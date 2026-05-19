"Прогресивна България" с предложения за промени в правилника на НС

19 Май, 2026 07:26 1 737 33

Най-голямата парламентарна група лансира идеята - предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители

"Прогресивна България" с предложения за промени в правилника на НС - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В деня на опозицията - всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии - няма да могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. Това е едно от предложенията за промени в Правилника на НС, внесени от "Прогресивна България".

Най-голямата парламентарна група лансира идеята - предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители. Т.е. ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само "Прогресивна България".

Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в НС и дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения.

Намалява се и времето за изказвания - от 5 на 3 минути за обосноваване при обсъждане на законопроект на второ четене, и от 3 на 2 минути - за дуплика. Освен това реплика да може да се прави само към депутат от друга парламентарна група, но не и от същата.

Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседанието, вместо, както беше досега - до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители.

Според вносителите предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на НС. В мотивите им е посочено, че "те са съобразени с констатирани проблеми в работата на предходни Народни събрания и са насочени към тяхното подобряване".

От "Демократична България" определиха тези предложения като "вредни и скандални". Според Божидар Божанов по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. От ДБ, ПП и "Възраждане" също са внесли свои предложения.

Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май.

Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на НС "Прогресивна България" разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-ия парламент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 До сега

    16 6 Отговор
    всякакви предложения и творения бяха неползотворни и губене на време !

    Коментиран от #8

    07:36 19.05.2026

  • 4 подкрепям

    35 7 Отговор
    Много правилно .Цирковете които се правеха от предното НС. на трубуната , трябва да секнат !!

    07:40 19.05.2026

  • 5 Анджо

    13 29 Отговор
    Диктатурата настъпва.

    07:41 19.05.2026

  • 6 Анонимен

    24 5 Отговор
    Браво така им се полага защото опропастиха българия

    07:45 19.05.2026

  • 7 Партийния дом на БКП

    17 4 Отговор
    И вегански кюфтета в менюто на столовата.

    07:48 19.05.2026

  • 8 Прав си!

    32 3 Отговор

    До коментар #3 от "До сега":

    Депутататите получават огромни заплати заради, дуплики, реплики, хихикания и какви ли не празнодумия.

    08:01 19.05.2026

  • 9 Красимир Петров

    16 5 Отговор
    Браво!

    08:08 19.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 кастроли

    1 2 Отговор
    В предаването на ЦецоСемейни войнище меизкефи,ако в някой от двата отбора има гинеколог/гинеколожка/. И Цецо да го/я/ попита:"-Скаквосезанимаваш?".

    08:14 19.05.2026

  • 12 Чепа Чепилова

    18 4 Отговор
    Щом педроханците вият, значи промените са за добро!

    08:21 19.05.2026

  • 13 Когато

    14 2 Отговор
    се катерихте по гърба на Борисов и ядяхте кюфтета, именно на негов гръб, не ревахте! Ревете сега, защото той ви каза че гърба му е много хлъзгав!

    Коментиран от #16

    08:27 19.05.2026

  • 14 Анонимен

    11 3 Отговор
    Много хубави предложения да спре говорилнята в НС и да започне да работи това за което са избрани.

    08:35 19.05.2026

  • 15 Джоро Джоров

    8 10 Отговор
    АЙДЕЕЕЕЕ, ПОЧНА. СЕ ЗАПОЧНАХА. ДА. НАЛАГАТ. ЦЕНЗУРАТА. СИ. И В. ПАРЛАМЕНТА, ТАКА. Е ТЕ. КОМУНИСТИТЕ. САМО. ТОВА. МОГАТ. ДА. ЖИВЕЕ. БКП.
    ЯДОХТЕ. ЛИ. ГО. ПАК.

    08:37 19.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Възмутен

    10 4 Отговор
    Подобни промени обикновено се приемат като засилване на властта на управляващото Мнозинство за сметка на парламентарния контрол.
    Опозицията губи инструменти да проверява и натиска правителството.
    Министрите стават по-малко отчетни.
    законите могат да минават с по-малко обсъждане и по-малко време за реакция.
    по-малките партии практически губят Възможност сами да правят временни комисии.

