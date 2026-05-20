Ерлинг Холанд: Манчестър Сити ще се завърне по-силен в битката за титлата

След драматично равенство 1:1 срещу Борнемут в предпоследния кръг на английската Висша лига, Манчестър Сити официално отстъпи шампионската титла на Арсенал. Въпреки усилията на "гражданите", лондончани се оказаха недостижими на върха с 82 точки, докато Сити остава на втора позиция със 78.

Ерлинг Холанд, звездният нападател на Манчестър Сити, не скри разочарованието си след загубата на титлата, но същевременно вдъхна надежда на феновете с категорични думи за бъдещето. "Във Висшата лига няма лесни мачове. Дадохме всичко от себе си, но този път не беше достатъчно. Сега е моментът да използваме това като гориво за следващия сезон. Трябва да се ядосаме на себе си, да усетим пламъка вътре в нас – защото това представяне не отговаря на нашите стандарти," заяви Холанд.

Въпреки че за първи път от две години Манчестър Сити не успя да се окичи със златните медали, норвежкият таран е категоричен – отборът ще се върне по-силен и по-решителен. "Ще направим всичко възможно, за да си върнем титлата през следващия сезон. За нас това е въпрос на чест и гордост," допълни Холанд.