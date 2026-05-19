Терзиев: Мащабът на "Евровизия" изисква да се проведе в София

София е готова да посрещне "Евровизия", чакаме с нетърпение този момент. Това заяви пред бТВ кметът на столицата Васил Терзиев.

"София има преднина заради по-големия капацитет на летището и по-удобни полети, с по-голяма зала и леглови капацитет."

Мащабът на "Евровизия" изисква да се проведе в София, категоричен бе Терзиев.

И допълни, че очакваме формалното решение на БНТ за града-домакин.

Според него събитието няма да струва повече от това във Виена - или около 37 млн.