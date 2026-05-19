Новини
България »
Рут Колева пред ФАКТИ: Дара издържа публичен разстрел още преди да е излязла на сцената, размаза ги

Рут Колева пред ФАКТИ: Дара издържа публичен разстрел още преди да е излязла на сцената, размаза ги

19 Май, 2026 09:00 1 246 52

  • рут колева-
  • дара-
  • евровизия-
  • победа-
  • бангаранга-
  • конкурс-
  • подкрепа-
  • кариера

Дара не стана талантлива в нощта на финала, казва певицата

Рут Колева пред ФАКТИ: Дара издържа публичен разстрел още преди да е излязла на сцената, размаза ги - 1
Снимка: Слав и Хубен
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

След победата на Дара на „Евровизия 2026“ темата за отношението към младите български артисти отново излезе на преден план. Още преди да се качи на сцената, певицата беше подложена на масов хейт, съмнения и откровени нападки в социалните мрежи. Вместо подкрепа, тя получи обществен натиск, какъвто малко изпълнители биха издържали. Именно затова успехът ѝ днес не е просто музикална победа, а доказателство за характер, устойчивост и талант. Какво е Дара за България… Пред ФАКТИ говори певицата Рут Колева.

- Г-жо Колева, още преди конкурса защитихте Дара и казахте, че „Дара не е проблемът“. Как се почувствахте, когато България спечели Евровизия 2026?
- Честно? Огромна радост, гордост, еуфория. Дара вече е национален идол. Защото Дара издържа на нещо, което малко артисти биха издържали - публичен разстрел още преди да е излязла на сцената. И после излезе, свърши си работата перфектно и спечели. Това е много силен момент. Дара не просто спечели Евровизия. Тя издържа психически на цялата истерия около конкурса и това заслужава огромно уважение. Но победата - резултатът казва всичко. Размаза ги.

- След огромната вълна от хейт срещу Дара в социалните мрежи, как си обяснявате, че същите хора днес празнуват победата ѝ като национален триумф?
- Това е много типично за нас. Първо унищожаваме артистите си, после, когато спечелят, се редим за снимка до успеха им. Дара не стана талантлива в нощта на финала. Тя беше талантлива и преди това. Просто у нас все още важи болезненото правило, че никой не е пророк в собствената си страна. На твърде много хора им трябва международно признание, за да повярват в собствените си артисти - все едно талантът става истински едва когато някой отвън го потвърди.

- Вие бяхте сред първите артисти, които публично застанаха зад Дара. Смятате ли, че българската музикална гилдия този път показа повече зрялост и солидарност?
- Отчасти да. Имаше хора, които я подкрепиха още в началото, и това беше важно. Но като цяло ние все още имаме огромен проблем със солидарността.
Много е лесно да подкрепяш някого след победата, когато вече е безопасно, красиво и удобно.

Истинският тест е да застанеш зад артист, когато всички го нападат, когато ситуацията е грозна, когато има риск и когато няма аплодисменти за това.

Гилдията ни винаги е била доста предпазлива. Често страни от конфликти, за да не се “изцапа”, да не ядоса някого, да не заеме позиция в неудобен момент. Разбирам го, но не го споделям.
Аз такива скрупули нямам. Когато виждам несправедливост към артист, особено към артист, който носи реална стойност, талант и шанс за България, предпочитам да кажа нещата директно, дори да не е приятно. Защото мълчанието в такива моменти също е позиция.

- Преди месеци разкритикувахте методологията за избора на български представител за Евровизия. Промени ли победата на Дара мнението ви за начина, по който БНТ и ПРОФОН организираха селекцията?
- Не. И продължавам да мисля, че този тип конкурс беше грешка. Дара трябваше да бъде изпратена директно, без да бъде хвърляна в публична касапница между артисти. Този формат създаде излишно напрежение, противопостави изпълнителите един срещу друг и нанесе щети на всички участници, включително на БНТ. Победата на Дара не доказва, че системата е била добра. Тя доказва, че Дара беше достатъчно силна, за да оцелее въпреки нея.
И занапред смятам същото - представителят трябва да бъде избран от национално експертно жури от хора с реален опит в музика, сценичен продукт, международен пазар и формат "Евровизия", а не чрез механизми, които превръщат артистите в мишени.

