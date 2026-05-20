Ето ги верните отговори на матурата по БЕЛ

20 Май, 2026 16:21 943 8

Изпитният вариант беше генериран от близо 6 милиона възможни комбинации

Светослава Ингилизова

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на матурата по Български език и литература. Вижте ги ТУК.

Зрелостниците имаха право да изберат по коя тема да пишат. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата „Пътят към себе си” по „Песента на колелетата” на Йордан Йовков и есе на тема „Авторитетите днес”.

Изпитният вариант на матурата беше генериран от близо 6 милиона възможни комбинации точно в 6:00 ч. в сряда.

Максималният брой е 100 точки. Матурата продължи четири часа, в рамките на които зрелостниците трябваше да се справят с общо 41 въпроса. От тях 22 са с избираем отговор, 16 - със свободен, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача беше изтеглен вариант 8.

След старта на третия модул, в който е последният въпрос, учениците трябваше да прекарат най-малко още 60 минути в изпитните стаи.

Над 53 000 зрелостници се явиха на матурата, която е задължителна за всички завършващи средното си образование. Новото тази година е, че идентификационната бланка, в която учениците попълват своите лични данни, вече не се откъсва и поставя в отделен плик, а остава част от изпитната работа. Чрез софтуер обаче данните в нея се заличават преди изпращането им до проверяващите, така че анонимността да бъде гарантирана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ботев и Вазов не са наясно с бангаранга

    4 1 Отговор
    верият отговор е бангаранга.Стожерът на българската литература Вазов изобщо не е бил на ясно со огромната ценност бангаранга. Няма никакъв смисъл да се провежда изпит по БЕЛ. По соро изпит за новите ценности и стойности на бангаранга и подобни идиотизми.

    Коментиран от #6

    16:29 20.05.2026

  • 2 3568

    3 1 Отговор
    С всяка следваща година ДЗИ стават все по- елементарни и по- елементарни. Такива ни искат в демократичния свят на Запада! Не им трябват умни и мислещи хора. Стадо им трябва, дето като им викнеш Бангаранга, да изпадат в несвяст! Мили млади хора, учете, знайте, мислете и не се отричайте от рода си! Не ставайте Дърво без корен!

    16:34 20.05.2026

  • 3 Кочо

    2 0 Отговор
    Какви правилни отговори по БЕЛ!? Това да не е алгебра!? Нали не е тест, а композиция по тема и есе, където няма точен отговор, а белетристика?! И какъв е този път към себе си в песента на колелата!? Ако някой направи връзка с такъв път, направо е за прибиране! Няма никакъв път към тебе в съответната творба! Човекът Сали Яшар е арабаджия, прави хубави каручки, колелетата им се търкалят, дрънчат, пеят и се движат по пътя нататък, а майстора е доволен! Съвсем банални строфи!

    Коментиран от #4, #7

    16:35 20.05.2026

  • 4 Абе...

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кочо":

    Тест е, бе Кочо, тест е. Има и отворени въпроси, ама повечето са а, б, в... Може и да уцелиш! Съчинението дето сега му викат все е една част от изпита. Който обаче не е чел, може да празнословия по зададената тема.

    16:46 20.05.2026

  • 5 Чао

    1 0 Отговор
    Успех на всички които се явиха.Радвам се че приключих с този кошмар от първият път😂

    16:55 20.05.2026

  • 6 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ботев и Вазов не са наясно с бангаранга":

    Правиш ли разлика между Литература и шоубизнес🤔

    16:57 20.05.2026

  • 7 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кочо":

    Не ми казвай, че си писал днеска щото си скъсан, иначе с това логично мислене си 6 по математика.

    17:01 20.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