    08:40 19.05.2026

  • 18 Мнение

    8 6 Отговор
    В демократичните парламенти балансът е важен: управляващите трябва да могат да работят, но опозицията трябва да има достатъчно механизми да ги контролира. Когато контролът отслабва, рискът е повече власт да се концентрира в мнозинството и да има по-малко прозрачност.

    Коментиран от #22, #30

    08:40 19.05.2026

  • 19 Хахаха

    5 8 Отговор
    Браво Мунчо,ще ни съсипеш по-бързо отколкото мислех.Айде тримата тенори на пиацата!

    08:41 19.05.2026

  • 20 Извод

    3 4 Отговор
    Ако приоритетът е „бързо управление“, някои ще го сметнат за добро.
    Ако приоритетът е „силен контрол и дебат", много хора ще го сметнат за проблем за демокрацията.

    08:41 19.05.2026

  • 21 Накратко

    5 4 Отговор
    Тези промени правят управлението по-лесно за мнозинството, но отслабват контрола на опозицията. Това може да ускори работата на парламента, но носи риск от по-малко прозрачност и по-слаб демократичен баланс.

    08:42 19.05.2026

  • 22 Зъл пес

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Ама ние вече нямаме демократция!Народа я елиминира давайки цялата власт на един опасен за България човек.И сега оле-мале.Ами нали знаем че който каквото си надроби,това ще сърба!А и има един инструмент,който ако се обедини,може да помете всеки.Това сме ние,негласувалите за Боташов!Много повече сме от 1,4млн.

    08:48 19.05.2026

  • 23 Анджо

    4 2 Отговор
    Колко невежи пишат тука. Не виждате ли какво ви чака при това управление, А това е пълно затъмнение. Май скоро време ще има друго изселване от България.

    08:50 19.05.2026

  • 24 Безпристрастен

    2 3 Отговор
    Само така! Говорилнята трябва да приключи.До този момент,губеха цели дни,седмици във взаимни нападки.Ден да мине,друг да дойде! Попаднеш на пряко излъчване от НС ,когато има такива" говорилни" ,а залата празна.От 240 депутати,60-70 човека.Изказват се само, онези,с личните нападки.Другите си чоплят носа,или ровичкат в телефона.

    08:52 19.05.2026

  • 25 Тиква и прасе

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мазен охлюв":

    Ми нямаме намерение да бягаме където и да било.Ще си седим тук за да гледаме вашия гърч.

    08:57 19.05.2026

  • 26 пътник

    4 1 Отговор
    "Вся властъ Советом!"Моделът "червена олигархия"/действителният , генериран през 1986 до 2026/ настъпва БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО. Маските падат една по една.

    08:57 19.05.2026

  • 27 БАЙ ---ХОЙ

    0 1 Отговор
    ЗА. ОБИДА. ИЛИ. ПОДИГРАВКА. В. ПАРЛАМЕНТА, ДА. СЕ. ПРИЕМЕ. В. ПРАВИЛНИКА, 1000ЕВРО. ГЛОБА. И. ОТСТРАНЯВАНЕ. ОТ. 3. ЗАСЕДАНИЯ.
    ЗА. КОМИСИИТЕ. НЕ. ТРЯБВА. ДА. ИМА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ,

    09:10 19.05.2026

  • 28 Регресивна България

    3 1 Отговор
    с тези предложения ограничава правата на депутатите. Аман от диктатори и военщина. Да вземат да прочетат конституцията.

    Коментиран от #31

    09:18 19.05.2026

  • 29 Изглежда

    1 0 Отговор
    Вече има отпаднала необходимост да има 240 депутати. И 140 стигат - управляващо мнозинство и няколко опозиционери.

    Коментиран от #33

    09:22 19.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Регресивна България":

    Тези мерки ще намалят лигавенето от трибуната на НС и безкрайните дебати по безсмислени проблеми.Времето на палячовците депутати като Манол Пейков мина.

    09:29 19.05.2026

  • 32 Бат Арни

    0 0 Отговор
    Комюнизм!

    09:37 19.05.2026

  • 33 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Изглежда":

    Прав си.НС е пълно със спортисти,артисти,уволнени главни секретари на МВР,популярни палячовци и скандалджии и всякакви исти.А работата НС е да твори закони,а не скандално шоу.

    09:42 19.05.2026

