Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Румен Радев: Всички ще плащаме вересиите на олигархията

Румен Радев: Всички ще плащаме вересиите на олигархията

18 Май, 2026 15:17 3 385 109

  • румен радев-
  • вересии-
  • олигархия-
  • плащане-
  • стара власт-
  • неразплатени сметки

Премиерът обясни, че днес в Берлин му предстои среща с канцлера Фридрих Мерц. "Аз съм убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между България и Германия", каза той.

Румен Радев: Всички ще плащаме вересиите на олигархията - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишното управление. Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти преди заминаването си за Берлин, предават от БТА.

Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и разплатени големи аванси, по които не е извършена дейност, посочи още Радев.

„От „Прогресивна България“ оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример, затова премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащането в държавните бордове и дружества“, коментира още министър-председателят.

Във времена на ограничения именно политиците първи трябва да дават пример, допълни той.

Премиерът обясни, че днес в Берлин му предстои среща с канцлера Фридрих Мерц. "Аз съм убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между България и Германия", каза той.

Радев допълни, че визитата съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България, което е първо признание пред новото правителство. Тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност на България, каза Радев.

Тя е и положителна оценка за заявените намерения за консервативен отговорен бюджет, който да гарантира икономическото развитие на България, допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 53 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    73 59 Отговор
    Всички плащаме версията на Мистър Кеш "Боташ"...!!!?

    Коментиран от #30, #49

    15:18 18.05.2026

  • 2 Политкоректен

    53 43 Отговор
    Прав е.

    15:18 18.05.2026

  • 3 Ще плащаме

    62 39 Отговор
    Твоята предизборна кампания и пи-ар ти дето продължава

    15:20 18.05.2026

  • 4 ЗЕЛЕН ЧОРАП

    69 47 Отговор
    ТОЗИ СЕЛЯНДУР ДОЙДЕ С ГОЛЕМИ ОБЕЩАНИЯ ОТ КОИТО НЯМА СПОСОБНОСТА ДА ИЗПЪЛНИ ДАЖЕ НА 10%.

    Коментиран от #14

    15:20 18.05.2026

  • 5 ккк

    57 11 Отговор
    в България винаги е било така - старата власт подготвя яко капани на новата, а ако пак спечели старата си дръпнат тихомълком някой заем да покрият версиите

    Коментиран от #7

    15:20 18.05.2026

  • 6 честен ционист

    62 3 Отговор
    Богатият плаща с пари, бедният плаща с кожата си.

    15:21 18.05.2026

  • 7 честен ционист

    17 19 Отговор

    До коментар #5 от "ккк":

    Или пък новата власт изкупва греховете на старата..

    15:22 18.05.2026

  • 8 Мунчо Хвърчилков

    41 17 Отговор
    Представям си какво ще говори следващия премиер за мойто крадливо управление

    15:22 18.05.2026

  • 9 Това

    41 24 Отговор
    Е цялата истина и охраната на сикакжииската герберска мутра който иска до живот да го пазят,пазаруват чешат и дрехите на цветелина бориславова да охраняват и магнитският с-и-чуг стига им вече в БЕЛЕНЕ ЩЕ ГИ ОХРАНЯВАТ- БАНГАРАНГА

    15:22 18.05.2026

  • 10 Ясен си

    60 29 Отговор
    За кво лъга тоз народ че ще въведеш ред,законност и справедливост а??? Нещастник

    Коментиран от #37, #91

    15:23 18.05.2026

  • 11 хехе

    33 16 Отговор
    Не е лошо и за онези милиарди за укрите които Гюро подписа да бъдат отказани и да направи като маджарина Пешо да не ги блокира, но България да не ги изплаща.

    15:23 18.05.2026

  • 12 Тошко

    51 13 Отговор
    Кои олигарси, дето създадоха ИНТ и ПП заедно със служебните ти правителства

    15:24 18.05.2026

  • 13 ББ от Банкя

    27 14 Отговор
    Преподавам уроци по присвояване на средства, за балъци като новият премиер безплатно

    Коментиран от #18

    15:25 18.05.2026

  • 14 Вие губите!

