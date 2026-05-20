Два коварни отбора за Левски на старта в Шампионската лига

20 Май, 2026 17:15 1 061 9

След изиграване на срещите от европейските първенства през уикенда вече са ясни всички потенциални съперници на сините с изключение на един

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски ще стартира в първия квалификационен кръг участието си в Шампионска лига. След изиграване на срещите от европейските първенства през уикенда вече са ясни всички потенциални съперници на сините с изключение на един. Като най-сериозни се очертават шампионите на Румъния и Казахстан - Университатея и Кайрат. Те могат да са сред противниците на родния първенец и след предстоящите непосредствено преди жребия през юни нови (по-подробни) разбивки.

Ако Левски се класира за втория квалификационен кръг, там може да е както в урната на непоставените, така и в тази на поставените. Всичко зависи от това какъв отбор е отстранил.

Ето потенциалните съперници на Левски за първия предварителен кръг:

Шамрок (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Дрита (Косово), Линкълн (Гибралтар), Борац (Босна), Викингур (Исландия), Кайрат (Казахстан), Университатея (Румъния), Рига ФК (Латвия), Клаксвик ( (Фарьорски острови), Флора (Естония), Ларн (Северна Ирландия), Петрокуб, Тъ Ню Сейнтс (Уелс) или Ноа (Армения).

Втори квалификационен кръг:

Ако Левски отстрани в първия предварителен кръг някой от Шамрок, КуПС, Дрита, Линкълн или Борац, ще е в урната на поставените и може да играе срещу:

Аархус (Дания), Тюн (Швейцария), Мялби (Швеция);

Викингур, Кайрат, Университатея, Рига, Класвик, Флора, Ларн, Петрокуб или някой от следните, ако отстрани въпросните 8 тима в първия предварителен кръг:

Интер (Андора), Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Ето Гьор (Унгария), Иберия (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Вардар (Северна Македония), Витебск (Беларус), шампионите на Черна гора, Албания и Люксумбург, Арарат/Ноа, Дъ Ню Сейнтс.

Ако Левски е в урната на непоставените:

Цървена звезда (Сърбия), Динамо Загреб (Хърватия), Слован Братислава (Словакия), Лех Познан (Полша), Целие (Словения), Омония Никозия (Кипър), Апоел Беер-Шева (Израел);

ако преодолеят първия предварителен кръг:

Шамрок, КуПС, Дрита, Линкълн, Борац

или ако някой от следните тимоне, ако успее да отстрани изброените 5 клуба в първи предварителен кръг:

Интер (Андора), Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Ето Гьор (Унгария), Иберия (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Вардар (Северна Македония), Витебск (Беларус), шампионите на Черна гора, Албания и Люксумбург, Арарат/Ноа, Дъ Ню Сейнтс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    4 3 Отговор
    ChatGTP отговаря на въпрос за евроЕдЕотите

    Как се ражда терминът?
    Левски срещу Антверпен (1989 г.): Това е мачът, който официално ражда етикета. В реванш за Купата на УЕФА Левски води на белгийския Антверпен с 3:1 до 89-ата минута. В добавеното време домакините вкарват три гола и побеждават с 4:3, елиминирайки „сините“. Тогава чуждестранните медии ги наричат „евроЕдЕоти“ – определение, което веднага се превръща в нарицателно в България.

    Коментиран от #6

    17:26 20.05.2026

  • 3 Йосарян

    3 1 Отговор
    Тия са като Гринго напоследък, т.е.преди да са започнали, знаеш как ще свършат.

    17:34 20.05.2026

  • 4 Пешко

    6 0 Отговор
    Всички чужди отбори са "коварни" за нашия футбол!

    17:51 20.05.2026

  • 5 а пари за съдии от каде???

    3 0 Отговор
    независимо кои отбори ще се паднат уефски неможе да играе шпионска лига просто са много под нивото на лигата…

    18:30 20.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 модррртр а е фен на

    1 0 Отговор
    мургави мъже , а на леффски ще им се падне хамрун и до там

    Коментиран от #8

    18:43 20.05.2026

  • 8 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "модррртр а е фен на":

    6 пепсита за МЕНТЕТО моля!

    19:00 20.05.2026

  • 9 ДрБр

    1 0 Отговор
    Лесна няма да премине първия кръг така, че няма нужда от по нататъшни сметки.

    19:40 20.05.2026

