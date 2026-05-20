Германски "Пейтриът" заменя американските ракети в Турция

Германия праща на Турция система за противоракетна отбрана "Пейтриът", която ще замени американска такава, която е разположена в югоизточната част на страната, предаде "Ройтерс".

През март американска система "Пейтриът" беше разположена в югоизточна Турция, близо до радарна база на НАТО, поради ракетни заплахи от Иран. Сега тя се заменя с германска.

"В допълнение към испанската система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположена в момента в нашата страна, една от двете допълнителни системи "Пейтриът", разположени от НАТО поради конфликтите между САЩ, Израел и Иран, ще бъде заменена от немска система", се казва в изявление на турското министерство на отбраната.

Ведомството допълва, че е планирано подмяната "да бъде завършена през юни и се очаква системата да остане оперативна приблизително шест месеца".