Вигенин в Бишкек: ЕС дава реална алтернатива и подкрепа за по-независим и сигурен Киргизстан

Мисия на Европарламента посети Бишкек за разговори, посветени на отношенията между Европейския съюз и Киргизстан. Евродепутатите Кристиан Вигенин, член на Делегацията на ЕП за връзки с Централна Азия и Начо Санчес Амор, докладчик на ЕП за Киргизстан, проведоха срещи с министъра на външните работи Жеенбек Кулубаев, вицепремиера и министър на правосъдието Айаз Баетов и председателя на парламента Марлен Маматалиев. Двамата се срещнаха и с Омбудсмана на Киргизстан Джамиля Джаманбаева. Освен срещите с официалните лица, Вигенин и Амор проведоха срещи с представители на неправителствени и правозащитни организации и независими медии и журналисти.

В разговорите в Бишкек членовете на Европарламента подчертаха необходимостта политическата стабилизация в Киргизстан да бъде използвана за провеждане на реформи, които да укрепят икономиката и да се фокусират върху борбата с бедността. Поставен беше и въпросът за ратификацията на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, подписано между ЕС и Киргизстан. „Добре разбираме географското и геополитическото място на Киргизстан, но Европейският съюз, макар и географски отдалечен, политически е близо и предоставя реална алтернатива и подкрепа за един по-независим и сигурен Киргизстан“, подчерта Кристиан Вигенин пред домакините.

Преди това двамата евродепутати посетиха в затвора задържаните от властите преди повече от 6 месеца лидери на социалдемократическата партия - Темирлан Султанбеков, който е и вицепрезидент на Социалистическия Интернационал и Кадирбек Атамбаев, син на бившия президент на страната Алмазбек Атамбаев. Вигенин и Амор настояха за подобряване на условията, в които се намират задържаните, освобождаване от мярката за неотклонение „задържане под стража“ и ускоряване на разследването с цел или отпадане на обвиненията, или даване на възможност за бърз и справедлив процес.



