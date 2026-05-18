Румен Радев: Всички ще плащаме вересиите на олигархията.

Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишното управление. Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти преди заминаването си за Берлин, предават от БТА.

Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и разплатени големи аванси, по които не е извършена дейност, посочи още Радев.

„От „Прогресивна България“ оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример, затова премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащането в държавните бордове и дружества“, коментира още министър-председателят.

Във времена на ограничения именно политиците първи трябва да дават пример, допълни той.

Премиерът обясни, че днес в Берлин му предстои среща с канцлера Фридрих Мерц. "Аз съм убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между България и Германия", каза той.

Радев допълни, че визитата съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България, което е първо признание пред новото правителство. Тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност на България, каза Радев.

Тя е и положителна оценка за заявените намерения за консервативен отговорен бюджет, който да гарантира икономическото развитие на България, допълни той.