- Какво според вас наклони везните в полза на песента „Bangaranga“ – сценичното присъствие на Дара, модерното звучене или фактът, че Европа сякаш търси по-смели и енергични изпълнения?
- Комбинацията от всичко. Дара има много силно сценично присъствие и енергия, която не може да се “изиграе”. Песента е модерна, директна и запомняща се. А Европа в момента очевидно търси артисти с характер, увереност и собствена идентичност, не просто “правилни” поп песни.

И фактът, че България и Румъния са в топ 3, казва много повече от една класация.

Това показва, че Балканите вече не могат да бъдат третирани като периферия или свеждани само до някаква клиширана представа за “балканска” музика. Румъния беше представена от метъл изпълнител, България - от модерен поп артист. Това променя много в начина, по който регионът може и трябва да бъде възприеман: не като екзотична ниша от "покрайнините на Европа", а като реален, разнообразен и конкурентен музикален пазар.

- Победата на България на Евровизия идва след години отсъствие и скептицизъм към конкурса. Смятате ли, че това може да промени самочувствието на българската музикална сцена?
- Да, но само ако не го превърнем в еднодневна еуфория. Това трябва да бъде начало - на повече инвестиции, повече експорт, повече инфраструктура и по-сериозно отношение към музиката като индустрия. Иначе рискуваме просто да отпразнуваме успеха и после отново да оставим артистите сами.

- Пропуснахме две участия на Евровизия заради „липса на пари“ и амбиция от страна на БНТ. Не че участието е задължително, но не се ли люшкаме в крайности – имаме пари, участваме, нямаме пари – не участваме… Какво показва, само по себе си, това за една държава?
- Показва липса на стратегия и липса на приоритет. Не липса на талант. Не липса на потенциал. Когато една държава участва само ако “има останали пари”, това означава, че културата никога не е била разглеждана като нещо стратегическо - а като разход.
А музиката е икономика, влияние, туризъм, международен образ и огромна сила. Това най-накрая започва да става ясно.

- В социалните мрежи мнозина вече говорят, че Дара има потенциал за сериозна международна кариера. Виждате ли реален шанс тя да пробие на европейския пазар след тази победа?
- Абсолютно. И то вече започва да се случва. През мен вече търсиха контакт с нея от най-успешния лейбъл в Румъния, така че съм убедена, че предложенията в момента буквално валят със скоростта на светлината.
Но точно тук идва най-важният момент - да може да казва “не”. Да не се разпилее. Да не тръгне след всяка възможност само защото звучи голяма. Да избере правилните партньори, правилната стратегия и най-вече да се концентрира върху още силна музика и турнета. Дара има качествата, харизмата, сценичното присъствие, дисциплината и опита за голяма международна кариера. Сигурна съм, че няма да сбърка.

- Какъв е най-големият урок от историята с Дара – че българската публика твърде бързо „разстрелва“ артистите си, или че успехът идва именно при онези, които успяват да издържат на натиска?
- И двете. Българската публика често е безмилостна към собствените си артисти. Имаме много лош навик да унищожаваме хората си още преди да са получили шанс. Но историята с Дара показа и нещо друго - че успехът идва при хората, които успяват да издържат на натиска, шума и омразата и въпреки това продължават напред - с усмивка и достойнство. Дара спечели Евровизия. Но и светлината победи над омразата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хах

    25 5 Отговор
    Ходи се лекувай

    09:05 19.05.2026

  • 2 Точно така

    25 8 Отговор
    размаза ги, най-вече украинците...
    влезте в украинските сайтове да видите жлъч и омраза срещу нея, обявили я за русофилка...

    Коментиран от #22

    09:05 19.05.2026

  • 3 Абе

    26 3 Отговор
    тази Рут не беше ли клекнала на мемориалния комплекс в Перущица?

    09:06 19.05.2026

  • 4 Боби

    7 26 Отговор
    Нека храчат орките, да ходят да гледат Филип Коркоров в матушка 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    09:07 19.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А кой беше ти бе друсан темеРУТ?

    22 5 Отговор
    И кой те брои за жива изобщо, освен шепа нeнормaлници от жълтопаветниняпланктон?

    09:07 19.05.2026

  • 7 ПепePутКолеff,

    15 2 Отговор
    на xeрца ли си вече, мa парцaл?

