Агенция „Митници“ с нов шеф

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на Агенция „Митници“. От поста е освободен Георги Димов, съобщи правителствената пресслужба.
Николай Шушков е дългогодишен служител в Агенция „Митници“, където е преминал през различни нива – митнически инспектор, началник на митнически пункт, началник на митница, директор на Регионална митническа дирекция-София. Бил е ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ТПА“ София“ ЕАД.
В периода 2022 - 2023 г. Шушков е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на област Благоевград. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоевград.
Висшето си образование е завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз в гр. Елспет, Нидерландия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не разбрахме само
Коментиран от #5
14:12 18.05.2026
2 Оги
14:13 18.05.2026
3 Шушумигата
14:15 18.05.2026
4 Е те тоя
14:18 18.05.2026
5 Поста, брат
До коментар #1 от "Не разбрахме само":Само поста, но със стари навици.
14:19 18.05.2026
6 Гaдина
Да си обирате гълъбите и да се махате цялата пacмина
14:28 18.05.2026
7 Анонимен
14:48 18.05.2026
8 Разочарован
14:51 18.05.2026
9 Лена
14:59 18.05.2026
10 Тези
15:04 18.05.2026
11 Смях
16:02 18.05.2026
12 Наблюдател
17:10 18.05.2026