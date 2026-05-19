"Прогресивна България" с предложения за промени в правилника на НС

В деня на опозицията - всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии - няма да могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. Това е едно от предложенията за промени в Правилника на НС, внесени от "Прогресивна България".
Най-голямата парламентарна група лансира идеята - предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители. Т.е. ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само "Прогресивна България".
Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в НС и дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения.
Намалява се и времето за изказвания - от 5 на 3 минути за обосноваване при обсъждане на законопроект на второ четене, и от 3 на 2 минути - за дуплика. Освен това реплика да може да се прави само към депутат от друга парламентарна група, но не и от същата.
Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседанието, вместо, както беше досега - до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители.
Според вносителите предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на НС. В мотивите им е посочено, че "те са съобразени с констатирани проблеми в работата на предходни Народни събрания и са насочени към тяхното подобряване".
От "Демократична България" определиха тези предложения като "вредни и скандални". Според Божидар Божанов по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. От ДБ, ПП и "Възраждане" също са внесли свои предложения.
Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май.
Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на НС "Прогресивна България" разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-ия парламент.
До сега
Коментиран от #8
07:36 19.05.2026
4 подкрепям
07:40 19.05.2026
5 Анджо
07:41 19.05.2026
6 Анонимен
07:45 19.05.2026
7 Партийния дом на БКП
07:48 19.05.2026
8 Прав си!
До коментар #3 от "До сега":Депутататите получават огромни заплати заради, дуплики, реплики, хихикания и какви ли не празнодумия.
08:01 19.05.2026
9 Красимир Петров
08:08 19.05.2026
11 кастроли
08:14 19.05.2026
12 Чепа Чепилова
08:21 19.05.2026
13 Когато
Коментиран от #16
08:27 19.05.2026
14 Анонимен
08:35 19.05.2026
15 Джоро Джоров
ЯДОХТЕ. ЛИ. ГО. ПАК.
08:37 19.05.2026
17 Възмутен
Опозицията губи инструменти да проверява и натиска правителството.
Министрите стават по-малко отчетни.
законите могат да минават с по-малко обсъждане и по-малко време за реакция.
по-малките партии практически губят Възможност сами да правят временни комисии.
08:40 19.05.2026
18 Мнение
Коментиран от #22, #30
08:40 19.05.2026
19 Хахаха
08:41 19.05.2026
20 Извод
Ако приоритетът е „силен контрол и дебат", много хора ще го сметнат за проблем за демокрацията.
08:41 19.05.2026
21 Накратко
08:42 19.05.2026
22 Зъл пес
До коментар #18 от "Мнение":Ама ние вече нямаме демократция!Народа я елиминира давайки цялата власт на един опасен за България човек.И сега оле-мале.Ами нали знаем че който каквото си надроби,това ще сърба!А и има един инструмент,който ако се обедини,може да помете всеки.Това сме ние,негласувалите за Боташов!Много повече сме от 1,4млн.
08:48 19.05.2026
23 Анджо
08:50 19.05.2026
24 Безпристрастен
08:52 19.05.2026
25 Тиква и прасе
До коментар #16 от "Мазен охлюв":Ми нямаме намерение да бягаме където и да било.Ще си седим тук за да гледаме вашия гърч.
08:57 19.05.2026
26 пътник
08:57 19.05.2026
27 БАЙ ---ХОЙ
ЗА. КОМИСИИТЕ. НЕ. ТРЯБВА. ДА. ИМА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ,
09:10 19.05.2026
28 Регресивна България
Коментиран от #31
09:18 19.05.2026
29 Изглежда
Коментиран от #33
09:22 19.05.2026
31 Моряка
До коментар #28 от "Регресивна България":Тези мерки ще намалят лигавенето от трибуната на НС и безкрайните дебати по безсмислени проблеми.Времето на палячовците депутати като Манол Пейков мина.
09:29 19.05.2026
32 Бат Арни
09:37 19.05.2026
33 Моряка
До коментар #29 от "Изглежда":Прав си.НС е пълно със спортисти,артисти,уволнени главни секретари на МВР,популярни палячовци и скандалджии и всякакви исти.А работата НС е да твори закони,а не скандално шоу.
09:42 19.05.2026