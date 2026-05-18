Христо Янев не уважи пресконференцията преди финала за купата

18 Май, 2026 15:19 767 8

  • българската професионална футболна лига-
  • треньорите-
  • локомотив пловдив-
  • цска-
  • душан косич-
  • христо янев-
  • купата на българия-
  • финал

Финалната битка е между Локомотив Пловдив и ЦСКА

Българската професионална футболна лига е отправила покани към старши треньорите на ПФК Локомотив Пловдив и ПФК ЦСКА София относно участие в традиционната пресконференция преди финала за Sesame Купа на България, който ще се проведе на 20 май (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

Старши треньорът на ПФК Локомотив Пловдив Душан Косич е приел поканата за участие и ще говори пред медиите на 19 май (вторник) от 16:00 часа в зала "Родина" на Национален стадион "Васил Левски".

Старши треньорът на ПФК ЦСКА София Христо Янев е отказал участие в пресконференция преди мача.


  • 1 Артилерист

    5 3 Отговор
    Христо Янев е прав и напълно го подкрепям. Футболната мафия прави всичко възможно отново да лиши ЦСКА от участие в европейски турнири. Първо, за избор на шеф на БФС мафията в последния момент извадиха Гонзо и съботираха избора на тримата големи от ЦСКА и бивши играчи във водещи английски клубове. Второ, Левски имаха повече дългове, но само ЦСКА пратиха в зоните. Трето, разградския тумор, подуенския отбор от Сухата река и "числото", изиграха читалищна пантомима с резултатите от мачовете помежду си, щото да оставят ЦСКА 4-ти. Най-показателното и фрапиращо беше когато номера с нагласения съдия не мина-това беше брутална провокация в стил "ето сменихме го както искахте", но защо са го назначили тишина-и преминаха към план Б с уговорените мачове-подуенци, които имаха уредена солидна преднина, полегнаха на тумора, а той от своя страна се даде на "числото". Сега ЦСКА заложи всичко на този финал за купата и с голямо любопитство очаквам да видя какъв номер ще му погодят, за да дадат купата на Левски-Кюстендил, пардон, на Локомотив-Пловдив...

    Коментиран от #2

    16:04 18.05.2026

  • 2 Левски 1914

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Ами така де ,ката кажеш А ,кажи и Б. Те са ЛЕВСКИ Кюстендил, а вие сте Литекс, който играе с лиценза на Етрополе, защото вашия отбор ФАЛИРА.

    Коментиран от #3, #4, #5, #8

    16:14 18.05.2026

  • 3 а вие

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    кои сте че много имена и енблеми говедо?

    16:22 18.05.2026

  • 4 айде динамовеца

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    пак си отвори срраната уста , даже не си знаете историята чифтокопитни

    16:24 18.05.2026

  • 5 Реалист

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Не съм нито червен, нито син или бял , просто гледам реално на ситуацията. Прав си че цска не съществува поне не и онова основано през 48 година. Но и твоя о(т)бор има същата съдба, многократно е сменял името си от създаването си до днес. Така че като се подиграваш на другите, първо се виж себе си. Да хубаво е че стана някой друг шампион, макар и съмнително. И не на последно място , защо с толкова милиони дългове и закъснели погасявания с години, БФС ви толерира и не ви изхвърли в долните дивизии ?? Не е трудно да бъдеш честен, знам че някога е неприятно, но кажи си исъината и ще ти олекне.

    Коментиран от #6

    16:33 18.05.2026

  • 6 Левски 1914

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    На моя отбор името са го сменяли на ФАЛИЛАЛ⁷ИЯ отбор създателите ,както и тяхното име е сменяно . ЛЕВСКИ макар и по малко си плащат задълженията , цска неплатиха и ФАЛИРА.

    Коментиран от #7

    16:54 18.05.2026

  • 7 такива

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Левски 1914":

    като теб виреят само и единствено около подмокрената река....

    17:15 18.05.2026

  • 8 Артилерист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Уважаеми, имам приятели левскари и никога не споря с тях и с теб няма да споря. Всеки има право на своите предпочитания. Аз съм цесекар, но тези чужденци сега в отбора не знаят какво значи ЦСКА. Етрополе, Литекс и прочие, не ме интересуват. Аз помня и никога няма да забравя онзи ЦСКА, с онези велики футболисти, които се реализираха във водещи европейски отбори, който мачкаше наред в ЕВРОПА и беше ЕТАЛОН на футбола в България. По едно време даже целият НАЦИОНАЛЕН отбор беше само от великите играчи на ЦСКА, с изключение на един или двама от Славия (мисля вратаря Шаламанов и като резерва влизаше Желязков). За мен такъв отбор, като ЦСКА от 80-те години на миналия век, България няма да има или поне в обозримо бъдеще. Но тези играчи на ЦСКА бяха ученици и приемници на славните ветерани Колев, Манолов, Якимов и др. Но най-важното беше, че те бяха носители на изгарящ клубен патриотизъм, армейска дисциплина и несломим войнски дух.

    17:35 18.05.2026

