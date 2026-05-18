12-годишно дете загина с кросов мотор край Провадия
18 Май, 2026 15:22 2 386 36

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При тежко ПТП на място е загинало 12-годишно дете от Провадия. Трагичният инцидент е станал в събота, 16 май, около 14.35 часа. Това съобщиха местни жители, цитирани от 24shumen.com.

Малолетното момче карало кросов мотор без регистрационни табели, собственост на родителите му, на главен път между провадийските села Староселец и Габърница, преди село Петров дол, когато се забило челно в лек автомобил.

Водачът на колата, също от Провадия е тестван за алкохол и наркотици, пробите му с отрицателни.

От пресцентъра на ОДМВР-Варна потвърдиха за трагедията и уточниха, че не става въпрос за скоростно шофиране от страна на водача на лекия автомобил, а за внезапно изскачане на детето с мотора пред колата, след което последвал челен сблъсък.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пуфи

    28 10 Отговор
    Едно леке по малко

    Коментиран от #4, #20

    15:26 18.05.2026

  • 2 Гуньо Простиа

    54 1 Отговор
    То ти стига едно такова слаботоково да се шибне в колата ти и да съсипе живота ти

    15:28 18.05.2026

  • 3 Милен Петров

    55 3 Отговор
    Не разбирам тези родители,които разрешават деца да карат мотори?!?

    Коментиран от #10, #22, #26

    15:31 18.05.2026

  • 4 Сила

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пуфи":

    Те децата в Провадия така си правят , играят си с кросови мотори по междуселските пътища на Задунайската област ....

    15:31 18.05.2026

  • 5 Бог да го прости

    54 0 Отговор
    Сега вкарайте родителите в пангото да се научат веднъж за винаги…децата имат нужда от възпитание а не от свободия.

    15:33 18.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Деций

    38 7 Отговор
    Виждате ли се мотористите колко пари струвате,и ще ми наглеете да искате по евтини застраховки.Кой престъпник от вас даде този мотор на това дете?,ааааа,то само е взело ( откраднало)ключа,нали?Това щом не си опазил мотора и ключа не е извинение,а тежко престъпление от което е последвала смъртта на малолетно дете. Сега трябва поне 10 г ефективно без право ма замяна и отработване два за три.

    Коментиран от #14, #15, #24

    15:36 18.05.2026

  • 8 Докога бе?

    37 0 Отговор
    Жалко за детето, но родителите трябва да понесат последствията за отговорността която имат. Да ги осъдят, те са пряко или косвено виновни.

    15:36 18.05.2026

  • 9 Малка звездичка

    34 1 Отговор
    Безотговорността на родителите погубва децата им. Едно дете с бъдеще остана в миналото. Не сълзи а строги мерки трябват.

    15:40 18.05.2026

  • 10 Един шофьор

    27 0 Отговор

    До коментар #3 от "Милен Петров":

    А бе то и ние сме карали , но не по главните пътища и не кросови мотори.

    15:44 18.05.2026

  • 11 Бойкот на О.Л.Хлъц

    27 0 Отговор
    Жалко за детето, което е имало родители иdddиоти...

    15:44 18.05.2026

  • 12 Гражданските им са високи

    13 4 Отговор
    Затова се трепят, не издържат вече

    15:49 18.05.2026

  • 13 Да, да

    18 2 Отговор
    Сега човека ще има стрес до края на живота, а родителите ще се жалят по телевизиите, че друг им е виновен.
    Имам само един въпрос, без значение за това какъв е мотора и т.н. - откъде и кой му е дал пари за бензина?

    15:53 18.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 В. Иванов

    7 14 Отговор

    До коментар #7 от "Деций":

    Кросовите мотори нямат ГО. Става дума за дете. Утре ако дете се удави водата ли да ни вдигнат? Какво пак са ви виновни мотористите?

