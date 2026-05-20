Гаджето на Григор Димитров - Ейса Гонсалес разкри негово изненадващо качество

20 Май, 2026 18:31 972 8

Тенисистът бил изключително педантичен относно облеклото си, сподели актрисата

Снимка: Instagram
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ейса Гонсалес дръпна завесата на връзката си с Григор Димитров, разкривайки с чувство за хумор колко педантичен е българинът в ежедневието си извън тенис корта. В подкаста „In Your Dreams“ актрисата описа Гришо като човек, обсебен от реда и организацията до степен, която според нея надминава дори стандартите на луксозен хотел.

По думите на Гонсалес, тенисистът държи всичко около себе си да бъде безупречно подредено и отделя внимание дори на най-незабележимите детайли. Актрисата се пошегува, че Григор Димитров глади с пара абсолютно всички свои дрехи, включително чорапи и бельо, защото не понася нищо да изглежда неподдържано.

Звездата сравни българина с Мари Кондо, световноизвестна със своята философия за минимализъм и подреден дом. Ейса Гонсалес разказа, че често заварва Григор да сгъва дрехите си с почти ритуална прецизност, седнал на пода и подреждайки всяка вещ на точно определено място.

Самата актриса признава, че е пълната противоположност на партньора си. Тя описва собствения си стил като хаотичен и импулсивен, а пътните ѝ чанти често предизвиквали истински ужас у тенисиста. Въпреки това Гонсалес смята, че именно различията помежду им правят връзката им стабилна и балансирана.

През последните месеци отношенията между двамата се превърнаха в една от най-коментираните теми в светските среди, след като започнаха все по-често да се появяват заедно на публични събития, тенис турнири и светски вечери в Европа и САЩ. Международни издания като HOLA!, People и Entertainment Tonight отбелязват, че връзката между Гонсалес и Димитров става все по-сериозна, а близки до двойката твърдят, че двамата вече прекарват голяма част от времето си заедно между професионалните си ангажименти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    8 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    18:37 20.05.2026

  • 2 Сталин

    9 0 Отговор
    Абе стига ни занимавахте с тоя ваксиниран г€йтак

    18:39 20.05.2026

  • 3 Сталин

    5 0 Отговор
    Сигани

    18:40 20.05.2026

  • 4 от трети до

    2 1 Отговор
    333 ... хайде почивай си с момето и я напълни

    18:41 20.05.2026

  • 5 ША МУ ИЗТОЧИ КАРТАТА И АДИОООС....

    6 0 Отговор
    ...............

    18:42 20.05.2026

  • 6 ван мaaмy

    4 0 Отговор
    Каква новина.... уважаеми зрители. Сucuтe и на 75% отвънка.... някой него ша гледа, как се е изтипосал.

    18:52 20.05.2026

  • 7 Алена

    2 0 Отговор
    Факт е , че след връзката на Григор с Ейса Гонзалес , играта на тенисиста рязко се срина!
    От нумерологична и астрологична гледна точка следва Голямо взаимно зануляване и падение , което ще извади Григор от тениса, след което връзката ще се разпадне!

    19:30 20.05.2026

  • 8 Серена Кинг Конг

    0 0 Отговор
    Алфонс трябва да се замисли сериозно за бъдещо поприще извън тениса.

    19:44 20.05.2026