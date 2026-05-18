Деми Мур разходи рокля с дълбоко деколте в Кан (ВИДЕО)

Холивудската звезда прикова погледите с впечатляваща визия на престижната церемония Kering Women In Motion Awards. Деми Мур се появи на червения килим в Кан с поразителна елегантност и самочувствие. 63-годишната знаменитост се превърна в център на вниманието по време на церемонията по връчването на наградите Kering Women In Motion Awards, където демонстрира безупречен стил и класа.

Мур заложи на дълга лилава рокля от луксозна кожа с ефектен змийски принт и дълбоко деколте, което подчертаваше нейната изящна фигура. Тоалетът, съчетаващ модерна визия и класическа женственост, бе допълнен от изискано диамантено колие, което придаде още повече блясък на цялостната ѝ поява. Актрисата избра да остави косата си свободно пусната, а гримът ѝ акцентираше върху очите с черна очна линия, допълнен от свеж руж и нежно розово червило.

Звездно присъствие на събитието

На събитието в Кан присъстваха и други световноизвестни личности, сред които Джулиан Мур, Салма Хайек заедно със съпруга си Франсоа-Анри Пино, както и Джорджина Родригес. Всички те се насладиха на бляскавата атмосфера и отдадеността на жените в киното, които бяха отличени по време на церемонията.