Гаджето на Григор Димитров - Ейса Гонсалес разкри негово изненадващо качество

Ейса Гонсалес дръпна завесата на връзката си с Григор Димитров, разкривайки с чувство за хумор колко педантичен е българинът в ежедневието си извън тенис корта. В подкаста „In Your Dreams“ актрисата описа Гришо като човек, обсебен от реда и организацията до степен, която според нея надминава дори стандартите на луксозен хотел.

По думите на Гонсалес, тенисистът държи всичко около себе си да бъде безупречно подредено и отделя внимание дори на най-незабележимите детайли. Актрисата се пошегува, че Григор Димитров глади с пара абсолютно всички свои дрехи, включително чорапи и бельо, защото не понася нищо да изглежда неподдържано.

Звездата сравни българина с Мари Кондо, световноизвестна със своята философия за минимализъм и подреден дом. Ейса Гонсалес разказа, че често заварва Григор да сгъва дрехите си с почти ритуална прецизност, седнал на пода и подреждайки всяка вещ на точно определено място.

Самата актриса признава, че е пълната противоположност на партньора си. Тя описва собствения си стил като хаотичен и импулсивен, а пътните ѝ чанти често предизвиквали истински ужас у тенисиста. Въпреки това Гонсалес смята, че именно различията помежду им правят връзката им стабилна и балансирана.

През последните месеци отношенията между двамата се превърнаха в една от най-коментираните теми в светските среди, след като започнаха все по-често да се появяват заедно на публични събития, тенис турнири и светски вечери в Европа и САЩ. Международни издания като HOLA!, People и Entertainment Tonight отбелязват, че връзката между Гонсалес и Димитров става все по-сериозна, а близки до двойката твърдят, че двамата вече прекарват голяма част от времето си заедно между професионалните си ангажименти.