    24 18 Отговор

    До коментар #4 от "ЗЕЛЕН ЧОРАП":

    А вие направихте ФАТАЛНА грешка с еврозоната, която няма да ви бъде простена.

    Коментиран от #65

    15:25 18.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тома

    39 1 Отговор
    Защо бе накараите ги да връщат парите или всичко е пунтамара.Най лесно се взема от народа маи.

    15:26 18.05.2026

  • 17 Ха,ха

    31 1 Отговор
    Да си плаща олигархията

    15:26 18.05.2026

  • 18 Хитрата сврака

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "ББ от Банкя":

    За теб уроци за хитри свраки!🐦‍⬛

    15:27 18.05.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    34 7 Отговор
    Ползотворното ни сътрудничество с Германия ни е докарало 2 национални катастрофи
    ... и вървим към 3та!

    А това с плащането... да попитам... а някъв шанс да си платят олигарсите? Кат сме отворили дума за олигарси и плащане...?

    15:27 18.05.2026

  • 20 Анонимен

    26 19 Отговор
    Прорускиге те избраха Какво сътрудничество търсиш от Германия тия лъжи ги разказвай на твоите невежи избиратели А кой ти плати прескъпата кампания Червените милионери са с теб А Боташ откъде пари Радев работи за България нали вече имаш цялата власт празни лъжи вече не вървят Работа Радев но кога си работил 10 години лежане в президенството

    15:27 18.05.2026

  • 21 смях в залата

    22 4 Отговор
    Старата власт му индексираха заплатата а той сега спира индексациите

    15:28 18.05.2026

  • 22 Ха ха

    37 4 Отговор
    Откога чакам да кажеш, че предишните са виновни

    15:28 18.05.2026

  • 23 Бачкатор

    31 10 Отговор
    Миналата година си вадих медицинско за работа от личният лекар - 20 лв,вчера пак абсолютно същата процедура ,само че 20 евро! Защо вкарахте това евро, та ни съсипахте!

    Коментиран от #35

    15:30 18.05.2026

  • 24 Нещо за парите по

    27 6 Отговор
    "пътя на копринката"?Мълчание!

    15:30 18.05.2026

  • 25 Питане

    36 6 Отговор
    И за БОТАШ ли трябва всички да пращаме, другарю Мунчо Решетников ???

    15:30 18.05.2026

  • 26 Серсемов

    22 5 Отговор
    И тия сегашните са олигархия.

    15:31 18.05.2026

  • 27 1488

    27 5 Отговор
    тепърва предстои "чудото" на боташ-арите
    направо в чудо ще се видите
    от чудеса няма да ви се яде, само ще ви се реве

    15:32 18.05.2026

  • 28 кой мy дpeмe

    24 5 Отговор
    Румен Радев: Всички ще плащате

    15:32 18.05.2026

  • 29 Цвете

    30 2 Отговор
    А КОИ СА ОЛИГАРСИТЕ? МОЛЯ, ПОИМЕННО. ТЪЙ КАТО КРАДЕНЕТО ЗАПОЧНА ОТ БКП И ДПС, ТА ДО ДНЕС. 🎃🐖🫡☹️✈️

    15:32 18.05.2026

  • 30 56788

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    Защо си толкова прозтт

    15:33 18.05.2026

  • 31 раята

    29 4 Отговор
    цирка продължава с пълня сила новите се оправдават със старите и виновни разбира се няма хгаха

    15:33 18.05.2026

  • 32 Виж сега,

    33 4 Отговор
    О,Ами тя олигархията е твоя. Пет години със служебни правителства,финансова подкрепа от твоите олигарси,а сега въпрос: къде са парите. Жалка история

    15:34 18.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Е хайде

    26 3 Отговор
    Сто пъти споменавате олигархия,кажи кой са и защо е престъпление да си олигалх.Да не излезе че тези олигарси изкарват парите и дърпат напред държавана, пък вие сте хрантутници.Дайте да ги видим най после и ние да се зборим.

