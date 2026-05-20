Ето ги верните отговори на матурата по БЕЛ

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на матурата по Български език и литература. Вижте ги ТУК.

Зрелостниците имаха право да изберат по коя тема да пишат. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата „Пътят към себе си” по „Песента на колелетата” на Йордан Йовков и есе на тема „Авторитетите днес”.

Изпитният вариант на матурата беше генериран от близо 6 милиона възможни комбинации точно в 6:00 ч. в сряда.

Максималният брой е 100 точки. Матурата продължи четири часа, в рамките на които зрелостниците трябваше да се справят с общо 41 въпроса. От тях 22 са с избираем отговор, 16 - със свободен, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача беше изтеглен вариант 8.

След старта на третия модул, в който е последният въпрос, учениците трябваше да прекарат най-малко още 60 минути в изпитните стаи.

Над 53 000 зрелостници се явиха на матурата, която е задължителна за всички завършващи средното си образование. Новото тази година е, че идентификационната бланка, в която учениците попълват своите лични данни, вече не се откъсва и поставя в отделен плик, а остава част от изпитната работа. Чрез софтуер обаче данните в нея се заличават преди изпращането им до проверяващите, така че анонимността да бъде гарантирана.