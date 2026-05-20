Надежда Йорданова за промените в правилника на НС: Затварят се очите, ушите и устите на опозицията

20 Май, 2026 18:15 918 54

До този момент управляващото мнозинство отказва да чуе нашите аргументи и се твърди, че с промените се цели да се осигури ефективен законодателен процес. Но това са красиви думи, зад които се крият други цели, посочи още председателят на ПГ на "Демократична България"

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това, което виждам в действията на управляващото мнозинство от началото на седмицата, буди голямо безпокойство, коментира в предаването "Лице в лице" по bTV председателят на ПГ на "Демократична България" Надежда Йорданова, цитирана от novini.bg. Коментарът на Йорданова е по повод предложените от "Прогресивна България" промени в Правилника за работа на Народното събрание.

Ограничава се парламентарният контрол, ограничава се възможността на опозицията за законодателна инициатива, премахва се задължението на властта да предоставя документи на опозицията в определен срок, което беше един от най-ефективните инструменти за контрол на властта. Това означава, че се затварят очите, ушите и устите на опозицията, заяви Йорданова.

До този момент управляващото мнозинство отказва да чуе нашите аргументи и се твърди, че с промените се цели да се осигури ефективен законодателен процес. Но това са красиви думи, зад които се крият други цели, посочи тя.
Във временната комисия попитахме управляващите кои точно проблеми се решават с промените, но не получихме никакъв отговор. Връщат се положения за работа на Народното събрание, които бяха валидни по времето на тройната коалиция. Вместо да се махат грешни практики, печално известната практика с 26-секундна комисия не само се затвърждава, но и се надминава. Вместо да се връща парламентаризмът, се постига точно обратното, подчерта председателят на ПГ на "Демократична България".

Добрият тон и парламентаризмът не се случват с ограничения на опозицията. В парламентарната република управлението е чрез дебат. В парламента е мястото за дебат. Управляващите трябва да приемат нашата работа на опозиция, коментира Надежда Йорданова.

Тя изрази оптимизъм, че ще бъдат изработени максимално добри правила за промени в Закона за съдебната власт и избор на нов Висш съдебен съвет.

В отговор на въпрос Йорданова определи интервюто с ръководителя на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши в "120 минути" по bTV, в което Кьовеши атакува остро българския европрокурор Теодора Георгиева, като "образът на завладяната съдебна система".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друго си е

    32 2 Отговор
    Да разполагат с едни 5 - 7 мин и да си се репликирата еднопартийци. И да са едни дребнотемия. Добре, че и. тн поне не зацапват с присъствие. Там сте на работа, логореята - у вас.

    18:18 20.05.2026

  • 2 Тая

    37 5 Отговор
    Колко съжалява за сглобката и скута с мазно турско кафе

    Коментиран от #5

    18:19 20.05.2026

  • 3 пълни глупости

    33 4 Отговор
    В съвременното информационно общество дори няма нужда НС да работи всеки месец.
    2-3 седмици на сезон са достатъчни. Междувременно можете да си мерите аргументите в социалките или пък в електорнните официални медии. Можете да си правите и конферентни видео срещи. А сесиите на НС да са само за гласувания.
    Да не сме в 19-и век, че ако не си на трибуната на НС да не можеш да си кажеш мнението?
    Тези безкрайни процедури на мнения в НС са си чист филибъстер - процедурни хватки за затлачване на работата и протакане на решенията на мнозинството....
    И защо да ги протакате? Нали искате съдебна реформа и чистка на мутропитеците?
    Или искате обратното.
    Точно тази госпожа твърдеше, че съдебната реформа е нейна основна кауза. Така или все още?

    Коментиран от #11

    18:19 20.05.2026

  • 4 Дури Бандурич

    32 2 Отговор
    И Вие сте една опозиция!!!!

    18:20 20.05.2026

  • 5 голямо разочарования са

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тая":

    Дъ и Бъ....
    Смокиновия лист на мутропитека и новопрасе.
    Имаше един период в който има бях повярвал. Беше преди сглобката.
    Голяма заблуда. Но те тогава бяха и с Радев, та се обърква човек.

    18:21 20.05.2026

  • 6 Станчо

    34 4 Отговор
    Вие и без това бяхте глухи и слепи за народа, особено като управляващи!

    Коментиран от #8

    18:27 20.05.2026

  • 7 Самодостатъчни

    26 0 Отговор
    Толкова самовлюбени същества, които искат да си се слушат и гледат, докато каьват нищо. А най - лошото да си се харесват сами

    18:29 20.05.2026

  • 8 Прав си!

