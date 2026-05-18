Христо Янев не уважи пресконференцията преди финала за купата

Българската професионална футболна лига е отправила покани към старши треньорите на ПФК Локомотив Пловдив и ПФК ЦСКА София относно участие в традиционната пресконференция преди финала за Sesame Купа на България, който ще се проведе на 20 май (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".
Старши треньорът на ПФК Локомотив Пловдив Душан Косич е приел поканата за участие и ще говори пред медиите на 19 май (вторник) от 16:00 часа в зала "Родина" на Национален стадион "Васил Левски".
Старши треньорът на ПФК ЦСКА София Христо Янев е отказал участие в пресконференция преди мача.
1 Артилерист
Коментиран от #2
16:04 18.05.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "Артилерист":Ами така де ,ката кажеш А ,кажи и Б. Те са ЛЕВСКИ Кюстендил, а вие сте Литекс, който играе с лиценза на Етрополе, защото вашия отбор ФАЛИРА.
Коментиран от #3, #4, #5, #8
16:14 18.05.2026
3 а вие
До коментар #2 от "Левски 1914":кои сте че много имена и енблеми говедо?
16:22 18.05.2026
4 айде динамовеца
До коментар #2 от "Левски 1914":пак си отвори срраната уста , даже не си знаете историята чифтокопитни
16:24 18.05.2026
5 Реалист
До коментар #2 от "Левски 1914":Не съм нито червен, нито син или бял , просто гледам реално на ситуацията. Прав си че цска не съществува поне не и онова основано през 48 година. Но и твоя о(т)бор има същата съдба, многократно е сменял името си от създаването си до днес. Така че като се подиграваш на другите, първо се виж себе си. Да хубаво е че стана някой друг шампион, макар и съмнително. И не на последно място , защо с толкова милиони дългове и закъснели погасявания с години, БФС ви толерира и не ви изхвърли в долните дивизии ?? Не е трудно да бъдеш честен, знам че някога е неприятно, но кажи си исъината и ще ти олекне.
Коментиран от #6
16:33 18.05.2026
6 Левски 1914
До коментар #5 от "Реалист":На моя отбор името са го сменяли на ФАЛИЛАЛ⁷ИЯ отбор създателите ,както и тяхното име е сменяно . ЛЕВСКИ макар и по малко си плащат задълженията , цска неплатиха и ФАЛИРА.
Коментиран от #7
16:54 18.05.2026
7 такива
До коментар #6 от "Левски 1914":като теб виреят само и единствено около подмокрената река....
17:15 18.05.2026
8 Артилерист
До коментар #2 от "Левски 1914":Уважаеми, имам приятели левскари и никога не споря с тях и с теб няма да споря. Всеки има право на своите предпочитания. Аз съм цесекар, но тези чужденци сега в отбора не знаят какво значи ЦСКА. Етрополе, Литекс и прочие, не ме интересуват. Аз помня и никога няма да забравя онзи ЦСКА, с онези велики футболисти, които се реализираха във водещи европейски отбори, който мачкаше наред в ЕВРОПА и беше ЕТАЛОН на футбола в България. По едно време даже целият НАЦИОНАЛЕН отбор беше само от великите играчи на ЦСКА, с изключение на един или двама от Славия (мисля вратаря Шаламанов и като резерва влизаше Желязков). За мен такъв отбор, като ЦСКА от 80-те години на миналия век, България няма да има или поне в обозримо бъдеще. Но тези играчи на ЦСКА бяха ученици и приемници на славните ветерани Колев, Манолов, Якимов и др. Но най-важното беше, че те бяха носители на изгарящ клубен патриотизъм, армейска дисциплина и несломим войнски дух.
17:35 18.05.2026