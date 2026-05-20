Пенсиите вече няма да се бавят заради почивни дни

Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.
В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голямата част от тях те са единственият им доход.
Съгласно промяната, когато 7-о или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:44 20.05.2026
2 в кратце
15:46 20.05.2026
3 премиерът
15:47 20.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Авеее
15:49 20.05.2026
7 Пенсионер
15:50 20.05.2026
8 Емигрант
16:13 20.05.2026
9 В Германия
16:21 20.05.2026
10 Увеличението на пенсиите
16:33 20.05.2026
11 Тома
16:54 20.05.2026
12 Петко Таков
17:00 20.05.2026
13 пенсионер търси партизански отряд
17:13 20.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ироничен
17:23 20.05.2026