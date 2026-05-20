Булки от „Женени от пръв поглед“ твърдят, че са изнасилени от "съпрузите" си

Сериозен скандал около британската версия на риалити формата "Женени от пръв поглед" (Married at First Sight UK) постави под натиск телевизия Channel 4 и продуцентската компания CPL Productions, след като две жени отправиха обвинения в сексуално насилие срещу мъжете, с които са били „съчетани“ в предаването. Разкритията бяха излъчени в разследване на предаването Panorama на BBC и предизвикаха нов дебат за границите на риалити телевизията и отговорността на телевизионните продукции към участниците.

Една от жените, представена под псевдонима „Лизи“, твърди, че по време на снимките е била подложена на сексуално насилие и заплахи от страна на екранния си партньор. По думите ѝ, многократно е настоявала той да спре по време на интимни контакти, но молбите ѝ били игнорирани. Тя описва и случай, при който според нея е била изнасилена след конфликт между двамата. Жената твърди още, че е получила заплахи с киселина, ако разкрие случилото се публично. Адвокатите на обвинения мъж категорично отхвърлят твърденията и заявяват, че отношенията са били по взаимно съгласие.

Втора участничка, представена като „Клои“, също обвинява своя телевизионен партньор в сексуално насилие. Тя разказва, че е отказала интимен контакт, но мъжът продължил въпреки това. Според нея психолог от продукцията впоследствие е определил случилото се като изнасилване. Обвиненият оспорва част от твърденията.

Случаят предизвика особено силна реакция, след като стана ясно, че една от жените е уведомила продукцията и телевизията за предполагаемото насилие още преди излъчването на сезона, но епизодите въпреки това са били показани. И двете участнички обвиняват екипа на предаването, че не е осигурил адекватна защита и психологическа подкрепа по време на снимките.

След излъчването на разследването Channel 4 премахна всички сезони на шоуто от своята стрийминг платформа и обяви независимо външно разследване на процедурите за грижа към участниците. Главният изпълнителен директор на телевизията Прия Догра заяви, че благополучието на участниците остава „абсолютен приоритет“, но отказа да коментира конкретните случаи заради текущите проверки и чувствителността на темата.

От CPL Productions защитиха практиките си, като чрез адвокатите си определиха системата за подкрепа на участниците като „златен стандарт“ за индустрията. Компанията подчерта, че всички сигнали се разглеждат сериозно и че е действала в рамките на установените процедури.

Скандалът идва в момент, когато британската телевизионна индустрия вече е подложена на засилен обществен и политически натиск заради начина, по който риалити форматите се отразяват на психическото здраве на участниците. През последните години редица продукции във Великобритания въведоха по-строги правила за психологическа подкрепа след критики около предавания като Love Island и The Jeremy Kyle Show, свързвани с тежки последици за участници след телевизионната им популярност.

Медийни анализатори във Великобритания отбелязват, че случаят с "Женени от пръв поглед" може да доведе до нови регулации за риалити продукциите, включително по-строг контрол върху подбора на участници, психологическите оценки и механизмите за реакция при сигнали за насилие по време на снимки.