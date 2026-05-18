Христо Янев не уважи пресконференцията преди финала за купата

Българската професионална футболна лига е отправила покани към старши треньорите на ПФК Локомотив Пловдив и ПФК ЦСКА София относно участие в традиционната пресконференция преди финала за Sesame Купа на България, който ще се проведе на 20 май (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

Старши треньорът на ПФК Локомотив Пловдив Душан Косич е приел поканата за участие и ще говори пред медиите на 19 май (вторник) от 16:00 часа в зала "Родина" на Национален стадион "Васил Левски".

Старши треньорът на ПФК ЦСКА София Христо Янев е отказал участие в пресконференция преди мача.