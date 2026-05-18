Чешкият център в София няма да бъде закриван – продължава дейността си

Чешкият център няма да затваря и продължава дейността си в България. Това съобщават от институцията.

Генералният директор на мрежата Чешки центрове отмени решението за закриването на центъра в София.

В знак на благодарност институцията отваря вратите си. Институцията ще предоставя залата си всяка сряда за провеждане на интересни и качествени събития.

От Чешкия център поясняват, че програмата ще продължи до 20 юни. След летния сезон ще се приемат предложения отново от 23 септември до края на годината.