    15:34 18.05.2026

  • 35 ЦК на БКП

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Бачкатор":

    А бе водата ли е виновна, че е пъскъпнала, или този дето ти я доставя ???
    Дали като събереш 2 плюс 2 можеш да дадеш отговор 4 ?

    15:34 18.05.2026

  • 36 Нехис

    23 7 Отговор
    Старата власт са твоите служебни мунчовци, Мунчо!
    Какво правим тогава?

    15:34 18.05.2026

  • 37 7855678

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ясен си":

    Тоз се пише на твоя селяндурски тос

    15:35 18.05.2026

  • 38 пенсионер

    20 4 Отговор
    Мунчо заедно с бившия политически офицер Гълъб Донев ще оправят България. Някога политическите офицери все разбираха от всичко. Жалко.

    15:36 18.05.2026

  • 39 така де

    28 0 Отговор
    А олигархията защо не е в затвора и с конфискувано имущество, за да не трябва пак бедния човек да им плаща вересиите?

    15:36 18.05.2026

  • 40 Лом

    21 13 Отговор
    Бойко Борисов трябва да бъде проклинан всекидневно от целият български народ! Този майкопродавец ни затри с неговото евро!

    15:37 18.05.2026

  • 41 иванова

    22 2 Отговор
    А не може ли олигархията да си плати вересиите ? И тогава да кажем -АФЕРИМ,МАШШАЛЛА на
    ПРОГРЕСИВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО !

    Коментиран от #98

    15:38 18.05.2026

  • 42 Бай Араб

    20 7 Отговор
    Решетников какво ти каза да правиш ? Внимавай да не те награбят пак от Москва .ЗА БОТАШ КОГА ЩЕ СПРЕМ ДА ПЛАЩАМЕ ?

    15:38 18.05.2026

  • 43 Спиро

    19 1 Отговор
    Не е имало нова власт, дето да не се оправдае със старата власт. От друга страна, една партия като залезе, кадрите й отиват в новата партия, т.е. новата власт в някаква степен е същата като старата с която се оправдаваме..

    15:39 18.05.2026

  • 44 Анджо

    21 5 Отговор
    . Тоя започна с оправданията , А , защо не каже за Боташ колко трябва да плащаме.

    15:39 18.05.2026

  • 45 хаха

    17 0 Отговор
    цирка продължава новите се оправдават със старите виновни няма и така до края на света хаах колко тъпи пар4ета има дето вярват че нещо ще се промени

    15:40 18.05.2026

  • 46 Ей, боклук,

    13 2 Отговор
    писна ми да плащам вересиите ви!

    15:40 18.05.2026

  • 47 Димо

    24 0 Отговор
    Радев, олигархията си има имена! Страх те е да кажеш и едно име! Назови ги де, Пеевски, Борисов, Гергов и т.н. или е неудобно някак!?

    15:40 18.05.2026

  • 48 ФАКТИ

    12 2 Отговор
    Г-н РАДЕВ, СЕМЕЙНАТА ВИ ЛЮБОВ КЪМ КЛОУНА НА МУТРИТЕ ГЛАВНИЯ ЧАЛГАР НА НАРОДА СЛАВИ И НЕГОВАТА ШАЙКА ИТН. ПОДЛОГА И ПАТИРИЦА НА БОКО ШИШИ ГЕРГОВ И ДРУГИ ОЛИГАРСИ МОЖЕ БЪРЗО ДА ВИ ОБЕЗЛИЧИ . ДИСТАНЦИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА НЕ СЪЖАЛЯВАМЕ ЧЕ СМЕ ГЛАСУВАЛИ ЗА ВАС.

    15:42 18.05.2026

  • 49 Едно уточнение ако може защото

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    как ще плащане, като не можем? Вересиите са си вересии и трябва да се плащат ако не искаме да ни врътнат кранчето, като преди малко повече от 30 години, но дай Боже да дойде времето, когато ще можам да ги плащаме, защото сега не само че не можем ами се налага да теглим още. На магситралата за ада сме и летим по нея с бясна скорост, а нямаме спирачки.

