Агенция „Митници“ с нов шеф

18 Май, 2026 14:09 1 577 12

Николай Шушков е дългогодишен служител в Агенция „Митници“

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на Агенция „Митници“. От поста е освободен Георги Димов, съобщи правителствената пресслужба.

Николай Шушков е дългогодишен служител в Агенция „Митници“, където е преминал през различни нива – митнически инспектор, началник на митнически пункт, началник на митница, директор на Регионална митническа дирекция-София. Бил е ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ТПА“ София“ ЕАД.

В периода 2022 - 2023 г. Шушков е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на област Благоевград. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоевград.

Висшето си образование е завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз в гр. Елспет, Нидерландия.


  • 1 Не разбрахме само

    21 2 Отговор
    кое му е новото на дългогодишният служител в схените на митниците?

    Коментиран от #5

    14:12 18.05.2026

  • 2 Оги

    9 1 Отговор
    Браво, бай Кольо, ти си!

    14:13 18.05.2026

  • 3 Шушумигата

    8 2 Отговор
    Ще ви оправи. Проблема е, че няма кадри, което е истина. Много е постно менюто от което трябва да се избира.

    14:15 18.05.2026

  • 4 Е те тоя

    8 3 Отговор
    Ще ни доушушка.

    14:18 18.05.2026

  • 5 Поста, брат

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не разбрахме само":

    Само поста, но със стари навици.

    14:19 18.05.2026

  • 6 Гaдина

    12 3 Отговор
    Къв е тоя сбръчкан сурикат
    Да си обирате гълъбите и да се махате цялата пacмина

    14:28 18.05.2026

  • 7 Анонимен

    4 2 Отговор
    Ето изхвърлят и назначават свои на митницата Защо е да прибират

    14:48 18.05.2026

  • 8 Разочарован

    3 2 Отговор
    Очаквах да е...Григор Здравков :)))

    14:51 18.05.2026

  • 9 Лена

    8 1 Отговор
    С досие от 32 страници, Шушумигата оглавява Митници! Справедлива цена за Радевата чета! Тези явно се готвят да атакуват... Солунската митница! Справедливо е!

    14:59 18.05.2026

  • 10 Тези

    7 2 Отговор
    Тези физиономии ходят по Европа.Но трябват верни хора.

    15:04 18.05.2026

  • 11 Смях

    3 0 Отговор
    в залата. Шушков е поредното доказателство, че Радев никаква корупция няма да бори. Просто едни ма..оти се сменят с други. Поинтересувайте се кой е той и ... работата става ясна. Дано обаче хората са все така активни и лицето Р. да си отиде бързо-бързо. Да кажем след 5-6 месеца, защото дотогава ще цъфне наяве всичко. Честито на гласувалите за генерал ... май трябва да си дасдете сметка, че военни, милиционери /не ти наричам полицаи, но и за тях се отнася/, неуспели милиционери в ролятя на пожарникари държава не оправят. Ама нейсе бангаранга или бангарангене му е майката.

    16:02 18.05.2026

  • 12 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Този "капацитет", стаж за пенсия ли му трябва, защото годините ги е направил.....нали ще чистим администрацията от пенсионери....или им трябва доверен касиер.....?!?

    17:10 18.05.2026

