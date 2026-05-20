Доналд Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред репортери, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като подчерта, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срокове за нейното приключване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Саудитска Арабия оценява решението на Тръмп да даде повече време на преговорите с Иран, заяви външният министър на кралството принц Файсал бин Фархан.
Тръмп заяви по-рано тази седмица, че Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар са го помолили да отложи планирания удар на САЩ срещу Иран, за да се даде повече време за преговори.
По-рано днес военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщиха днес, че 26 плавателни съда, включително петролни танкери, контейнеровози и други търговски съдове, са минали през Ормузкия проток за последното денонощие, координирайки се с иранските власти, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни държавни медии.
ВМС на КГИР допълни, че преминаването по ключовия морски път продължава, като получаването на разрешения и координацията се извършват от силите на Корпуса.
Междувременно иранският главен преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви днес, че „явните и скритите ходове на врага“ показват, че той се стреми към нов кръг от военни действия.
В аудиосъобщение, публикувано в профила му в Телеграм, Галибаф каза и че иранските въоръжени сили са използвали примирието, за да възстановят силите си.
2 az СВО Победа 81
Такава е договорката между Тръмп, Путин и Си. Протокът трябва да остане блокиран за енергоресурси към ЕС.
САЩ, РФ и КНР играят обща игра за икономическото смачкване на Брюксел.
Komentiran от #4, #25
18:46 20.05.2026
4 az СВО Победа 81
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":Това е голямата игра в момента!
18:47 20.05.2026
5 стоян георгиев
Те това е причината кравите и ционягите с големите носове да спрат войната.
Komentiran от #16
18:47 20.05.2026
6 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Иначе Биби ги почва отново.
Komentiran от #39
18:48 20.05.2026
8 Дреме му на Дончо
Komentiran от #10
18:50 20.05.2026
9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Не даде ли урана, бая ша страдат.
Komentiran от #12
18:51 20.05.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Дреме му на Дончо":Иран е 50 години под санкции.Дреме им на х я
18:52 20.05.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #9 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Засега страда само ЕС.
Komentiran от #15
18:53 20.05.2026
14 К ПЕЙКИ с чалми
Komentiran от #17
18:54 20.05.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #12 от "Последния Софиянец":И как точно страда ЕС...
Komentiran от #18
18:57 20.05.2026
16 Някой от външно
До коментар #5 от "стоян георгиев":Не, имат три броя с носител "Орешник" -2 бр. Третата е РС 24 " Ярс"
18:57 20.05.2026
17 ч@фут със стрпон,
До коментар #14 от "К ПЕЙКИ с чалми":Ако си вЕрваш на кретенизмите си направо за въдворяване у Кирило...
18:57 20.05.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Влез в магазина и иди на бензиностанция.
Komentiran от #26
18:59 20.05.2026
19 Шопо
Komentiran от #24
19:02 20.05.2026
21 ха ха ха
Това стана възможно след като 5ма републиканци гласуваха с демократите срещу Тръмпоча.
Komentiran от #22
19:04 20.05.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "ха ха ха":Къв закон бре.
Това е резолюция, която Тръмп може да блокира.
Ама ти откъде да знаеш.
Komentiran от #27
19:08 20.05.2026
23 Мишел
САЩ нямат сили и потенциал за победна война с Иран. Колкото по бързо обявят победа и избягат, толкова по малка ще е тяхната загуба.
19:08 20.05.2026
24 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #19 от "Шопо":Другото е ала бала.
19:10 20.05.2026
25 Мишел
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":САЩ са най-големият консуматор на течни горива в света и губят най-много от високите им цени. Наблюдавайте инфлацията там.
19:11 20.05.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Петрола поскъпна в целия свят.
Цените и там тръгнаха нагоре. Или ти живееш на друга планета.
19:13 20.05.2026
27 Бум-бум Тел Авив
До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Чафутчо,колко и да фъщиш кашерни пръдни няма да промениш факта,че Персия ви приключи ционисткото змийско гнездо Исрал-ел
Komentiran от #30
19:15 20.05.2026
28 НЯКОИ ХАПВАТ ПАТИЦА
Komentiran от #29
19:16 20.05.2026
29 Я пъ тоа
До коментар #28 от "НЯКОИ ХАПВАТ ПАТИЦА":Англосаксите бомбят Путин.
Кой ли яде редовия.
19:22 20.05.2026
30 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #27 от "Бум-бум Тел Авив":Иран го Разбомбиха.
Аятоласите са на МУШКАТА.
НЕ дадат ли УРАНА, Биби ги почва пак.
19:23 20.05.2026
34 анонимко
Komentiran от #36
19:28 20.05.2026
35 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
За аятоласите се съмнявам.
Само плачат да им падне щатската блокада.
Komentiran от #38
19:32 20.05.2026
36 Оръжие на Тръмп
До коментар #34 от "анонимко":Бомби Путин...
Па макар и "меко".
19:34 20.05.2026
38 Мишел
До коментар #35 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":80% от иранския нефт отива в Китай.
Китай забрани на САЩ блокада на този нефт и няма блокада.
Komentiran от #42
19:42 20.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #39 от "Мишел":Мен ме остави. Важно е че аятоласите здраво да ЗАТАПЕНИ.
19:48 20.05.2026
41 ЩО СЕ АБИШ
До коментар #39 от "Мишел":Да го коментираш тоя де..бил.
19:49 20.05.2026
42 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #38 от "Мишел":И кой танкер достави нефт от ИРАН за Китай, че нещо не са разбра.
И как точно Китай, "забрани" на САЩ да не допуска ИРАНСКИ ПЕТРОЛ.
19:50 20.05.2026