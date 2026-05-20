Доналд Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред репортери, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като подчерта, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срокове за нейното приключване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Саудитска Арабия оценява решението на Тръмп да даде повече време на преговорите с Иран, заяви външният министър на кралството принц Файсал бин Фархан.

Тръмп заяви по-рано тази седмица, че Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар са го помолили да отложи планирания удар на САЩ срещу Иран, за да се даде повече време за преговори.

По-рано днес военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщиха днес, че 26 плавателни съда, включително петролни танкери, контейнеровози и други търговски съдове, са минали през Ормузкия проток за последното денонощие, координирайки се с иранските власти, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни държавни медии.

ВМС на КГИР допълни, че преминаването по ключовия морски път продължава, като получаването на разрешения и координацията се извършват от силите на Корпуса.

Междувременно иранският главен преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви днес, че „явните и скритите ходове на врага“ показват, че той се стреми към нов кръг от военни действия.

В аудиосъобщение, публикувано в профила му в Телеграм, Галибаф каза и че иранските въоръжени сили са използвали примирието, за да възстановят силите си.