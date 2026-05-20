Два коварни отбора за Левски на старта в Шампионската лига

Левски ще стартира в първия квалификационен кръг участието си в Шампионска лига. След изиграване на срещите от европейските първенства през уикенда вече са ясни всички потенциални съперници на сините с изключение на един. Като най-сериозни се очертават шампионите на Румъния и Казахстан - Университатея и Кайрат. Те могат да са сред противниците на родния първенец и след предстоящите непосредствено преди жребия през юни нови (по-подробни) разбивки.
Ако Левски се класира за втория квалификационен кръг, там може да е както в урната на непоставените, така и в тази на поставените. Всичко зависи от това какъв отбор е отстранил.
Ето потенциалните съперници на Левски за първия предварителен кръг:
Шамрок (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Дрита (Косово), Линкълн (Гибралтар), Борац (Босна), Викингур (Исландия), Кайрат (Казахстан), Университатея (Румъния), Рига ФК (Латвия), Клаксвик ( (Фарьорски острови), Флора (Естония), Ларн (Северна Ирландия), Петрокуб, Тъ Ню Сейнтс (Уелс) или Ноа (Армения).
Втори квалификационен кръг:
Ако Левски отстрани в първия предварителен кръг някой от Шамрок, КуПС, Дрита, Линкълн или Борац, ще е в урната на поставените и може да играе срещу:
Аархус (Дания), Тюн (Швейцария), Мялби (Швеция);
Викингур, Кайрат, Университатея, Рига, Класвик, Флора, Ларн, Петрокуб или някой от следните, ако отстрани въпросните 8 тима в първия предварителен кръг:
Интер (Андора), Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Ето Гьор (Унгария), Иберия (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Вардар (Северна Македония), Витебск (Беларус), шампионите на Черна гора, Албания и Люксумбург, Арарат/Ноа, Дъ Ню Сейнтс.
Ако Левски е в урната на непоставените:
Цървена звезда (Сърбия), Динамо Загреб (Хърватия), Слован Братислава (Словакия), Лех Познан (Полша), Целие (Словения), Омония Никозия (Кипър), Апоел Беер-Шева (Израел);
ако преодолеят първия предварителен кръг:
Шамрок, КуПС, Дрита, Линкълн, Борац
или ако някой от следните тимоне, ако успее да отстрани изброените 5 клуба в първи предварителен кръг:
Интер (Андора), Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Ето Гьор (Унгария), Иберия (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Вардар (Северна Македония), Витебск (Беларус), шампионите на Черна гора, Албания и Люксумбург, Арарат/Ноа, Дъ Ню Сейнтс.
2 Сатана Z
Как се ражда терминът?
Левски срещу Антверпен (1989 г.): Това е мачът, който официално ражда етикета. В реванш за Купата на УЕФА Левски води на белгийския Антверпен с 3:1 до 89-ата минута. В добавеното време домакините вкарват три гола и побеждават с 4:3, елиминирайки „сините“. Тогава чуждестранните медии ги наричат „евроЕдЕоти“ – определение, което веднага се превръща в нарицателно в България.
17:26 20.05.2026
