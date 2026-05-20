Диетата, с която Шер поддържа перфектна форма на 80 г.

20 Май, 2026 15:58 951 5

Певицата не спира да пази стриктна диета и да тренира редовно

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шер отбеляза 80-ия си рожден ден, като отново привлече внимание не само с дълголетието на кариерата си, но и с впечатляващата си визия, която продължава да предизвиква интерес в музикалната и модната индустрия.

Шест десетилетия след световния пробив на дуото Sonny & Cher с хита I Got You Babe, изпълнителката остава една от най-разпознаваемите фигури в световната поп култура.

През последните години Шер нееднократно е коментирала темата за възрастта и физическата форма с характерното си чувство за хумор. В интервю за The Guardian през 2022 г. тя заяви, че понякога има усещането, че животът ѝ продължава по-дълго от този на „нормалните хора“ и се пошегува, че заслужава място в рекордите на Гинес.

Изпълнителката поддържа активен начин на живот и продължава да тренира редовно дори на 80-годишна възраст. По нейни думи фитнесът остава неизменна част от ежедневието ѝ, а тренировките включват комбинация от кардио упражнения, йога, тренировки за коремна мускулатура и танцови занимания като Zumba и step aerobics.

Шер неведнъж е подчертавала, че поддържането на добра форма изисква постоянство, особено с напредването на възрастта. Още през 1991 г. тя публикува книгата Cher Forever Fit, в която описва подробно режима си на хранене и тренировки.

Певицата следва основно растителен хранителен режим и избягва млечни продукти и храни с високо съдържание на мазнини. В различни интервюта през годините тя е споделяла, че предпочита зеленчуци, плодове, кафяв ориз, бобови храни и паста, като се стреми да избягва преработени продукти.

Шер също така рядко употребява алкохол и многократно е заявявала, че никога не е имала сериозен интерес към наркотиците, въпреки средата на музикалната индустрия през 70-те и 80-те години.

В сферата на грижата за кожата изпълнителката признава, че не следва строго определена рутина, а използва продукти от различни марки според собствените си предпочитания. Сред имената, които е споменавала публично, са дерматоложката Барбара Щурм и козметичната линия на Jan Marini.

За разлика от много знаменитости, Шер през годините открито е говорила и за естетичните процедури, на които се е подлагала. Още през 80-те години тя публично признава, че е коригирала носа си и е увеличила бюста си, а по-късно спомена и фейслифтинг процедури.

Освен с музикалната си кариера Шер продължава да бъде активна и в киното, модата и телевизията. През последните години тя участва в кампании на големи модни брандове, появява се на събития като Met Gala и остава сред най-коментираните знаменитости в социалните мрежи.

Личният ѝ живот също продължава да привлича внимание. През последните години изпълнителката е във връзка с музикалния продуцент Александър Едуардс, който е с около 40 години по-млад от нея. Двамата често се появяват заедно на публични събития и дори се говори, че са сгодени.

Кариерата на Шер обхваща повече от 60 години и включва десетки хитове, награди Grammy Awards, Academy Awards и Golden Globe Awards. Тя остава единствената изпълнителка в историята с номер едно хитове в американските класации в седем последователни десетилетия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Щедър

    3 0 Отговор
    Ще я почерпя един смукач без да плаща, за да си спомни младостта.

    16:00 20.05.2026

  • 2 Диета

    4 1 Отговор
    писарке па я се похвали с твойта
    снимката ти има два образа

    Коментиран от #4

    16:01 20.05.2026

  • 3 Елизабет Цветанова кехъра

    2 3 Отговор
    Щастливите жени не излизаме с българи а с негри. От баба знам че негрите имат най голями паламарки 🥳🥳🥳

    16:03 20.05.2026

  • 4 събино вземи да отслабнеш

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Диета":

    писарката е дебела свиня, няма кой да се прежали да си легне с нея

    16:18 20.05.2026

  • 5 д-р Хаус

    1 0 Отговор
    И колко може да е перфектна формата на една 80 годишна баба? Постоянно чета из разни сайтове, че влиза в болница за нещо..Никой не е вечен и т.нар. Шер няма да успее да излъже онзи отгоре, колкото и да се напъва

    16:50 20.05.2026