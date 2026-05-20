Ерлинг Холанд: Манчестър Сити ще се завърне по-силен в битката за титлата

20 Май, 2026 13:21 480 3

Норвежкият голмайстор обещава нова енергия и амбиция за следващия сезон във Висшата лига

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След драматично равенство 1:1 срещу Борнемут в предпоследния кръг на английската Висша лига, Манчестър Сити официално отстъпи шампионската титла на Арсенал. Въпреки усилията на "гражданите", лондончани се оказаха недостижими на върха с 82 точки, докато Сити остава на втора позиция със 78.

Ерлинг Холанд, звездният нападател на Манчестър Сити, не скри разочарованието си след загубата на титлата, но същевременно вдъхна надежда на феновете с категорични думи за бъдещето. "Във Висшата лига няма лесни мачове. Дадохме всичко от себе си, но този път не беше достатъчно. Сега е моментът да използваме това като гориво за следващия сезон. Трябва да се ядосаме на себе си, да усетим пламъка вътре в нас – защото това представяне не отговаря на нашите стандарти," заяви Холанд.

Въпреки че за първи път от две години Манчестър Сити не успя да се окичи със златните медали, норвежкият таран е категоричен – отборът ще се върне по-силен и по-решителен. "Ще направим всичко възможно, за да си върнем титлата през следващия сезон. За нас това е въпрос на чест и гордост," допълни Холанд.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Боклук скандинавски много слаб играч.

    13:39 20.05.2026

  • 2 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Дотука бяхте. Сега по силни ще се завърнат и Челси и Ливърпул и Юнайтед. Така че не си мислете, че сте хегемон в Англия.

    13:44 20.05.2026

  • 3 Буревестников

    1 0 Отговор
    Редакторче, я пак ми повтори,че нещо не ми е ясно ? Кой е отстъпил шампионската титла на "Арсенал". Нещо пише,че е Манчестър Сити?

    14:08 20.05.2026

