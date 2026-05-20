Аркади Шарков: На първо място сме в Европейския съюз по доплащане за лекарства от джоба на гражданите

20 Май, 2026 17:43 695 20

Страната ни отделя около 5% от БВП за публично здравеопазване, докато средното ниво в Европа е между 8% и 9%., коментира още здравният експерт

Колко пари отделяме за здравето си и защо най-много трябва да плащаме за лекарства? Толкова ли сме болни или кранчето в сектора не е затегнато достатъчно? Темата коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия здравният икономист Аркади Шарков от Експертния клуб за икономика и политика.
„България е на едно от последните места в Европейския съюз по процент от брутния вътрешен продукт, който се заделя за здравеопазване“, подчерта той по отношение на нарастващите разходи за лекарства и финансовото състояние на здравната система.

По думите му страната отделя около 5% от БВП за публично здравеопазване, докато средното ниво в Европа е между 8% и 9%. Общото финансиране достига около 8,5% от БВП, като разликата идва директно от джоба на домакинствата.
„На първо място сме обаче в Европейския съюз по доплащане от джоба на гражданите. Около 36% от разходите в системата са директни плащания от гражданите“, посочи Шарков. Той подчерта, че тази тежест продължава да расте през последните години на фона на световната икономическа нестабилност, породена от COVID пандемията, войната в Украйна и напрежението в Близкия изток.

Според него допълнително влияние оказва и политиката на САЩ по отношение на митата и търговските конфликти. „Американската администрация иска да намали цените на лекарствата в САЩ, а там пазарът е нерегулиран. Това означава, че по веригата на доставки и предлагане този натиск трябва да бъде компенсиран някъде другаде“, обясни той.

Шарков отбеляза, че Европа остава вторият голям пазар за фармацевтичните компании, но цените са строго регулирани. „Рано или късно Европа ще бъде поставена пред въпроса дали е готова да плаща за иновациите цената, която те струват, или ще се откаже от част от достъпа до тях за сметка на американския пазар, който е по-изгоден за фармацевтичните компании“, каза още експертът.

По темата за инфлацията той посочи, че при лекарствата поскъпването остава значително по-ниско в сравнение с общата инфлация. „Общата инфлация е около 6%, докато при лекарствата увеличението е едва 1,7%. Това се дължи на строгата регулация в рамките на Европейския съюз“, обясни Шарков.

Той припомни, че България прилага външно референтно ценообразуване, при което цените се сравняват с тези в 10 европейски държави, а най-ниската стойност става максимална продажна цена у нас. Освен това съществува и вътрешно рефериране между лекарства с една и съща молекула.
Лекарствата са сред най-регулираните продукти на българския пазар. Цените са публични и могат да бъдат проверени от всеки гражданин“, подчерта той. Шарков посъветва хората да използват мобилното приложение „Лекарство - цена“, чрез което може да се провери максималната продажна цена на даден медикамент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бангаранга

    5 3 Отговор
    По важното е че сме на 1 място в Евровизия!

    17:46 20.05.2026

  • 3 А хипопотамът от Банкя

    8 0 Отговор
    доплаща ли?

    17:48 20.05.2026

  • 4 в България

    10 0 Отговор
    Бялата мафия прави повече милиарди от наркомафията !!

    17:49 20.05.2026

  • 5 Сатана Z

    0 6 Отговор
    По тази причина и Шотландците искат да напуснат Великобритания за да имат право да си купуват лекарствата и не искат да са безплатни както е в момента.

    17:51 20.05.2026

  • 6 АМИ ТАКА Е ТРЯА ДА СА ОТЧИТАТ

    5 0 Отговор
    ИНА ГРОБ ИНА ДПС......ПЕЧЕЛИВШ БИЗНЕС БЕЗ ОТЧИТАНЕ НЯМААААА

    17:55 20.05.2026

  • 7 един

    1 2 Отговор
    Щото сме на последно място по размер на здравните осигуровки.

    18:02 20.05.2026

  • 8 Само за лекарства ли

    4 0 Отговор
    А за операциите колко хиляди левове доплаща пациента -пксща колкото плаща и НЗОК една смяна колянна става през 2022 на майка му струваше над 4000 лева, сега сигурно е вече 4000 евро

    18:05 20.05.2026

  • 9 не се разсейвайте

    3 0 Отговор
    а какво става с борбата против олигархията !

    18:08 20.05.2026

  • 10 Цвете

    4 0 Отговор
    АБСОЛЮТНА ИСТИНА.ВСИЧКИ ПРЕГЛЕДИ, КОИТО СЪМ НАПРАВИЛА В ЕДНА ГРИЖОВНА ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА НЕ СЪМ ДОПЛАЩАЛА ЗА АБСОЛЮТНО НИЩО. ТВЪРДА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ, КОЕТО СЪМ АЗ.ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ, КОГАТО ВНАСЯШ ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ ОСИГУРОВКИ ОТНОВО СЕ НАЛАГА ДОПЛАЩАНЕ ? НАЛИ БЮДЖЕТА НА ЗДРАВНА КАСА ГО УВЕЛИЧИХА НА 9 МИЛИАРДА ?! КЪДЕ ПОТЪВАТ ПАРИТЕ.?

    18:21 20.05.2026

  • 11 Цвете

    2 0 Отговор
  • 12 Рилски

    3 0 Отговор
    Ние сме и на първо место по брой на полицай на глава от населението и с най-висок процент от БВП в ЕС, отделян за сектор сигурност!Колкото по -висок е отделеният за сектор сигурност, толкова по ниски ще са процентине за другите сектори!

    Коментиран от #19

    18:25 20.05.2026

  • 13 Емигрант

    3 0 Отговор
    От четвърт век чакам да чуя защо само в България се заплаща лечението на хората в държавни болници и никой никога не засегна тази най-важна грабителска система нито от управляващи, нито от НАРОД който постоянно негудува и мрънка, но не се оплаква от фактът, че два пъти плаща за здравето си, един път редовно всеки месец на заплата и втори път когато се разболее, а лекарствата винаги се плащат или доплащат, безплатни са само на пенсионери и хора с заплати под социалният минимум ! Нещо пак ви се отвлича вниманието от истинското здравеопазване ?

    18:32 20.05.2026

  • 14 Оги

    0 0 Отговор
    А колко да здравните осигуровки? Там на кое място сме?

    18:35 20.05.2026

  • 15 Дид

    1 0 Отговор
    8-9% щото плащат всички, тук лилавите масово минават през спешното и системата си ги взема от всички нас, които съвестно си плащаме!

    18:49 20.05.2026

  • 16 На глава от населението

    2 0 Отговор
    само за лекарствата ли? Първи сме в администрацията. Съкратете 50%
    САЩ: 312 млн. население, 800 000 държавни служители
    ХОЛАНДИЯ: 16 млн. население, 20 000 държавни служители;
    БЪЛГАРИЯ: 6 млн. население (сега сме 5.5 млн), 600 000 държавни служители. Гласуващи за ГЕРБ
    Чиновниците ни в относителен порядък ca 45 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от американските и 51 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от холандските",

    19:06 20.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    И като ми изтрихте коментара, опазихте простолюдието от ......................

    19:23 20.05.2026

  • 19 Рилски не лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рилски":

    Батковото.В МВР влиза Пожарна ,Жандармерия Гранична полиция..Всички администрации по паспорти книжки ит.н.МВР болница хората на терен са малко....

    Коментиран от #20

    19:24 20.05.2026

  • 20 Рилски

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Рилски не лъжи":

    И всичките са първа категория..., т.е. предсрочно пенсиониране, 20 брутни заплати, пенсия и заплата..., почивни станции, санаториуми и т.н.Я виж батковото в другите държави в ЕС/значително по богати от БГ/, дали има таковя предсрочно пенсиониране, къде се намира структората на пожарната, и една държава в която на начинаещият полицай заплатата са е по висока от средната за страната!А 2% нарастване всяка година на заплатата, а броя на дните за отпуска...., пари за дрехи, мобилни услуги, транспорт с намаление ?На практика силовите структори са новата аристрокатична прослойка...

    19:45 20.05.2026