    09:09 19.05.2026

  • 8 Айде

    20 4 Отговор
    стига вече с тази Дара, оляхте се! И коя е Рут Колева точно!?

    09:09 19.05.2026

  • 9 Абе

    16 1 Отговор
    Некви т@пи рутки.

    09:09 19.05.2026

  • 10 Шокиран шекелджия на Оземпика

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "Боби":

    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    Коментиран от #11

    09:09 19.05.2026

  • 11 Трола с гресираната ватенка

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шокиран шекелджия на Оземпика":

    Не знам, колега, ама снощи се гръмнах в аyспуха от кеф с Кокорчо! Без грес!

    09:10 19.05.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Към гуспоица Рут":

    Всъщност доста напомня ранната Лейди Гага.

    09:11 19.05.2026

  • 13 Маринов

    12 4 Отговор
    Това, което чух като песен от Дара, каква песен е? Нещо направено като от ИИ, изпълнено безупречно от състава с Дара. Отдавна този конкурс няма нищо общо с песните. А се намеси сериозно и политиката и стана мазало. И е тази суматоха нашето изпълнение изпъкна с актуалния модернизъм, чудесната фигура на Дара, сатанинските й татуировки, невъзможността да е Израел и политиката. Е, случи се. Неочаквано и за всички нас, България е лидер. Всеки от тях ще получи своето: Дара, екипа й, министър Милошев, президентът, град Варна. Да са живи и здрави!

    09:11 19.05.2026

  • 14 Точно па тая която

    18 2 Отговор
    поруга паметника на героите от Априлското въстание в Перущица , да вини други държи морал, ми идва в повече.., не мерси...

    09:11 19.05.2026

  • 15 оффффф

    13 0 Отговор
    1 година ще в тая ранга меанга с тоя мн.ндллл

    09:11 19.05.2026

  • 16 Златния Орфей

    3 8 Отговор
    Явно е много по-трудно да се влезе в предварителната селекция на бг евровизията, отколкото да се спечели основния конкурс. Много експерти и музикални критици има тук.

    09:12 19.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    16 1 Отговор
    Докато ви правят ГангаБанга с юрото ви занимават с Бангаранга

    09:13 19.05.2026

  • 19 в кратце

    4 5 Отговор
    Даренцето си ни е едно голямо бижу!

    Коментиран от #20

    09:18 19.05.2026

  • 20 Сталин

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "в кратце":

    Дара -Поредния чалга мuндил,в България само чалги мутри и бангиранги останаха всичко кадърно изчезна в чужбина

    09:20 19.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тънка розова, жълта линия

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Точно така":

    Хората не са против Дара. Подразни ги, че класацията в БНТ изгкеждаше нагласена. Подразни ги, че я цялото представяне нямаше нищо българско, ако изключим козината и вълната. Лошото обаче е, че зад тази непретенциозна песничка се прозира сатанинското, либерастако влияние на глобалните развлекателни елити.

    Коментиран от #38

    09:25 19.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ей, ех...

    1 4 Отговор
    Колко лошотия и омраза, превърнала се в национален спорт. И този манталитет се утвърждава и те принуждава да живееш по пейзански модел.

    09:27 19.05.2026

  • 25 Боляр

    4 6 Отговор
    Къде са най-големите хейтъри на Дара?...Георги Христов и Мариана Попова? Къде сте? Вие сте срам за музикалната история на България. ДАРА взе приз и се подреди до АББА, Селин Дион, Хулио Иглесияс, Тото Кутуньо, Елена Папаризу...победители в Евровизия и тръгнали оттам за голямата си кариера.

    Коментиран от #46, #51

    09:27 19.05.2026

  • 26 Зюмбюлка

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Към гуспоица Рут":

    Ми слушай си бабите от Бистрица и подуенските баби.

    Коментиран от #29, #34

    09:27 19.05.2026

  • 27 Васил от махалата съм !

    5 0 Отговор
    Без съмнение песента не е толкова лоша, но носи "актуални" сатанински послания ! А талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много щедро ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация

    09:29 19.05.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    7 0 Отговор
    Като почнат да се изживяват на велики всичките родни циркаджии (без да изкам да обиждам цирковите артисти) ми идва да повърна!
    Ей я и тая!

    Толкова са изгубени! Играчки в ръцете на западния глобален елит проповядващ сатанизма.
    Ще се моля за душите им!