    15:44 18.05.2026

  • 50 Роки

    15 6 Отговор
    Защо всички да плащаме? Арестувайте Борисов и Пеевски! Целия български народ знае, че те окрадоха парите!

    15:44 18.05.2026

  • 51 Тери

    9 6 Отговор
    Геноцида вече си има нова терминология - Бойкоцид и Шишицид!

    15:45 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Всички българи ще плащаме вересиите

    12 3 Отговор
    не така и не искаме

    изловете общ поръчкари и чекмеджари и офшоркаджии
    конфискувайте им откраднатото и в затвора

    кво се ослушвате
    действайте
    затова ви избраха вас пб

    15:47 18.05.2026

  • 54 Радев?

    16 5 Отговор
    Защо Борисов и Пеевски са още на свобода? Защо?Арестувай тези бандити,които ни смазаха! Или ще те изгоним и теб с камъни!

    15:48 18.05.2026

  • 55 Радко,

    15 2 Отговор
    в момента плащаме верисиите "Боташ". Безподобна наглост!

    15:48 18.05.2026

  • 56 Ончо

    16 1 Отговор
    Чичо Румене, салама кога ше поевтинее ? Да купувам ли днес или да изчакам до утре ?

    15:49 18.05.2026

  • 57 Дедовия

    15 3 Отговор
    В момента освен БОТАШ друго не плащаме, по-ЗДРАВИ на всички шарани дето гласуваха за тоя !

    15:51 18.05.2026

  • 58 Независим

    13 2 Отговор
    И сега да видим сбора от всички корупционни обществени поръчки надвишават ли размера на щетата който Боташ нанася ежедневно на държавата.

    Коментиран от #59

    15:51 18.05.2026

  • 59 Щетата от 2007г. 5 милиарда евро

    6 4 Отговор

    До коментар #58 от "Независим":

    дълг до февруари 2026г. 67 милиарда едва ли е от "Боташ" . 20 години прахосничество, грабеж и батаци за над 60 милиарда евро за да дойде най-накрая тоалетната хартия "Боташ", че да се избършем .

    15:56 18.05.2026

  • 60 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    12 3 Отговор
    Всеки ден плащаме по 500 000€ на руско-турския консорциум, очакване на гълъбарника да пусне "печатницата за пари" Боташ, по Буда Тиквоний, за да почне българския народ да се къпе в злато.

    15:56 18.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Диана

    5 2 Отговор
    Голям келепир е да ни увеличат кредитния рейтинг, значи - нова вратичка за нови кредити, нови парички в бездънните им джобчета...Щели да увеличават заплатите, но нито думичка за инфлацията, разбира се - купувайте хора, купувайте, пълнете джобчетата ни, значи...Трагедия...Известна е нашата мъдрост, че глупака научава най-гоупавото, което може да съдържа една ситуация, текст или каквото и да е там...Не забелязвате ли силната агресия на новата власт, утвърждаваща безусловно, че тя е най-добрата въпреки, че никога досега не се е пробвала?!...Дори Дара се изтъпанчи на конкурса с едно агресивно обсебващо поведение - в песента й няма нищо българско, тя я е копирала от латино песните заради агресивния им стил, за да ПОБЕДИ, пък няма значение как, значи
    ...Още преди да се яви на конкурса започна кампания за това как тя непременно ще спечелела и всички да сме гласували за нея ако можем, дори Милотинова излезе с такъв некоректен призив...Защо им е нужно на БСПтата да победят на всяка цена е въпросът?..Радев похарчи 6 млн. за предизборната си компания, сега се гърчи колко било лошо или.положение на страната, оставено от предишните управляващи, значи...Нужно им е като финален етап на обсебването на политиката и живота на всички нива у нас - навсякъде работят лакти и манипулации, лъжи и простотии...Дара си го каза, че не тя е победила, а Бог! И това е точно, каквото утвърждават някои практици в Християнството - ако искаш много нещо, ако демонстрираш, че вече го при

    16:00 18.05.2026

  • 64 Шмекер,

    9 2 Отговор
    отговорен за "Боташ", "пътят на копринката" - рундьото си е за прокуратурата. Слънце Ориент да ти плащат "верисиите"! Дондьо задонди с бюджета и сега подгрява муньо беламурниците, че олигарсите ама не неговите са виновни. Оставка некадърници!

