Крал Чарлз III помолил Тръмп да депортира принц Хари у дома

Напрежението между Принц Хари и британското кралско семейство отново се превърна във водеща тема за международните медии, след като американското издание RadarOnline публикува информация за предполагаеми разговори между Крал Чарлз III и президента на САЩ Доналд Тръмп относно бъдещето на принца в Съединените щати. Според публикацията британският монарх е изразил тревога от задълбочаващото се отчуждение със сина си и е обсъждал възможността Хари да се завърне във Великобритания.

Твърденията се появяват на фона на продължаващия спор около американския имиграционен статут на принца, който от 2020 г. живее в Калифорния заедно със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца. Полемиката се засили след излизането на мемоарите „Spare“, в които Хари открито разказа за употреба на кокаин, марихуана и психеделични вещества в миналото. Това доведе до серия въпроси дали подобна информация е била декларирана при кандидатстването му за американска виза.

Консервативната организация The Heritage Foundation заведе дело срещу американските власти с искане документите по визовия казус да бъдат разсекретени. През март 2025 г. американски съд разпореди публикуването на частично редактирани документи, макар съществените детайли около точния статут на Хари да останаха засекретени. Американските власти подчертаха, че няма доказателства за специално отношение към принца или нарушения при обработката на документите му.

Въпреки това спекулациите около евентуални имиграционни проблеми продължават да се разпалват, особено след поредица от публични коментари на Доналд Тръмп през последните години. Американският президент неведнъж е отправял критики към Хари и Меган, а в интервюта и публични изяви иронично е коментирал отношенията им с британската монархия. В същото време Тръмп официално заяви, че няма намерение да настоява за депортация на принца.

Допълнително напрежение създава и здравословното състояние на крал Чарлз III, който през последните две години преминава лечение от онкологично заболяване. Според британски медии монархът все по-често търси възможност за ограничено помирение със сина си, макар отношенията между Хари и Принц Уилям да остават силно обтегнати. Източници, близки до двореца, твърдят, че именно конфликтът между двамата братя продължава да бъде основната пречка пред реално сближаване.

Самият принц Хари в последните си интервюта нееднократно заяви, че желае диалог със семейството си. В разговор за BBC той призна, че би искал помирение, защото „животът е ценен“, но същевременно намекна, че доверието между страните остава сериозно нарушено.

От Бъкингамския дворец, Белия дом и офиса на семейство Съсекс засега няма официален коментар по последните публикации. Представители на Хари и Меган вече определиха част от твърденията като „спекулативни“, но темата продължава да предизвиква глобален интерес заради съчетанието от политически натиск, семейна драма и несигурност около бъдещата роля на принца извън британската монархия.