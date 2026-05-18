Новини
България »
Вигенин в Бишкек: ЕС дава реална алтернатива и подкрепа за по-независим и сигурен Киргизстан

Вигенин в Бишкек: ЕС дава реална алтернатива и подкрепа за по-независим и сигурен Киргизстан

18 Май, 2026 14:09 589

  • кристиан вигенин-
  • киргизстан-
  • делегация-
  • бишкек

Мисия на Европарламента посети страната за разговори с властите, неправителствения сектор и независими медии

Вигенин в Бишкек: ЕС дава реална алтернатива и подкрепа за по-независим и сигурен Киргизстан - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мисия на Европарламента посети Бишкек за разговори, посветени на отношенията между Европейския съюз и Киргизстан. Евродепутатите Кристиан Вигенин, член на Делегацията на ЕП за връзки с Централна Азия и Начо Санчес Амор, докладчик на ЕП за Киргизстан, проведоха срещи с министъра на външните работи Жеенбек Кулубаев, вицепремиера и министър на правосъдието Айаз Баетов и председателя на парламента Марлен Маматалиев. Двамата се срещнаха и с Омбудсмана на Киргизстан Джамиля Джаманбаева. Освен срещите с официалните лица, Вигенин и Амор проведоха срещи с представители на неправителствени и правозащитни организации и независими медии и журналисти.

Вигенин в Бишкек: ЕС дава реална алтернатива и подкрепа за по-независим и сигурен Киргизстан

В разговорите в Бишкек членовете на Европарламента подчертаха необходимостта политическата стабилизация в Киргизстан да бъде използвана за провеждане на реформи, които да укрепят икономиката и да се фокусират върху борбата с бедността. Поставен беше и въпросът за ратификацията на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, подписано между ЕС и Киргизстан. „Добре разбираме географското и геополитическото място на Киргизстан, но Европейският съюз, макар и географски отдалечен, политически е близо и предоставя реална алтернатива и подкрепа за един по-независим и сигурен Киргизстан“, подчерта Кристиан Вигенин пред домакините.

Преди това двамата евродепутати посетиха в затвора задържаните от властите преди повече от 6 месеца лидери на социалдемократическата партия - Темирлан Султанбеков, който е и вицепрезидент на Социалистическия Интернационал и Кадирбек Атамбаев, син на бившия президент на страната Алмазбек Атамбаев. Вигенин и Амор настояха за подобряване на условията, в които се намират задържаните, освобождаване от мярката за неотклонение „задържане под стража“ и ускоряване на разследването с цел или отпадане на обвиненията, или даване на възможност за бърз и справедлив процес.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове