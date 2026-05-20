Аркади Шарков: На първо място сме в Европейския съюз по доплащане за лекарства от джоба на гражданите

Колко пари отделяме за здравето си и защо най-много трябва да плащаме за лекарства? Толкова ли сме болни или кранчето в сектора не е затегнато достатъчно? Темата коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия здравният икономист Аркади Шарков от Експертния клуб за икономика и политика.
„България е на едно от последните места в Европейския съюз по процент от брутния вътрешен продукт, който се заделя за здравеопазване“, подчерта той по отношение на нарастващите разходи за лекарства и финансовото състояние на здравната система.
По думите му страната отделя около 5% от БВП за публично здравеопазване, докато средното ниво в Европа е между 8% и 9%. Общото финансиране достига около 8,5% от БВП, като разликата идва директно от джоба на домакинствата.
„На първо място сме обаче в Европейския съюз по доплащане от джоба на гражданите. Около 36% от разходите в системата са директни плащания от гражданите“, посочи Шарков. Той подчерта, че тази тежест продължава да расте през последните години на фона на световната икономическа нестабилност, породена от COVID пандемията, войната в Украйна и напрежението в Близкия изток.
Според него допълнително влияние оказва и политиката на САЩ по отношение на митата и търговските конфликти. „Американската администрация иска да намали цените на лекарствата в САЩ, а там пазарът е нерегулиран. Това означава, че по веригата на доставки и предлагане този натиск трябва да бъде компенсиран някъде другаде“, обясни той.
Шарков отбеляза, че Европа остава вторият голям пазар за фармацевтичните компании, но цените са строго регулирани. „Рано или късно Европа ще бъде поставена пред въпроса дали е готова да плаща за иновациите цената, която те струват, или ще се откаже от част от достъпа до тях за сметка на американския пазар, който е по-изгоден за фармацевтичните компании“, каза още експертът.
По темата за инфлацията той посочи, че при лекарствата поскъпването остава значително по-ниско в сравнение с общата инфлация. „Общата инфлация е около 6%, докато при лекарствата увеличението е едва 1,7%. Това се дължи на строгата регулация в рамките на Европейския съюз“, обясни Шарков.
Той припомни, че България прилага външно референтно ценообразуване, при което цените се сравняват с тези в 10 европейски държави, а най-ниската стойност става максимална продажна цена у нас. Освен това съществува и вътрешно рефериране между лекарства с една и съща молекула.
Лекарствата са сред най-регулираните продукти на българския пазар. Цените са публични и могат да бъдат проверени от всеки гражданин“, подчерта той. Шарков посъветва хората да използват мобилното приложение „Лекарство - цена“, чрез което може да се провери максималната продажна цена на даден медикамент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бангаранга
17:46 20.05.2026
3 А хипопотамът от Банкя
17:48 20.05.2026
4 в България
17:49 20.05.2026
5 Сатана Z
17:51 20.05.2026
6 АМИ ТАКА Е ТРЯА ДА СА ОТЧИТАТ
17:55 20.05.2026
7 един
18:02 20.05.2026
8 Само за лекарства ли
18:05 20.05.2026
9 не се разсейвайте
18:08 20.05.2026
10 Цвете
18:21 20.05.2026
11 Цвете
18:23 20.05.2026
12 Рилски
Коментиран от #19
18:25 20.05.2026
13 Емигрант
18:32 20.05.2026
14 Оги
18:35 20.05.2026
15 Дид
18:49 20.05.2026
16 На глава от населението
САЩ: 312 млн. население, 800 000 държавни служители
ХОЛАНДИЯ: 16 млн. население, 20 000 държавни служители;
БЪЛГАРИЯ: 6 млн. население (сега сме 5.5 млн), 600 000 държавни служители. Гласуващи за ГЕРБ
Чиновниците ни в относителен порядък ca 45 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от американските и 51 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от холандските",
19:06 20.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Шаран БГ
19:23 20.05.2026
19 Рилски не лъжи
До коментар #12 от "Рилски":Батковото.В МВР влиза Пожарна ,Жандармерия Гранична полиция..Всички администрации по паспорти книжки ит.н.МВР болница хората на терен са малко....
Коментиран от #20
19:24 20.05.2026
20 Рилски
До коментар #19 от "Рилски не лъжи":И всичките са първа категория..., т.е. предсрочно пенсиониране, 20 брутни заплати, пенсия и заплата..., почивни станции, санаториуми и т.н.Я виж батковото в другите държави в ЕС/значително по богати от БГ/, дали има таковя предсрочно пенсиониране, къде се намира структората на пожарната, и една държава в която на начинаещият полицай заплатата са е по висока от средната за страната!А 2% нарастване всяка година на заплатата, а броя на дните за отпуска...., пари за дрехи, мобилни услуги, транспорт с намаление ?На практика силовите структори са новата аристрокатична прослойка...
19:45 20.05.2026