Пенсиите вече няма да се бавят заради почивни дни

20 Май, 2026 15:40 1 128 16

Парите за възрастните хора ще се превеждат в предходния работен ден, реши правителството

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.

В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голямата част от тях те са единственият им доход.

Съгласно промяната, когато 7-о или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне.


  • 1 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    То пък едни пенсии.Един обяд в ресторанта ми.

    15:44 20.05.2026

  • 2 в кратце

    2 4 Отговор
    Пенсиите вече няма да се бавят заради почивките си в почивни дни. Баба и дядо ще си ги посрещат,като банкнотите им звъннат на вратата. - Алооо,ние смеее,отваряй!

    15:46 20.05.2026

  • 3 премиерът

    6 1 Отговор
    най малкото да шамароса дск заради отвратителната им политика и грабеж

    15:47 20.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Авеее

    6 2 Отговор
    С 330 евро пенсии направо сме я залепили в магазина за 5 дни. А после к во ша прайме? Онези с дебелите заплати в НС не ги е еня,какво правят бедните, възрастни хора.

    15:49 20.05.2026

  • 7 Пенсионер

    3 3 Отговор
    Уф, погрешно прочетох - Пени сите вече няма да се бавят, и като се изтърчех при бабата, а то - пак два часа го вди га, добре че е с паркин сон, та се не ума ря...

    15:50 20.05.2026

  • 8 Емигрант

    10 2 Отговор
    Ха ха ха, че в цивилизования свят така се прави от както съществува капитализъм бе ! Но в никакъв случай това не е за учудване, след като на тази балканска територия за убийство се дават 5 -10 години "зандан" с облекчен режим, убиват се пешеходци на пешеходни пътеки, пред пешеходните пътеки има надпис "Спри ! Огледай се", престъпници стават депутати за да имат ИМУНИТЕТ, медиите вместо НЕЗАВИСИМИ те са изключително ЗАВИСИМИ и контролират стадото чрез измами и "стъкмистики", харчат се държавни пари за покриване на истини /случаят с Дара на площад в София/, не се обръща внимание на умни деца и младежи /детето спечелило СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА НАУКА И ИНЖЕНЕРСТВО/, чалгата и простащината са ръководните неща в нагласените шоута за зрелища които събират само безумци за ръкопляскане и накрая прибира наградата определен предварително за нея прримат ! Върнали сте се в римското време на Гай Юлий Цезар, а искате да не сте бедни, е няма как да стане........

    16:13 20.05.2026

  • 9 В Германия

    3 1 Отговор
    правилото за заплата е в последния ден на месеца, парите да са ти по сметката. Ако се пада неработен - то в посленият работен ден са там. Така че, всичко е възможно в наши дни, въпрос на желание е.

    16:21 20.05.2026

  • 10 Увеличението на пенсиите

    8 1 Отговор
    не е ваша заслуга, това се знае още от предишните правителства. Увеличението от7.8% е нищожно на фона на растящите цени , който така или иначе няма да спрете. В Украйна, страна във война четвърта година 10 млн. украински пенсионери получиха от 01. май увеличение на пенсиите с 12.1 %. Нямате срам, а за съвест да не говори.

    16:33 20.05.2026

  • 11 Тома

    3 1 Отговор
    Този който е измислил пенсиите да се актуализират от 1 юли дали е получил орден от герб

    16:54 20.05.2026

  • 12 Петко Таков

    0 1 Отговор
    Като едно време-ако е събота-в петък,неделя-понеделник

    17:00 20.05.2026

  • 13 пенсионер търси партизански отряд

    1 1 Отговор
    Защо не ги увелечихне от 1 ви януари г-да крадци политици?Доволни ли сте от кражбата от пенсиите?

    17:13 20.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ироничен

    0 0 Отговор
    Да се научат да ги получават по сметка и да ги теглят от банкомат. Чакането пред пощата е ритуал!

    17:23 20.05.2026