    28 1 Отговор

    До коментар #6 от "Станчо":

    Дори промениха конституцията и направиха такава съдебна реформа, че изпраха простата Тиква Борисов и дружката му ПееФ.

    Коментиран от #14, #38

    18:31 20.05.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    8 18 Отговор
    Така започна и Путин!
    Демократично!
    После, военна диктатура!

    Коментиран от #19

    18:32 20.05.2026

  • 10 Боташа или бутуша на терора

    8 16 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като тлъстата любовница на комундето Бойкикев от НПО сектата Педрохан!

    18:34 20.05.2026

  • 11 ДЪРТ ДАСКАЛ

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "пълни глупости":

    Всяка кокошка кудкудяка от собствения си полог!

    18:34 20.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    18 3 Отговор
    Колко пъти ще се повтаряте? Казахте си, чухме ви, сега майнaта ви!

    18:35 20.05.2026

  • 14 даже

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Прав си!":

    Думата "изпраха" си е измислиха сами.
    "Ясно е, че това ще изпере ББ" Ама то онова беше "предизборен трик", нале!

    И сега, ей ги на амбразурата против процедуните и кадрови промени които ще станат ако не затлачат НС.

    18:38 20.05.2026

  • 15 Хехе

    11 3 Отговор
    Добре е, че празните дрънчащи тенджерли ще бъдат натиснати да не губят полезно време с вдигане на излишен шум и пушилка, на пара в свирките, а не за въртене на колелата.

    18:38 20.05.2026

  • 16 Гъбарко

    18 3 Отговор
    Съвсем резонно ви затварят устите защото с тези голями усти сте като хипопотами потънали в петроханска тиня. Не разбрахте ли че вече сте с отпаднала необходимост. Всички(ППДБ) вкупом съгрешихте и вкупом ненужни станахте. Гиди кибици мързеливи.

    Коментиран от #18

    18:39 20.05.2026

  • 17 ТОДОР СТОЯНОВ

    11 3 Отговор
    АМА НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА ВИ СЛУШАМЕ ГЛУПОСТИТЕ...И КВИ СТЕ ВИЕ, ТА ДА ВИ ГЛЕДАМЕ И СЛУШАМЕ?!БЕГОМ МАРШ В ЗАТВОРА...ВСИЧКИТЕ ВИЕ БЕЗДАРНИ, ЛУЖЛИВИ И КРАДЛИВИ...ЛЕНТЯИ!!!

    18:40 20.05.2026

  • 18 никой

    17 4 Отговор

    До коментар #16 от "Гъбарко":

    не им затваря устите!!
    Имат всички възможности за политическа дейност, изказвания, декларации и пр.
    Това което искат да им ограничат е едно - времето през което могат да протакат едно гласуване на даден закон или друго решение.

    Коментиран от #23

    18:42 20.05.2026

  • 19 Дури Бандурич

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    Тебе баба ти казвала ли ти е нещо от сорта, че си половин свет?

    18:47 20.05.2026

  • 20 ЦК на БКП

    6 9 Отговор
    Мунчо Радев-Крадев е преродерия хитрец от Правец, който скоро ще свика Априлския пленум и както хитреца ще обещае - "80-та година когато построим коменизма от чешмите ще тече само мед и масло"

    Коментиран от #21

    18:48 20.05.2026

  • 21 Дури Бандурич

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "ЦК на БКП":

    Дърт комуняга си! Щом помниш неща от средата на миналия век. Бил си партиец нали? Ама си се пребоядисал! Или за пари ако си изпаднал?

    Коментиран от #50

    18:50 20.05.2026

  • 22 хмммм

    6 2 Отговор
    Ми нали той е баш комунист ма Надке. То и вие сте комунизирани, ама не чак толкова..

    18:53 20.05.2026

  • 23 Гъбарко

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "никой":

    Е, донякъде си прав, но те освен да губят парламентарно време с глупави заяждания от които нищо позитивно не излиза друго не могат. Отмина времето когато с шарлатанско-политически маркетинг печелеха лумпенския вот. Четири години абсолютно загубени за държавата и народа.

    18:53 20.05.2026

  • 24 Тьотя Маша

    8 2 Отговор
    Имате капитал БТВ Светльо и Лора в Нова. Ден през ден сте там. В парламента губите време наистина с глупости

    18:54 20.05.2026

  • 25 големдебил

    10 3 Отговор
    Ненавиждам Мунчо,но се радвам че най-после ще затворят наглите ви устенца.Особена твоята Надо.

    18:55 20.05.2026

  • 26 тръц

    9 5 Отговор
    Лаяхте срещу Баце и Шиши.На ви сега,затвориха ви устата. Голям кеф.Гняс гнусна.

    18:57 20.05.2026

  • 27 Търновец

    9 3 Отговор
    А гражданка Йорданова колко пъти е дошла при нас да си отвори ушите за нашето мнение и да си отвори очите за нашето битие битие

    Коментиран от #37

    19:00 20.05.2026

  • 28 Трябва разум!

    3 2 Отговор
    Това започва да прилича на управлението на тройната коалиция. Пак са такива но обединени в една обща партийна структура, за това говорят данните по места за съжаление. По този начин ще натрупат по-бързо недоверие, от това което се очаква при анализите. А сега е важно да се върне държавата и тези залитания ще направят точно обратното при едно ново обществено недоверие и разочарование. Няма вечни управления, като се видя.

    19:00 20.05.2026

  • 29 бай Даньо

    5 1 Отговор
    Не ма надеждо наша. Просто не се съобразяват с вас щото сте никой , свиквайте . На силните в началото се помага защото другото е като пикане против вятъра ама на вас умнокрасивите дова не може да се обясни оти много сте умни. Почвайте да ревете още от пърия ден и Радев ще падне но след 10-15 години но от някой друг спасител а вие ще сте добре забравени без изобщо да имахте някаква функция в българската политика .

    19:00 20.05.2026

  • 30 Град Симитли

    3 2 Отговор
    Устата специално ви е толкова голяма,че цяло срло не може я напълни

    19:04 20.05.2026

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 2 Отговор
    Голяма мъка.Говорилнята свърши.

    19:05 20.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    2 4 Отговор
    Оглушително е мълчанието на 🎃 и 🐷. Не случайно прехвърлиха на kPaдев половин милион контролиран вот.
    Днес даже има видео как 🎃 е отново с охрана със исн буркан и отново влиза през задния двор.

    19:08 20.05.2026

  • 34 Анонимен

    3 1 Отговор
    Шарлатаните хахаха санитарен кордон хахаха РР как ви употреби хахахаха Вземето розовото прасе и тичайте по площадите хахахаха Срутихте държавата ни Сега е истинска завладяна държава от БКП съветските другари регресите Сега

    19:08 20.05.2026

  • 35 Хмм

    6 1 Отговор
    след издънката с Мирчев вие показахте истинското си лице, да тормозите хората на труда които ви изкарват заплатите, за борбата за депутатски заплати да не говорим, затова хората са ви дали правото да сте опозиция, имате достатъчно време и възможности да се изявите, без да прекалявате и опитавате да се налагате, имахте на два пъти възможност да управлявате, направихте повече бели от ползи

    19:09 20.05.2026

  • 36 Милен

    7 1 Отговор
    Аз пък съм сигурен, че всеки който е гледал поне 10 минути от така наречените дебати провеждани от трибуната на НС подкрепя ограниченията във времето на изказвания от трибуната на парламата.

    19:10 20.05.2026

  • 37 Па те

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Търновец":

    извън околовръстното на София не мърдат. Нали са жълтопаветници от Крушари и околности.

    Коментиран от #51

    19:11 20.05.2026

  • 38 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Прав си!":

    Ти си умник ли я вземи се изпери че си намирисваш или потърси Надежда да те изпере безобразни глупости се пишат тук от някакви безделници платени при това

    19:13 20.05.2026

  • 39 Анонимен

    2 5 Отговор
    В случая Надежда е права ВЕЧЕ ни се налага истинска червена диктатура

    19:14 20.05.2026

  • 40 Ташко

    2 1 Отговор
    Тут,тууу.......

    19:14 20.05.2026

  • 41 Друго си е

    3 0 Отговор
    да излезеш на трибунага, да се изокаш тежко и напоително, опонентите да ги навреш м миша дупка и после с наслада да гледаш на запис, себе си и да се възхищаваш на изказа си, на това какъв си ерудит и мислител си....

    19:17 20.05.2026

  • 42 Възpожденец 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Приятели, докато червените носталгици у нас ви обясняват как Русия имала „неизчерпаем ресурс“, в самата Москва истината избухна право на парламентарната трибуна! Вчера, 19 май 2026 г., беше регистрирано първото по рода си публично несъгласие на такова високо ниво от началото на конфликта.
    Депутатът от руската Държавна дума Ренат Сюлейманов (от Комунистическата партия) открито и официално призова за „възможно най-бърз“ край на войната в Украйна, защото руската икономика е пред пълен колапс!
    Депутатът разкри, че близо 40% от федералния бюджет на Русия отива единствено за отбрана и сигурност. Това изсмуква жизнените сили на страната, спира финансирането за публични програми и обрича руското общество на мизерия.
    „Производството на оръжия няма потребителска стойност“. Танковете и снарядите не произвеждат блага за ежедневния икономически живот. Те просто горят на фронта, докато цените в руските магазини летят до небесата, а инвестициите в реалния сектор са занулени.
    Приятели, вижте парадокса на времето, в което живеем. В самата Москва висши политици признават, че този милитаристичен, тоталитарен модел е пагубен и фалирал. В същия момент, тук в София, червената машина се опитва да ни наложи точно същия модел – чрез цензура в парламента, укриване на документи от гражданите и тиха реставрация на комунистическата диктатура.
    Те се опитват да ни закотвят за потъващ кораб!

    19:21 20.05.2026

  • 43 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    НАДО ! ТОВА Е НИЩО, ЧЕ "ZATBAPЯЛИ УСТАТА НА ОПОZИЖИЯТА" .................... СПОМНЕТЕ СИ ОТ ИСТОРИЯТА СЪДБАТА НА ОПОZИЦИЯТА СЛЕД ................... КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПРЕВРАТ 1944 г ....................... АКО МНОГО ZHAETE ДА "ФИЛОСОФСТВАТЕ" -- КАКВО ВИ ОЧАКВА .................... ПУТИН НЕ "ТОЛЕРИРА" ОПОZИЦИЯ, ТОЙ Я "ЕЛИМИНИРА" ................... ФАКТ !

    19:22 20.05.2026

  • 44 1616

    2 1 Отговор
    Тая п..у..т..к..а заспала за какво реве нали беше на власт и какво направи, парламента не е квартална седянка

    19:22 20.05.2026

  • 45 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    19:23 20.05.2026

  • 46 Реалист

    6 2 Отговор
    Управленската философия на прогресистите придоби конкретни очертания.
    Увеличиха заплатите на депутатите (при 131 депутата мнозинство не може да кажеш, че е заварено положение - винаги можеш да го промениш с едно гласуване.)
    Няма да има съкращения на щатове в МВР, силови структури (най-големите в Европа), Министерство на отбраната, общини (някои с повече служители от жители).
    Борбата с високите цени се отложи за след месец. А и всички икономисти им ги отрекоха.
    Опозицията няма да може да иска документи и да вика министри на изслушване по новия прогресивен правилник. Ярка прокорупционна мярка.
    За работещите хора вдигане на осигуровките и то двойно от заложеното увеличение в декемврийския бюджет.
    За да обобщим:
    Изграждат си собствено електорално тяло и клиентела. Раздуват собствената администрация. Запазват си привилегиите.
    Запазват силовите структури, за да ги пазят.
    Пенсионерите са основен целеви електорат и ще ги ухажват, но само със сладки приказки - няма да има пари.
    Мачкане на всякаква опозиция.
    "Дране" на работещите хора и частния сектор.
    Това е налагана диктатура и икономически абсурд, който ще гръмне.

    19:24 20.05.2026

  • 47 Троянец

    3 3 Отговор
    Айде у лево.Докато бхте патерица на ГЕРБ и в сглобката не ревхте.Сега виете като Карпатски мечки.Опозиция сте.Когато спечелите изборите-тогава ще определяте правилата.

    19:25 20.05.2026

  • 48 Даа...

    3 5 Отговор
    Радев ще изкара най-много година и ще бъде изхвърлен като Виденов, от същите тези, които гласуваха за него.

    Коментиран от #54

    19:25 20.05.2026

  • 49 Кеефф

    4 1 Отговор
    НаТка е една изключително посредствена и обратно на остра женица.

    19:27 20.05.2026

  • 50 ЦК на БКП

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Дури Бандурич":

    И аз досущ като Бойко Борисюф.Видях,че той се пребоядиса и аз така.

    19:32 20.05.2026

  • 51 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Па те":

    Благодаря, аз съм говорил за горна кама - един постоянно действуващ и избираем от нас конституционен съд която да преосмисля и прегласува всички закони на долната камара. Долна камара 160 човека а горна камара 56 по 2 от област. А преди години в петъчният разговор с Вас Петър Волгин ме прекъсна:"...защо е необходима горна камара в Израел няма и си живеят добре...." - цитирам по памет

    19:33 20.05.2026

  • 52 Коста

    2 0 Отговор
    Вий па ква опозиция сте на? Да ви свирне Радев у веднага НЕкоалиция...

    19:39 20.05.2026

  • 53 пуделите

    1 0 Отговор
    ПП са крадци пуделите с пачките не ги е срам да плюят по Радев шарлатни

    19:43 20.05.2026

  • 54 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Даа...":

    Да а. Ама не е

    19:46 20.05.2026

