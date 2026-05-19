Запознайте се с Renault Niagara – компактен пикап, който няма да видим в Европа

Renault продължава своята стратегия за глобална експанзия, като официално утвърди името Niagara за дългоочаквания си пикап от среден клас, предназначен за латиноамериканския пазар. Описан подробно в обширната стратегическа пътна карта „futuREady“, която предвижда пускането на 14 нови модела на развиващите се пазари извън Европа до 2030 година, Niagara служи като вариант за разширяване на търговското присъствие на френската марка. Изрично проектиран и конструиран, за да задоволи регионалните пазарни изисквания, където лекотоварните автомобили служат и като основно семейно превозно средство, този новодошъл пикап се отклонява от традиционната търговска формула, за да се насочи към баланс между здравина и ежедневна изтънченост.

Готовият за производство лекотоварен автомобил черпи силно стилистично вдъхновение от широко похваления концепт Niagara, представен за първи път в края на 2023 година. Заимствайки местния североамерикански термин за гръмотевичните каскади на Ниагарския водопад, наименованието на пикапа е избрано, за да изрази структурна издръжливост, огромно физическо присъствие и вроден апетит за изследване на отдалечени места. За разлика от краткотрайния Alaskan, базиран на Nissan Navara, който преди това се мъчеше да намери клиенти в европейските шоуруми, Niagara се ориентира към напълно локализирана мисия. Дизайнерските студиа на Renault са превърнали огромните пропорции на концепцията в мускулеста, високо разположена стойка, подкрепена от смела предна маска, изваяни колесни арки и сложна решетка с 3D ефект, в която е вграден най-новият светлинен подпис на марката.

Макар пълните технически спецификации да остават под ключ преди официалното пускане на пазара, пикапът разчита на новата, изключително гъвкава глобална модулна архитектура на групата. Ако логиката на задвижващия агрегат следва пътя, прокаран от концептуалния автомобил, серийният модел ще заобиколи конвенционалните, тежкотоварни турбодизелови варианти в полза на усъвършенствана E-Tech хибридна конфигурация. Очакваната конфигурация съчетава високоефективен бензинов двигател, задвижващ предния мост, с независим, монтиран на шасито електромотор, задвижващ задните колела, което води до интелигентна система за задвижване на четирите колела.

Заемайки място в премиум сегмента редом с наскоро лансирания градски кросоувър Kardian и линията на лекотоварните автомобили Boreal, Niagara е насрочен да направи официалния си глобален дебют без камуфлаж на 10 септември. Веднага след премиерата ще бъдат отворени първите поръчки в ключовите латиноамерикански територии.