    16:00 18.05.2026

  • 65 Зъл пес

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Вие губите!":

    Алоооу,това че не пътуваш,не значи че еврозоната е лоша.Пътуващите сме доволни.

    16:00 18.05.2026

  • 66 Ти пък

    15 3 Отговор
    Какво плащаш комунист долен ти си част от олигархията

    16:02 18.05.2026

  • 67 Диана

    2 5 Отговор
    Продължение :.....Дара си го каза, че не тя е победила, а Бог! И това е точно, каквото утвърждават някои практици в Християнството - ако искаш много нещо, ако демонстрираш, че вече го притежаваш, ако налагаш тази визия навсякъде, желанието ти може да се изпълни, Бог ще ти подхвърли "играчката" за да не плачеш, но после ще си платиш, защото Бог не е искал да направи добро с нея...И...разбира се, не само ти ще си платиш, а и всички, които са допуснали това безобразие...Според мен, цялата Евровизия беше крайно политизирана и некоректна още с включването на евреите в конкурса. Явно евреите бяха предвидени да спечелят конкурса с жалката си песничка, но Дара и Сие объркаха много сметките на организаторите със своите "Желания"...Англичаните се смеят на техния избор...Ние станахме отново за смях...Докога ли ще търпим тези БАПари в политиката, моля?!...Повръща ми се от тях...

    16:03 18.05.2026

  • 68 Кога щял

    8 3 Отговор
    "да поевтинее салама", рундьовият е безплатен ама е с изтекла годност

    16:03 18.05.2026

  • 69 Фатмака

    12 4 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    16:04 18.05.2026

  • 70 малко истински факти

    10 5 Отговор
    Радо-фуражката , е долнопробен демагог , защото пак неговите вересии на неговата олигархия ще плащаме , и пак неговите далавери на неговите шарлатани ще изплащаме , а БОТАШ .....

    16:05 18.05.2026

  • 71 сутринта ИЗЛЪГАХТЕ ЧЕ РАДЕВ ВЕЧЕ СЕ Е

    4 4 Отговор
    СРЕЩНАЛ С ФАШИСТА МЕРЦ - ДА ПУКНЕ ДАНО !

    16:07 18.05.2026

  • 72 Хаха

    13 3 Отговор
    Ще плащаме и на Боташ по половин милион евро на ден в следващите 13 години.

    16:07 18.05.2026

  • 73 Гост

    14 1 Отговор
    Тук няма как да съм съгласен с Радев!?
    И защо "всички" ние да "плащаме" версиите на олигарси и политици бе, Радев!?
    Значи яли, пили, харчили има/няма няколко стотин /евентуално над хиляда с антуража/ индивида и кво - няколко милиона да "плащаме" масрафа, така ли!?
    А не е ли по-лесно и справедливо да се разтършуваш малко и откриеш незаконно завряното по офшорки, похарченото по имоти и т.н., да ги запорираш, продадеш, конфискуваш и всеки да си плаща масрафа!
    Затова те избраха хората, Радев, а не да дрънкаш врели/неипели как "дружно" да плащаме софрите на Шишковците, олигарсите и политиците им...

    16:09 18.05.2026

  • 74 Опа

    18 1 Отговор
    Лицето на снимката назначи кумицата на Ветко и Маринела Арабаджиеви за заместник министър и сега говори за олигархия все едно няма нищо общо с нея.

    16:09 18.05.2026

  • 75 Горски

    10 0 Отговор
    Че ще стягаме е ясно,но е ясно,че ще са НАШИТЕ колани,не ВАШИТЕ!!!Ако е до вашите,то необходимо е в бюджета за тази година да се СЪКРАТИ ЩАТА на всички получаващи заплати от държавния и общинския бюджети! Съкращаване не по малко от 30/100! Първите поне 10-12/100 веднага може да се съкратят!Това са т.нар."работещи пенсионери" в бюджетната сфера!Ние сме единствената държава в ЕС като дори Русия и бившите ОНД републики НЕ разрешават двойно заплащане от бюджета!На получилите право на пенсия се предлага договор за една година или излизане в пенсия!!!У нас за работещи пенсионери само в МВР годишно отиват поне 300 милиона евро!!!А в другите министерства агенции ведомства учреждения и всички останали държавни и общински "хранилки?