    09:30 19.05.2026

  • 29 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Зюмбюлка":

    Ти харесваш Гангабанга?

    09:31 19.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ах Ох

    4 0 Отговор
    У Рут, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    09:31 19.05.2026

  • 32 Любопитен

    0 0 Отговор
    Рут скоро да се е изхождала на някой национален паметник?

    09:33 19.05.2026

  • 33 Асен

    4 1 Отговор
    Без съмнение песента не е толкова лоша, но носи "актуални" сатанински послания ! А талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много щедро ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация

    Коментиран от #44

    09:34 19.05.2026

  • 34 Карамфилка

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Зюмбюлка":

    Мога да си слушам, когото си искам, но ако някой ще представя България пред света, предпочитам хиляди пъти подуенските и бистренските баби да ни представят. Това е феномен като цял, който се нарича Мистериите на българските гласове. Ама аз съм хейтър и ги знам тия работи, а на вас дъмбарите и ступидарите явно не са ви ясни

    09:34 19.05.2026

  • 35 Ганя Путинофила

    6 1 Отговор
    Най страшното е, че целият ни политически и културен "елит" възхвалява тази мега простотия, кич и бездарие!
    Възпитават в този дух и децата!

    Коментиран от #37, #41

    09:36 19.05.2026

  • 36 Коментарите на Запад

    3 0 Отговор
    определиха тази песен като " Дискотека в психиатрична клиника"!

    09:38 19.05.2026

  • 37 До Мегаедиота

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ганя Путинофила":

    Дай поне един пример, за нещо МЕГА умно дето ти е сътворила празната глава??

    09:39 19.05.2026

  • 38 Колю

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тънка розова, жълта линия":

    То и парите по целия проект са чужди.Дори името под което я представят изписват на латиница -DARA.А за да стигна до финала са вложени много пари.Това си е индустрия.Музикална индустрия.

    Коментиран от #43

    09:40 19.05.2026

  • 39 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Пишете по 20 статии за Дара на ден? Необходимо ли е да го държите като главна новина?

    09:40 19.05.2026

  • 40 Тошко

    5 0 Отговор
    Прекалявате, тази песен никой не я хареса като излезе за първи път, това че спечели е хубаво, но самата песен е ... А най-грозното е как всички се опитват да се отъркат в победата на Дара.

    09:43 19.05.2026

  • 41 Децата

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ганя Путинофила":

    Ги възпитаваха четири десетилетия
    в голямо разнообразие от екстри и примери.

    09:44 19.05.2026

  • 42 смисълът е един

    2 1 Отговор
    Пътят към ада е постлан с добри намерения - английския вариант
    Благи намерения, пък пъклени дела - български фолклор

    09:46 19.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 007 лиценз ту кил

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Асен":

    Виновно е международното положение. Истината е, че трябваше да спечели Израел, но щеше да има много протести и бойкот догодина от още повече държави, ако въобще може да се проведе Евровизията в Израел.

    09:48 19.05.2026

  • 45 Български журналисти

    3 1 Отговор
    Огромната вълна от
    ХЕЙТ?
    ИДИОТИ

    09:48 19.05.2026

  • 46 С “ Бангаранга”

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Боляр":

    не можеш да се подредиш до Селин Дион, Хулио Иглесиас,АББА, Тото Котуньо или Елена Папаризу…

    Коментиран от #52

    09:49 19.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Вк.Сабах- Анкара

    0 1 Отговор
    Българският кючек
    Ганга банга спечели конкурса на Евровизия

    09:51 19.05.2026

  • 49 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Тва нящо кво се възпали тия дни покрай успеха на Дара, не разбирам? Чак пък и главна новина в сайта? Що пък тази, а не Икебаната примерно? И се държи така все едно видиш ли тя е спечелила? Карма си знае работата! Вие представяте ли си, примерно туй да беше спечелило?

    09:52 19.05.2026

  • 50 И тоя фофлук

    0 0 Отговор
    Се изказа!

    09:53 19.05.2026

  • 51 Простотията не ходи по гората

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Боляр":

    Ходи по такива като тебе.

    09:54 19.05.2026

  • 52 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "С “ Бангаранга”":

    Можеш, можеш!! Всичко е резултат на времето си! Все едно не разбираш,че ценностите се менят братко мой!

    09:55 19.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове