"Прогресивна България" с предложения за промени в правилника на НС

В деня на опозицията - всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии - няма да могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. Това е едно от предложенията за промени в Правилника на НС, внесени от "Прогресивна България".

Най-голямата парламентарна група лансира идеята - предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители. Т.е. ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само "Прогресивна България".

Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в НС и дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения.

Намалява се и времето за изказвания - от 5 на 3 минути за обосноваване при обсъждане на законопроект на второ четене, и от 3 на 2 минути - за дуплика. Освен това реплика да може да се прави само към депутат от друга парламентарна група, но не и от същата.

Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседанието, вместо, както беше досега - до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители.

Според вносителите предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на НС. В мотивите им е посочено, че "те са съобразени с констатирани проблеми в работата на предходни Народни събрания и са насочени към тяхното подобряване".

От "Демократична България" определиха тези предложения като "вредни и скандални". Според Божидар Божанов по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. От ДБ, ПП и "Възраждане" също са внесли свои предложения.

Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май.

Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на НС "Прогресивна България" разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-ия парламент.