    16:10 18.05.2026

  • 76 Не е виновно

    13 3 Отговор
    това нацупено злобно човече. Повече от две години управлява еднолично и освен "Боташ" друто не сътвори. Виновни са тия, които безхаберно му подариха държавата. Слушаха лъжите му и изобщо не се замислиха дали са живели по-добре при управлението на неговите служебни.

    16:10 18.05.2026

  • 77 Доню Гълъбов

    7 0 Отговор
    Всички няма да плащат, ние ще плащаме.Вие -олигархията, новата, няма да плащате.

    16:11 18.05.2026

  • 78 Бля бля

    9 3 Отговор
    Да си плати вересиите от Боташ на Булгаргаз и Топлофикация-София които са в фалит благодарение на неговите служебни правителства.

    16:14 18.05.2026

  • 79 Егейски

    7 2 Отговор
    Ако това се случи в Гърция и им го кажат, те няма да търпят изобщо.Проявяват солидарност, твърдост, защитават си правата.Всички ! Веднага излизат на улицата,блокират булеварди, движжение, влакове, параходи, метро.

    16:14 18.05.2026

  • 80 Вижте какво

    11 1 Отговор
    ще получим от управлението Копринков.Узунов.Радев
    Това измудриха милион и половина избиратели. Позор!

    16:15 18.05.2026

  • 81 Само факти

    4 0 Отговор
    След еуфорията от лятото на 1994-а дойде емоцията от Виденовата зима на 1996-а.
    румба, имаш 2 години след еуфорията от бангаранга ... Ти можеш.

    16:16 18.05.2026

  • 82 Българин

    6 0 Отговор
    Еми толкоз години сме плащали, ще плащаме и за напред.
    Такава ни е традицията!

    16:19 18.05.2026

  • 83 Аааааааа

    11 1 Отговор
    За Боташ нищо не споменава

    16:21 18.05.2026

  • 84 Много добре

    8 1 Отговор
    Знаем комунистите и олигархията е тяхна

    16:24 18.05.2026

  • 85 Така е

    11 1 Отговор
    Но ще плащаме и на олигархията, която те назначи.

    16:26 18.05.2026

  • 86 Ти да видиш

    6 2 Отговор
    Ами ще плащаме, нали си техен представител.

    16:32 18.05.2026

  • 87 ти да видиш

    3 1 Отговор
    Е още , олигархията няма ли да си плати? 🤔🤨

    16:32 18.05.2026

  • 88 Удри

    6 5 Отговор
    Борисов и Пеевски погнаха олигархията през 2020 година. Това им изяде главата. През 2021 олигархията застана плътно зад Радев, той вдигна юмрук и започна да управлява през служебни правителства и две редовни на ППДБ. Честито на печелившите.

    16:32 18.05.2026

  • 89 ХАХАХА😂

    7 3 Отговор
    Така си е, всички ще плащаме Боташизъма на Мунча...

    16:32 18.05.2026

  • 90 Олигарсите

    6 0 Отговор
    Са една рота...Я ги им направи една мобилизация и ги вкарай в дисципа...излизане от там срещу 30 милиарда...защо да плащаме ние, където нямаме пари....

    16:32 18.05.2026

  • 91 ХАХАХА

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ясен си":

    Е как защо, защото народа обича да го лъжат. И лесно се хваща. ;)
    Ама толкова заблуден никога не е бил.

    16:33 18.05.2026

  • 92 Народът на Бг

    4 7 Отговор
    Г-н Премиер,
    Съкратете всички Калинки на ГЕРБ и ПП/ДБ в администрацията
    и така ще плащаме много по-малко вересиите на олигархията и
    мафията на предишното управление от ГЕРБ и ПП/ДБ

    Коментиран от #95

    16:35 18.05.2026

  • 93 Един друг

    5 1 Отговор
    А за Боташ кой ще плаща, а? Да не би лично премиера и гълъба? Нали от нашия гръб ще ги свалите тези 500000, които се плащат всеки ден.

