Новини
Любопитно »
Булки от „Женени от пръв поглед“ твърдят, че са изнасилени от "съпрузите" си

Булки от „Женени от пръв поглед“ твърдят, че са изнасилени от "съпрузите" си

20 Май, 2026 17:59 1 605 14

  • женени от пръв поглед-
  • шоу-
  • сватба-
  • младоженци-
  • обвинения-
  • сексуален тормоз-
  • изнасилване

Жените са били подложени на заплахи и сексуален тормоз по време на снимките на предаването

Булки от „Женени от пръв поглед“ твърдят, че са изнасилени от "съпрузите" си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сериозен скандал около британската версия на риалити формата "Женени от пръв поглед" (Married at First Sight UK) постави под натиск телевизия Channel 4 и продуцентската компания CPL Productions, след като две жени отправиха обвинения в сексуално насилие срещу мъжете, с които са били „съчетани“ в предаването. Разкритията бяха излъчени в разследване на предаването Panorama на BBC и предизвикаха нов дебат за границите на риалити телевизията и отговорността на телевизионните продукции към участниците.

Една от жените, представена под псевдонима „Лизи“, твърди, че по време на снимките е била подложена на сексуално насилие и заплахи от страна на екранния си партньор. По думите ѝ, многократно е настоявала той да спре по време на интимни контакти, но молбите ѝ били игнорирани. Тя описва и случай, при който според нея е била изнасилена след конфликт между двамата. Жената твърди още, че е получила заплахи с киселина, ако разкрие случилото се публично. Адвокатите на обвинения мъж категорично отхвърлят твърденията и заявяват, че отношенията са били по взаимно съгласие.

Втора участничка, представена като „Клои“, също обвинява своя телевизионен партньор в сексуално насилие. Тя разказва, че е отказала интимен контакт, но мъжът продължил въпреки това. Според нея психолог от продукцията впоследствие е определил случилото се като изнасилване. Обвиненият оспорва част от твърденията.

Случаят предизвика особено силна реакция, след като стана ясно, че една от жените е уведомила продукцията и телевизията за предполагаемото насилие още преди излъчването на сезона, но епизодите въпреки това са били показани. И двете участнички обвиняват екипа на предаването, че не е осигурил адекватна защита и психологическа подкрепа по време на снимките.

След излъчването на разследването Channel 4 премахна всички сезони на шоуто от своята стрийминг платформа и обяви независимо външно разследване на процедурите за грижа към участниците. Главният изпълнителен директор на телевизията Прия Догра заяви, че благополучието на участниците остава „абсолютен приоритет“, но отказа да коментира конкретните случаи заради текущите проверки и чувствителността на темата.

От CPL Productions защитиха практиките си, като чрез адвокатите си определиха системата за подкрепа на участниците като „златен стандарт“ за индустрията. Компанията подчерта, че всички сигнали се разглеждат сериозно и че е действала в рамките на установените процедури.

Скандалът идва в момент, когато британската телевизионна индустрия вече е подложена на засилен обществен и политически натиск заради начина, по който риалити форматите се отразяват на психическото здраве на участниците. През последните години редица продукции във Великобритания въведоха по-строги правила за психологическа подкрепа след критики около предавания като Love Island и The Jeremy Kyle Show, свързвани с тежки последици за участници след телевизионната им популярност.

Медийни анализатори във Великобритания отбелязват, че случаят с "Женени от пръв поглед" може да доведе до нови регулации за риалити продукциите, включително по-строг контрол върху подбора на участници, психологическите оценки и механизмите за реакция при сигнали за насилие по време на снимки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    10 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    18:02 20.05.2026

  • 2 .....

    13 0 Отговор
    Ма са кой е виновен,че ходят да участват в такива пом.ии

    Коментиран от #6

    18:03 20.05.2026

  • 3 Яшар-ергенина

    11 1 Отговор
    А га яди кюфтетата не рева а?

    Коментиран от #13

    18:03 20.05.2026

  • 4 Както каза

    6 0 Отговор
    Рушдито, сега всяка к…а ще се оплаче

    18:07 20.05.2026

  • 5 Да си кажат

    1 7 Отговор
    Защо само мъже кукуригат ехидни изказвания под тази публикация?

    18:10 20.05.2026

  • 6 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от ".....":

    В "Живот на кантар " това няма как да се случи ....не може и да се получи , в предвид участниците !!!

    Коментиран от #14

    18:21 20.05.2026

  • 7 стига с тия глупости!!!

    8 2 Отговор
    няма изнасели жени от съпрузите си! ако не искаш секс с даден мъж не се жениш за него отказваш ли системно секс на съпруга си е сексуален тормоз но нито една мастия няма обеинена в това нали? щом са съпрузи тяхна си работа кога ще се плющят да е мислила патката като се жени по сметка…

    18:36 20.05.2026

  • 8 Мъж

    1 1 Отговор
    Стойте далеч от всякакви жени. Само мъки и ядове от тях.

    18:50 20.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Великобританец

    4 0 Отговор
    Жената беше много грозновата и не бих, но, от друга страна ми заприлича на мама...

    19:04 20.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Не знам кво е тва😂😂

    19:30 20.05.2026