    Коментиран от #18, #25, #29

    15:55 18.05.2026

  • 16 МП4

    20 0 Отговор
    Аз на 12 год си играех със змийчето , като станахме на 16-17 се качиХме на скутери и така до като станахме на 18 да изкараме книжки. Виновни за смъртта на 12 год дете са родителите предоставили мотор , така са и ел тротинетките ,НО света отива към.самия край и така е по- собре защого вече.НЩ няма значение , панеже вс духовно и морално е умряло! :)

    15:59 18.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #15 от "В. Иванов":

    Те май нямат и регистрация
    и са НЕЗАКОННИ за движение по пътищата❗

    16:04 18.05.2026

  • 19 Мюмю

    13 1 Отговор
    горкия човечец, ще му тежи на съвестта

    16:07 18.05.2026

  • 20 Кирил

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пуфи":

    Силни думи за починало дете! Бог да го прости, майка му и баща му ще носят сега кръста който сами си вързаха!

    16:09 18.05.2026

  • 21 Индиеца

    18 0 Отговор
    За съжаление в българските села е нормална гледка малолетни, неправоспособни да препускат с мотори и атв-та. Това става естествено със знанието на родителите, а полицията с големите заплати нехае.

    Коментиран от #27

    16:13 18.05.2026

  • 22 ами аз започнах на 11г.

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Милен Петров":

    да карам мотор но 50кубика и баща ми не ми позволяваше по-мощен докато не станах на 15 сега вече улегнал много години по-късно карам скутер всичко е в мозъка ако можеш да го ползваш караш без инциденти ако неможеш стават тези неща…

    16:14 18.05.2026

  • 23 асега де

    7 0 Отговор
    ако нещо беше излезнало положително кой щеше да е виновен...

    16:16 18.05.2026

  • 24 аве незнам за какъв се мислиш

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Деций":

    но имаш нужда от психиятър…

    16:16 18.05.2026

  • 25 този човек е болен

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "В. Иванов":

    не му обръщай внимание на него целия свят му е длъжен и всеки му пречи за нещо жалко е че територията в пълна с такива празноглавци..!

    16:18 18.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А така

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Индиеца":

    до всеки и.диот милиционр, и после пак така.....

    16:31 18.05.2026

  • 28 В подобни случаи,

    14 0 Отговор
    Шофьорът на колата не трябва въобще да бъде закачан, дори КАТ трябва да му осигурят служебен психолог!
    Крайно време е идиотите да си носят последствията!

    16:35 18.05.2026

  • 29 Ами вероятни родители

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "В. Иванов":

    Не мотористи са му дали мотора. Или викаш може само да си го е купило а?

    16:36 18.05.2026

  • 30 Миндич

    11 0 Отговор
    Предполагам,че в междуселските участъци на евроинтегрираната ни татковина понятия като Закон за движения по пътищата,шофьорска книжка,минимална възраст за водачите на МПС и прочее са загубили своето значение.И никой не казва дали малолетния джигит е тестван за алкоол и наркотици.Съболезнования на семейството,но мойте деца (които са на сходна възраст) са наясно с това какво ги очаква даже ако си помислят да нарушат семейния закон(за държавен да не говорим)А в къщи аз и жена ми сме и съдии и прокурори и изпълнители на наказанията.Няма минута в която не знаем къде са,с кого са и с какво се занимават.Съветвам всички родители да създадат нужния респект.

    16:39 18.05.2026

  • 31 Да попитам:

    4 0 Отговор
    Що чини 12 годишно дете с кросов мотор на главен път??? Къде са родителите,защо моторът е без регистрационни табели??? Отворило е беля на напълно невиннен човек!!!

    17:11 18.05.2026

  • 32 Ганчоландия

    2 0 Отговор
    В западна Европа, родителите му , могат да лежат от 1 до 3 години в затвора, тук анархия и сега е станала трагедия. Бог да го прости.

    17:16 18.05.2026

  • 33 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Абе кога ще ги забраняваме тия моторетки

    17:20 18.05.2026

  • 34 за всеки подарък си има време

    2 0 Отговор
    рано е за такива подаръци на 12 години , колкото и да е сръчно и отговорно детето , хубав подарък няма що , колкото и да обвиняват шофьора на автомобила , детето с мотора няма място на пътя

    17:29 18.05.2026

  • 35 Тити

    1 0 Отговор
    Ама кой дава надере да кара кросов мотор пълна лудница.

    17:29 18.05.2026

  • 36 моторджийте се водят свободни хора ,

    0 0 Отговор
    родителите вероятно са моторджий , но всяка свобода понякога има висока цена , а автомобила е виновен единствено , че е минавал оттам в този момент , и без вина виновен

    17:34 18.05.2026

