).

Компаниите са увеличили максимално производството на гориво и вноса от САЩ и Африка, за да компенсират загубените доставки от Близкия изток. Представителите на петролната индустрия обаче смятат за малко вероятна негативната прогноза на Международната агенция по енергетика (МАЕ), чието ръководство заяви, че Европа разполага с приблизително шестседмични запаси от гориво.

Испанската енергийна и нефтохимическа компания Repsol е увеличила производството на гориво за реактивни самолети с 20-25% в сравнение със същия период на 2025 г., British Airways потвърди, че има достатъчно доставчици за цялото лято, а Air France съобщи, че летищата ѝ имат достатъчни резерви за няколко месеца.

Междувременно Йожеф Варади, главен изпълнителен директор на унгарската нискотарифна авиокомпания Wizz Air, отбеляза, че покачващите се цени на авиационното гориво са помогнали на Европа да се адаптира, тъй като рафинериите в САЩ и Нигерия са увеличили износа си за региона. „Такива пазарни цени мобилизират сили“, каза той.