    16:36 18.05.2026

  • 94 ърл джоунс

    1 4 Отговор
    Така е , много капани са оставили

    16:37 18.05.2026

  • 95 Хмм

    6 2 Отговор

    До коментар #92 от "Народът на Бг":

    Калинки на герб няма от повече от 5 години. Радев и промяната ги изчегъртаха и назначиха техни хора.

    16:37 18.05.2026

  • 96 Обяви

    3 0 Отговор
    Мобилизация и в запаса 4- ри месеца.
    Освобождаване срещу 5 милиарда.
    Който нище, дисцип една година за неизпълнение на заповед на старшината

    16:37 18.05.2026

  • 97 хфдйгехжднн

    2 0 Отговор
    Заводи кога ще строим или само ще мием чашите на чужденците от западни евро държави и със скромните доходи ще ви изплащаме Вашите кредити ??? То нещата няма да потръгнат.

    16:38 18.05.2026

  • 98 Ами...

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "иванова":

    То е "прогресивно" за олигархията. ;) Не ви ли беше ясно. Дано сага ви светне.

    16:38 18.05.2026

  • 99 БЪЛГАРИН

    8 0 Отговор
    Румен Радев: Всички ще плащаме вересиите на олигархията.
    А кой плати изборната кампания на фатмака-другата олигархия.

    16:42 18.05.2026

  • 100 Хо хо

    0 1 Отговор
    Плащайте си данъците и парното че Топлофикация-София иде с 30% увеличение. Честито на Видинчани които плащат парното на софиянци в повече. Има ли видинчани, ИМА ЛИ ВИДИНЧАНИ...БАНГАРАНГА...ЕВРИ БАДИ ВСИЧКИ...ГАНГА БАНГА ВСИЧКИ....

    16:54 18.05.2026

  • 101 Най-големия

    0 3 Отговор
    Генерал, въздушен ас, пилот и патриот!

    17:03 18.05.2026

  • 102 Имало

    2 0 Отговор
    "много заложени капани", има само един заложен капан, в който копринките вкараха българите. Добрата новина е, че се разбра кой кой е. Радковият балон ще се спраска

    17:09 18.05.2026

  • 103 Хаха

    3 0 Отговор
    Как си преписва повишаването на кредитния рейтинг на новото правителство, което не е приело нито един закон. Кредитния рейтинг се дължи на влизането на България в еврозоната.

    17:12 18.05.2026

  • 104 "Най-големия генерал

    1 0 Отговор
    въздушен ас, пилот патриот", понастоящем нацупено пенсионе

    17:13 18.05.2026

  • 105 Крадев,

    2 0 Отговор
    Крадев, Крадев, Крадев някаква месия

    17:17 18.05.2026

  • 106 гост

    0 0 Отговор
    особено 13млрд лв на Боташа - предтставете си колко пари са това - за земеделски субсидии се дават само милиони - а това са милиарди....

    17:20 18.05.2026

  • 107 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    1 0 Отговор
    фат мак, КАЖИ КАК В$€КИ Д€Н ИЗТИЧАТ КЪМ турция по 500хил.€ /на д€н !?!?!?
    ЗАЩО МЪЛЧИШ ШТИРЛИЦ, РУБЛАДЖИЯ ПРОДАЖ€Н?!?!?!?

    17:28 18.05.2026

  • 108 Тити

    0 0 Отговор
    Ама до кога народа ще плаща и когави овните за изхарчените средства ще стоят на свобода. Ако няма осъдени значи ще я кара като Боко и Шиши.

    17:31 18.05.2026

  • 109 Голям майтап

    0 0 Отговор
    От сега ни подготвя че ще плащаме за идиотския договор с "Боташ"... дето се вика честито баламурници, гласуващи за русофилски марионетки.

    17:38 18.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол