Надежда Йорданова за промените в правилника на НС: Затварят се очите, ушите и устите на опозицията

Това, което виждам в действията на управляващото мнозинство от началото на седмицата, буди голямо безпокойство, коментира в предаването "Лице в лице" по bTV председателят на ПГ на "Демократична България" Надежда Йорданова, цитирана от novini.bg. Коментарът на Йорданова е по повод предложените от "Прогресивна България" промени в Правилника за работа на Народното събрание.

Ограничава се парламентарният контрол, ограничава се възможността на опозицията за законодателна инициатива, премахва се задължението на властта да предоставя документи на опозицията в определен срок, което беше един от най-ефективните инструменти за контрол на властта. Това означава, че се затварят очите, ушите и устите на опозицията, заяви Йорданова.

До този момент управляващото мнозинство отказва да чуе нашите аргументи и се твърди, че с промените се цели да се осигури ефективен законодателен процес. Но това са красиви думи, зад които се крият други цели, посочи тя.

Във временната комисия попитахме управляващите кои точно проблеми се решават с промените, но не получихме никакъв отговор. Връщат се положения за работа на Народното събрание, които бяха валидни по времето на тройната коалиция. Вместо да се махат грешни практики, печално известната практика с 26-секундна комисия не само се затвърждава, но и се надминава. Вместо да се връща парламентаризмът, се постига точно обратното, подчерта председателят на ПГ на "Демократична България".

Добрият тон и парламентаризмът не се случват с ограничения на опозицията. В парламентарната република управлението е чрез дебат. В парламента е мястото за дебат. Управляващите трябва да приемат нашата работа на опозиция, коментира Надежда Йорданова.

Тя изрази оптимизъм, че ще бъдат изработени максимално добри правила за промени в Закона за съдебната власт и избор на нов Висш съдебен съвет.

В отговор на въпрос Йорданова определи интервюто с ръководителя на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши в "120 минути" по bTV, в което Кьовеши атакува остро българския европрокурор Теодора Георгиева, като "образът на завладяната съдебна система".