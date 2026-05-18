12-годишно дете загина с кросов мотор край Провадия

При тежко ПТП на място е загинало 12-годишно дете от Провадия. Трагичният инцидент е станал в събота, 16 май, около 14.35 часа. Това съобщиха местни жители, цитирани от 24shumen.com.
Малолетното момче карало кросов мотор без регистрационни табели, собственост на родителите му, на главен път между провадийските села Староселец и Габърница, преди село Петров дол, когато се забило челно в лек автомобил.
Водачът на колата, също от Провадия е тестван за алкохол и наркотици, пробите му с отрицателни.
От пресцентъра на ОДМВР-Варна потвърдиха за трагедията и уточниха, че не става въпрос за скоростно шофиране от страна на водача на лекия автомобил, а за внезапно изскачане на детето с мотора пред колата, след което последвал челен сблъсък.
До коментар #1 от "Пуфи":Те децата в Провадия така си правят , играят си с кросови мотори по междуселските пътища на Задунайската област ....
А така
В подобни случаи,
Имам само един въпрос, без значение за това какъв е мотора и т.н. - откъде и кой му е дал пари за бензина?
В. Иванов
До коментар #7 от "Деций":Кросовите мотори нямат ГО. Става дума за дете. Утре ако дете се удави водата ли да ни вдигнат? Какво пак са ви виновни мотористите?
До коментар #15 от "В. Иванов":Те май нямат и регистрация
и са НЕЗАКОННИ за движение по пътищата❗
16:04 18.05.2026
До коментар #1 от "Пуфи":Силни думи за починало дете! Бог да го прости, майка му и баща му ще носят сега кръста който сами си вързаха!
22 ами аз започнах на 11г.
До коментар #3 от "Милен Петров":да карам мотор но 50кубика и баща ми не ми позволяваше по-мощен докато не станах на 15 сега вече улегнал много години по-късно карам скутер всичко е в мозъка ако можеш да го ползваш караш без инциденти ако неможеш стават тези неща…
До коментар #7 от "Деций":но имаш нужда от психиятър…
До коментар #15 от "В. Иванов":не му обръщай внимание на него целия свят му е длъжен и всеки му пречи за нещо жалко е че територията в пълна с такива празноглавци..!
До коментар #21 от "Индиеца":до всеки и.диот милиционр, и после пак така.....
Крайно време е идиотите да си носят последствията!
До коментар #15 от "В. Иванов":Не мотористи са му дали мотора. Или викаш може само да си го е купило а?
